سر درد کیوں ہوتا ہے؟ قدرتی طور پر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ جانیں
ماہرین کےمطابق ایسی کئی وجوہات ہیں جو سر درد کا باعث بن سکتی ہیں،کچھ احتیاطی تدابیراختیار کرنے سےاس مسئلےکو کم کرنےمیں مدد مل سکتی ہے۔
Published : December 23, 2025 at 2:56 PM IST
حیدرآباد: سر درد کسی نہ کسی وقت ہر کسی کو پریشان کرتا ہے۔ سر درد کی وجوہات انسان سے دوسرے میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک عام مسئلہ بن گیا ہے۔ موسم میں تبدیلی سر درد کو بھی متحرک کر سکتی ہے۔ نیند کی کمی، طرز زندگی کی خراب عادات، پانی کی کمی، الکحل کا زیادہ استعمال اور تناؤ بھی سر درد کا سبب بن سکتا ہے، جو اکثر مسئلہ کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ سر درد سے نجات کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں۔ وہ درد کش ادویات لیتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ شکار ہوتے ہیں وہ اکثر ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ تاہم ماہرین کے مطابق سر درد کی کچھ عام وجوہات طرز زندگی سے متعلق ہیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔
پانی کی کمی:
اگر آپ کو بغیر کسی وجہ کے سر درد کا سامنا ہے، تو ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ آپ روزانہ پانی کی مقدار کو نظر میں رکھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی کی سطح میں معمولی کمی بھی سر درد کا باعث بن سکتی ہے۔ مزید برآں، جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو دماغ عارضی طور پر سکڑ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ سے دماغ کھوپڑی سے ہٹ جاتا ہے جس سے درد ہوتا ہے۔ مناسب پانی پینے سے یہ توازن بحال ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں درد کم ہو جاتا ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پانی کی کمی سر درد کا سبب بن سکتی ہے۔
کھانے کی بے قاعدہ عادات:
ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانا چھوڑنا بھی سر درد کا باعث بن سکتا ہے۔ جو لوگ بار بار سر درد کا شکار رہتے ہیں انہیں اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ماہرین یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کاربوہائیڈریٹس اور مٹھائیاں کھانے کے بعد سر درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ ان کھانوں سے پرہیز کریں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ غلط طریقے سے بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے سر، گردن، جبڑے اور کمر کے اوپری حصے کے پٹھوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ طویل عرصے تک اس حالت کو برقرار رکھنے سے ان جگہوں میں اعصاب سکڑ سکتے ہیں، جس سے سر درد ہوتا ہے۔ کلیولینڈ کلینک کی ایک تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غلط طریقے سے ٹہرنا اور بیٹھنے سے سر درد کی وجہ بن سکتی ہے۔
نیند کی کمی:
ماہرین کا کہنا ہے کہ پوری نیند نہ لینا، یا سات سے آٹھ گھنٹے تک پوری نیند نہ لینا سر درد کا باعث بنتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سونے سے پہلے دانت صاف نہ کرنا اور سونے سے پہلے سخت کھانا چبانا بھی سر درد کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید برآں، ایک نامناسب تکیہ کندھے اور گردن کے پٹھوں پر دباؤ ڈال سکتا ہے، جس سے سر درد ہوتا ہے۔
تمباکو نوشی اور شراب نوشی کی عادت:
ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو سگریٹ نوشی اور شراب نوشی نیند میں خلل ڈال سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شراب پینے سے بار بار پیشاب آتا ہے۔ نمک، وٹامنز اور معدنیات بھی پیشاب میں خارج ہوتے ہیں۔ یہ جسم کے پانی اور معدنی توازن میں خلل ڈال سکتا ہے اور سر درد کا سبب بن سکتا ہے۔ میو کلینک کی ایک تحقیق کے مطابق شراب، خاص طور پر ریڈ وائن، سر درد کو متحرک کر سکتی ہے۔
صحت کے مسائل:
ماہرین کا کہنا ہے کہ سردی، الرجی اور فضائی آلودگی کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری بھی سر میں درد کا باعث بنتی ہے۔ مزید برآں، تناؤ اور اضطراب ہارمونل عدم توازن کا سبب بن سکتا ہے، جس سے سر درد ہوتا ہے۔
قدرتی طور پر سر درد سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں۔
nhs.uk کا ایک مطالعہ سر درد کا سامنا کرنے پر وافر مقدار میں پانی پینے کی سفارش کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چھاچھ جیسے مائع پینا بہترین ہے۔
کانوں پیشانی اور کھوپڑی کے ارد گرد کے علاقے کی مالش کرنے کی بھی سفارش کی جاتی ہے۔ مالش اور ناک کے اوپر سے نیچے کی طرف دباؤ ڈالنے سے دوران خون بہتر ہوتا ہے اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کانوں کے پیچھے مالش کرنے سے بھی کچھ راحت مل سکتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ سانس لینے کی مشقیں سر کے درد کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دماغ میں دوران خون اور آکسیجن کی فراہمی بہتر ہوتی ہے جس سے سر درد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ماہرین کرسی پر بیٹھتے وقت اپنی پیٹھ سیدھی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاؤں فرش کے متوازی ہونے چاہئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے سے پہلے سگریٹ نوشی اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)