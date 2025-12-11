سردیوں میں ہونٹ کیوں پھٹتے ہیں؟ جانیں کہ کونسے وٹامن کی کمی یہ مسئلہ پیدا کرتی ہے
موسم سرما میں ہونٹ کا پھٹنا ایک عام مسئلہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وٹامن کی کمی سے ہونٹ پھٹتے ہیں؟
Published : December 11, 2025 at 1:33 PM IST
سردیوں میں خشک جلد عام ہے۔ بہت سے لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں۔ پھٹے ہوئے ہونٹ سردی کے موسم میں بہت سے لوگوں کے لیے سب سے بڑی پریشانیوں میں سے ایک ہیں۔ تاہم ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ سردیوں میں بار بار پھٹے یا خشک ہونٹ صرف موسم کی وجہ سے نہیں بلکہ جسم میں غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کی طرح وٹامنز بھی اچھی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ جب ان کی سطح ہمارے جسم میں کم ہو جاتی ہے تو ہمیں صحت کے اس طرح کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وٹامن بی 12 کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سردیوں کے موسم میں پھٹے یا خشک ہونٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
پھٹے ہونٹوں کی کیا وجہ ہے؟
اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والی ماہر امراض جلد ڈاکٹر آشا سکلانی کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے جسم میں وٹامن بی 12 کی مقدار ضرورت سے کم ہو جائے تو اس کی کمی کی وجہ سے سردیوں کے موسم میں ہونٹوں کے پھٹے اور خشک ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وٹامن بی 12 کی کمی کی وجہ سے ہونٹ پھٹتے اور جلد خشک ہو جاتے ہے۔ وٹامن بی 12 جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ وٹامن بی 12 خون کے سرخ خلیات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی کمی خون کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کمی بے حسی، جھنجھناہٹ اور یادداشت کے مسائل کا باعث بھی بنتی ہے۔ یہ جسم میں ڈی این اے کی ترکیب میں بھی مدد کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں ہونٹوں کے پھٹنے کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔
اتراکھنڈ کی ماہر امراض جلد ڈاکٹر آشا سکلانی بتاتی ہیں کہ ہونٹوں کی جلد انتہائی پتلی اور حساس ہوتی ہے۔ مزید برآں، ہمارے ہونٹ جسم کے باقی حصوں کی نسبت موسم اور ماحولیاتی عناصر سے زیادہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ یوں تو پھٹے ہونٹوں کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن پھٹے اور چپٹے ہونٹوں کا مسئلہ سردیوں کے موسم میں خاص طور پر ہر عمر کے لوگوں میں عام ہو جاتا ہے۔
درحقیقت سردیوں میں فضا میں نمی کی کمی ہو جاتی ہے جو ہمارے ہونٹوں پر اثرانداز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ مزید برآں لوگ اس موسم میں کم پانی پیتے ہیں، جو پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ مزید برآں، لوگ اکثر نمی برقرار رکھنے یا تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے خشک ہونٹوں کو چاٹتے ہیں۔ تاہم، تھوک صرف ہونٹوں کی جلد کو خشک بناتا ہے، جس سے یہ مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔
مزید پڑھیں: کیا دودھ نہ پلانے سے بچے اورماں دونوں میں کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے؟ جانئے ماہرین کی رائے
وٹامن بی 12 کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کھائیں؟
وٹامن بی 12 کی کمی پر قابو پانے کے لیے آپ اپنی خوراک میں کچھ غذائیں شامل کر سکتے ہیں، جیسے کہ...
مچھلی: وٹامن بی 12 کی کمی پر قابو پانے کے لیے آپ اپنی خوراک میں سالمن، ٹونا اور سارڈینز شامل کر سکتے ہیں۔
شیل فش: آپ اپنی خوراک میں کلیم اور اوئیسٹر جیسی غذائیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔
انڈے: وٹامن بی 12 کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی خوراک میں انڈے بھی شامل کر سکتے ہیں۔
دودھ کی مصنوعات: دودھ، دہی اور پانی جیسی دودھ کی مصنوعات بھی وٹامن بی 12 کی کمی پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔