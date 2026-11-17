شوگر کنٹرول ہونے کے باوجود گردے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ جانیے اس بیماری کی اصل وجہ
ذیابیطس میں، گردوں کو پہنچنے والا نقصان بتدریج اور ایک طویل عرصے کے دوران ہوتا ہے۔
Published : November 17, 2026 at 11:27 AM IST
ذیابیطس (شوگر) کے معاملے میں اکثر تمام تر توجہ صرف خون میں شکر (بلڈ شوگر) کی سطح کو قابو میں رکھنے پر مرکوز ہوتی ہے۔ تاہم یہ بیماری دیگر اہم اعضاء، خاص طور پر گردوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ خون میں شکر کی سطح مکمل طور پر قابو میں ہونے کے باوجود، گردوں کا باقاعدگی سے معائنہ کروانا کیوں ناگزیر ہے۔
پونے کے منی پال اسپتال میں کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ (ماہرِ امراضِ گردہ)، ڈاکٹر سوربھ کھسٹے بتاتے ہیں کہ ذیابیطس کے مریض اکثر اپنے بلڈ شوگر کی سطح اور HbA1c (ایچ بی اے ون سی) کی جانچ کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ سطحیں نارمل حد کے اندر رہتی ہیں، تو مریض یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی بیماری قابو میں ہے اور یہ ان کے جسم کو کوئی سنگین نقصان نہیں پہنچا رہی۔ لیکن کیا بلڈ شوگر کا قابو میں ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ گردے مکمل طور پر محفوظ ہیں؟ اس کا جواب ہے، نہیں۔ بلڈ شوگر کا کنٹرول میں ہونا اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ آپ کے گردے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ درحقیقت ذیابیطس کی وجہ سے ہونے والی گردوں کی بیماری، جسے 'ڈائبیٹک نیفروپیتھی کہا جاتا ہے، اکثر خاموشی سے پروان چڑھتی ہے۔ ابتدائی مراحل میں اس کی کوئی واضح علامات ظاہر نہیں ہوتیں اور نہ ہی کوئی نمایاں درد محسوس ہوتا ہے۔
ذیابیطس سے منسلک گردوں کی بیماری کیا ہے؟
ڈاکٹر سوربھ کھسٹے کے مطابق، ذیابیطس سے منسلک گردوں کی بیماری سی کے ڈی ذیابیطس کی ایک سنگین پیچیدگی ہے، جس میں خون میں شکر کی مسلسل بلند سطح گردوں کی باریک خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ گردوں کا بنیادی کام خون سے فاسد مادوں اور اضافی سیال کو چھان کر جسم سے خارج کرنا ہے۔ تاہم جب گردوں کے چھاننے والے حصے (جنہیں 'گلومیرولی' یا کہا جاتا ہے) کو نقصان پہنچتا ہے، تو خون میں موجود پروٹین جیسے کہ 'البومن' پیشاب میں خارج ہونے لگتے ہیں؛ اس کیفیت کو 'پروٹین یوریا یا 'البومن یوریا کہا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ عمل گردوں کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے اور خون کو مؤثر طریقے سے صاف کرنے کی ان کی صلاحیت کو کم کر سکتا ہے۔
بلڈ شوگر قابو میں ہونے کے باوجود خطرہ کیوں برقرار رہتا ہے؟ ڈاکٹر سوربھ کھسٹے وضاحت کرتے ہیں کہ ذیابیطس میں گردوں کو پہنچنے والا نقصان ایک طویل عرصے کے دوران آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اگر مریض کے بلڈ شوگر کی سطح نارمل بھی ہو جائے، تب بھی گردوں کو جو نقصان پہلے ہی پہنچ چکا ہوتا ہے، اسے مکمل طور پر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں، ہائی بلڈ پریشر، طویل عرصے سے ذیابیطس کا ہونا، موٹاپا، اور گردوں کی بیماری کی خاندانی تاریخ جیسے عوامل اس خطرے کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔
اکثر، جب گردے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو مریضوں کو کوئی واضح علامات محسوس نہیں ہوتیں؛ انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی پیشاب کے عمل میں کوئی نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ نتیجتاً، گردے کی بیماری کا ابتدائی مراحل میں پتہ چلنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
کون سے ٹیسٹ آپ کے گردوں کی حالت کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟
ذیابیطس (شوگر) کے مریضوں کے لیے، صرف بلڈ شوگر کی سطح کی نگرانی کرنا کافی نہیں ہے۔ گردوں کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے دو اہم ٹیسٹ کروائے جانے چاہئیں۔
پہلا ٹیسٹ 'یورین البیومن ٹو کریٹینائن ریشو' ہے،
جو پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہونے والی پروٹین کی مقدار کو ناپتا ہے۔ پیشاب میں البیومن (ایک قسم کی پروٹین) کی موجودگی گردوں کو پہنچنے والے ابتدائی نقصان کی نشاندہی کر سکتی ہے۔
دوسرے ٹیسٹ میں
'سیرم کریٹینائن' اور'ایسٹیمیٹڈ گلومیرولر فلٹریشن ریٹ'کی پیمائش شامل ہے، جو یہ بتاتے ہیں کہ گردے خون کو کتنی اچھی طرح صاف (فلٹر) کر رہے ہیں۔ ان دونوں ٹیسٹوں کے نتائج کا ایک ساتھ جائزہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ مریضوں میں گردوں کی کارکردگی کم ہو سکتی ہے، حالانکہ ان کے پیشاب میں البیومن کی سطح نارمل دکھائی دے سکتی ہے۔
آپ اپنے گردوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟
ذیابیطس کے مریضوں کو باقاعدگی سے اپنے بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کی سطح کی نگرانی کرنی چاہیے۔
اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ادویات لیں، اور طبی مشورے کے بغیر انہیں لینا بند نہ کریں۔
متوازن غذا کھائیں، نمک کا استعمال کم کریں، باقاعدگی سے جسمانی سرگرمی (جیسے ورزش) کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ مناسب نیند لیں۔
اس کے علاوہ، طبی رہنمائی کے بغیر درد کم کرنے والی ادویات کے کثرت یا طویل مدتی استعمال سے گریز کریں۔
ماہرین کے مطابق، ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کو بیماری کی تشخیص کے وقت سے ہی، سال میں کم از کم ایک بار اپنے گردوں کا معائنہ کروانا چاہیے۔
ٹائپ 1 ذیابیطس کے مریضوں کے لیے، بیماری شروع ہونے کے پانچ سال بعد سے باقاعدہ اسکریننگ (جانچ) کروانے کی سفارش کی جاتی ہے۔
اگر گردوں سے متعلق کوئی مسئلہ پہلے سے موجود ہو، تو آپ کا ڈاکٹر یہ طے کرے گا کہ یہ معائنے کتنی بار کروائے جانے چاہئیں۔ بروقت اسکریننگ گردوں کی کارکردگی کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتی ہے۔
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ڈاکٹر سوربھ کھسٹے کا کہنا ہے کہ اگر ذیابیطس کی وجہ سے گردوں کی بیماری کا پتہ ابتدائی مرحلے میں چل جائے، تو مناسب علاج اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے اس کے بڑھنے کی رفتار کو سست کیا جا سکتا ہے۔ لہذا بلڈ شوگر کی سطح کو صرف نارمل حد میں رکھنا ہی کافی نہیں ہے؛ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے گردوں کی باقاعدہ جانچ بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ ایک سادہ اور بروقت معائنہ مستقبل میں گردوں سے متعلق سنگین پیچیدگیوں کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
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