گرمیوں میں بلڈ شوگر لیول میں کیوں آتا ہے اتار چڑھاؤ؟ جانیں تین اہم وجوہات
شوگر کے مریض کے لیے ہر روز اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر گرمیوں میں...
Published : June 4, 2026 at 12:04 PM IST
ذیابیطس کے مریضوں کے لیے شدید گرمی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذیابیطس والے لوگ پانی کی کمی کا زیادہ تیزی سے تجربہ کرتے ہیں۔ جب خون میں شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے، تو گردوں کو زیادہ گلوکوز خارج کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے اور جسم میں پانی کی سطح تیزی سے کم ہو جاتی ہے۔ کچھ عام دوائیں، جیسے ڈائیوریٹکس ('پانی کی گولیاں' جو ہائی بلڈ پریشر کے لیے تجویز کی جاتی ہیں) بھی ان لوگوں میں پانی کی کمی کا سبب بن سکتی ہیں۔
اس کے علاوہ، سی ڈی سی کا کہنا ہے کہ ذیابیطس ان اعصاب کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو پسینے کے غدود کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، جسم کافی پسینہ پیدا کرنے یا اپنے اندرونی درجہ حرارت کو مناسب طریقے سے منظم کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا ہے. اس حالت کو آٹونومک نیوروپتی کہا جاتا ہے۔ پسینے کی کمی جسم کے قدرتی کولنگ سسٹم میں خلل ڈالتی ہے (بخار بننا) جس سے ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے برعکس، کچھ مریضوں کو اس کے برعکس تجربہ ہوتا ہے، جیسے کھانے کے دوران چہرے یا گردن پر بہت زیادہ پسینہ آنا۔ ذیابیطس کے شکار کچھ لوگوں میں، طویل عرصے تک ہائی بلڈ شوگر کی سطح اعصاب کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس کی وجہ سے ذیابیطس گسٹٹری پسینہ آنا کہلاتی ہے۔
عام حالات میں، جب محیطی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جلد کے نیچے خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں۔ یہ جلد کی سطح کے قریب خون کے بہاؤ کو بڑھاتا ہے، جس سے جسم کی گرمی پسینے اور بخارات کے ذریعے باہر نکل سکتی ہے۔ تاہم، جب ہوا بہت گرم یا مرطوب ہو تو ہوا پسینہ جذب نہیں کر سکتی۔ نتیجے کے طور پر، جسم کے درجہ حرارت کو کم نہیں کیا جا سکتا، اور گرمی جسم کے اندر پھنس جاتی ہے. یہ دل کو خون کو پمپ کرنے اور ٹھنڈے جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس سے کورٹیسول (تناؤ ہارمون) کی سطح بڑھ جاتی ہے، جو براہ راست خون میں شکر کی سطح کو بلند کرنے میں معاون ہے۔
شدید گرمی میں، ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ آپ کے بلڈ شوگر کو زیادہ بار چیک کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ آپ کے ہدف کی حد میں ہے۔ اس موسم میں اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان ٹپس پر عمل ضرور کریں...
یہاں تک کہ اگر آپ کو پیاس نہیں ہے، پانی کی کمی سے بچنے کے لئے کافی مقدار میں پانی پائیں.
الکحل اور کیفین والے مشروبات، جیسے کافی، سوڈا، اور توانائی یا کھیلوں کے مشروبات سے پرہیز کریں۔ یہ پانی کی کمی کا سبب بن سکتے ہیں اور آپ کے خون میں شکر کی سطح کو بڑھا سکتے ہیں۔
کسی بھی سرگرمی سے پہلے، دوران اور بعد میں اپنے بلڈ شوگر کی جانچ کریں۔ آپ کو اپنی انسولین کی خوراک کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
ڈھیلا ڈھالا، ہلکا پھلکا اور ہلکے رنگ کا لباس پہنیں
جب آپ باہر ہوں تو سن اسکرین اور ٹوپی پہنیں۔ سنبرن آپ کے خون میں شکر کی سطح کو بڑھا سکتا ہے۔
چاہے آپ ساحل سمندر پر ہوں یا پول کے کنارے، ننگے پاؤں چلنے سے گریز کریں۔
ٹھنڈا رہنے کے لیے، اپنا ایئر کنڈیشنر استعمال کریں یا کسی ایئرکنڈیشنڈ عمارت یا مال میں جائیں۔ شدید گرمی میں، کمرے کا پنکھا آپ کو مکمل طور پر ٹھنڈا نہیں کر سکے گا۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ گرمی سے دوسری کون سی چیزیں متاثر ہوتی ہیں؟
گرمی ذیابیطس کی ادویات، سامان اور سامان کو بھی متاثر کرتی ہے۔ انسولین یا منہ کی ذیابیطس کی دوائیں براہ راست سورج کی روشنی میں یا گرم کار میں نہ رکھیں۔ یہ سمجھنے کے لیے پیکیجنگ سے مشورہ کریں کہ کس طرح زیادہ درجہ حرارت انسولین اور دیگر ادویات کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اپنے انسولین اور دیگر ادویات کو کولر میں رکھیں۔ انسولین کو براہ راست برف یا جیل پیک پر ذخیرہ نہ کریں۔
گرمیوں میں ذیابیطس کی کن علامات کا خیال رکھنا چاہیے؟
(ہائپرگلیسیمیا) ہائی بلڈ شوگر والے افراد کو گرمیوں میں پانی کی کمی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس میں پانی کی کمی کی علامات میں شامل ہیں...
تھکاوٹ
پیشاب میں کمی
پیاس میں اضافہ
چکر آنا۔
خشک منہ اور آنکھیں
پانی کی کمی بھی پیشاب میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے، جس سے پانی کی کمی کا مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔
مسلسل تھکاوٹ
گرمی کی تھکن کی ان علامات پر نظر رکھیں:
کم بلڈ پریشر
بیہوش محسوس ہونا
ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا۔
چکر آنا۔
متلی
گرمی کی تھکن کو ہیٹ اسٹروک میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ ہیٹ اسٹروک جان لیوا ہو سکتا ہے۔
ہائپوگلیسیمیا
گرمیوں میں جسم کا میٹابولزم زیادہ فعال ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسولین کے جذب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذیابیطس والے شخص میں، یہ غیر معمولی طور پر کم شوگر کی سطح کا سبب بن سکتا ہے۔ بلڈ شوگر کی سطح 70 ملی گرام/ڈی ایل سے کم ہونا ہائپوگلیسیمیا سمجھا جاتا ہے اور درج ذیل علامات کا سبب بن سکتا ہے۔
الجھاؤ
بصارت کا دھندلا پن
بے چینی
تیز دل کی دھڑکن
ہلچل
شدید ہائپوگلیسیمیا میں، ایک شخص بیہوش بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ کم بلڈ شوگر کی علامات کو پہچانیں اور توازن بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔
(ڈس کلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)