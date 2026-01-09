نوجوانوں میں برین اسٹروک کا خطرہ بڑھ رہا ہے، اس کی وجوہات اورعلامات جانیں
برین اسٹروک کے واقعات ان دنوں خاص طور پر نوجوانوں میں بڑھ رہے ہیں۔ اس رجحان کے پیچھے وجوہات کے بارے میں جانیں۔
Published : January 9, 2026 at 3:08 PM IST
برین اسٹروک کا کیا مطلب ہے؟
فالج اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کو آکسیجن اور غذائی اجزاء فراہم کرنے والی خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک جان لیوا حالت ہے۔ اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو یہ موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اسٹروک کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو اسکیمک اسٹروک کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کو سپلائی کرنے والی خون کی نالیوں میں خون کا جمنا ہے، یا خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ اس سے دماغ کے ایک حصے میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے جس سے خلیات مر جاتے ہیں۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 80-85 فیصد لوگوں کو اسکیمک اسٹروک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ زیادہ تر کے لیے مہلک ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں، خون کی نالی پھٹ جاتی ہے اور دماغ میں خون بہنے لگتا ہے، جس سے ہیمرج فالج ہوتا ہے، جو کہ فالج کی ایک اور قسم ہے۔
بھارت میں سالانہ 1.8 ملین فالج کے کیسز
ایک وقت تھا جب فالج بنیادی طور پر 50 یا 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں دیکھے جاتے تھے۔ فی الحال، متعدد مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مسئلہ نوجوانوں میں بھی بڑھ رہا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک میں سالانہ 1.8 ملین لوگ فالج سے متاثر ہوتے ہیں، اوسطاً ہر 20 سیکنڈ میں ایک فالج ہوتا ہے۔ انڈین اسٹروک ایسوسی ایشن کے مطابق فالج کے شکار ہونے والوں میں سے 25 فیصد کی عمریں 40 سال سے کم ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں ان کیسز کی تعداد دوگنی ہو گئی ہے اور اس عمر کے بہت سے لوگ بیداری اور علاج تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔
اہم وجوہات: امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ایک تحقیق کے مطابق، فالج کے خطرے کے عوامل میں ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ٹائپ 2 ذیابیطس، موٹاپا، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جسمانی ورزش کی کمی، اسکرین کا زیادہ وقت، دائمی تناؤ اور کھانا کا معیار خراب طرز زندگی بھی اس خطرے کو بڑھاتی ہیں۔
فالج کسی کو بھی، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ فالج کے حملے کے بعد دماغ کے 20 لاکھ خلیے ہر منٹ میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ فالج کا پتہ لگانے اور علاج میں 4 سے 5 گھنٹوں میں تاخیر دماغی خلیات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ڈاکٹر پی وجیا، صدر، انڈیا اسٹروک ایسوسی ایشن
برین اسٹروک کی علامات
ماہرین کے مطابق دماغ ایک اہم عضو ہے اس لیے اس کی صحت کو نظر انداز کرنا دانشمندی نہیں ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو بار بار سر میں درد ہوتا ہے اور جاگنے پر قے آتی ہے تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کی ایک تحقیق کے مطابق، اگر آپ کو دھندلا پن، جسم کے ایک طرف کمزوری، بولنے میں دشواری، چہرے کا جھک جانا، اور بازو یا ٹانگ میں بے حسی جیسی علامات کا سامنا ہو تو آپ کو طبی امداد بھی حاصل کرنی چاہیے۔
برین اسٹروک سے بچنے کے طریقے
ماہرین کا کہنا ہے کہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈز سے بھرپور مچھلی کھانا فالج سے بچنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ بلیو بیری کی سوزش اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔
وٹامن بی 12 سے بھرپور غذائیں تجویز کی جاتی ہیں، جیسے کدو، نارنگی، اخروٹ، بروکولی اور انڈے۔
ماہرین ہفتے میں کم از کم 150 منٹ ورزش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جس میں دوڑنا، تیز چلنا، سائیکل چلانا اور تیراکی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر، وزن، بلڈ شوگر اور کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ شراب اور تمباکو نوشی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔
"طرز زندگی میں تبدیلیاں فالج کو روکنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ دن میں 7-8 گھنٹے کی مناسب نیند لیں۔ مراقبہ اور پر سکون میں وقت گزارنے جیسی سرگرمیوں کے ذریعے تناؤ کو کم کریں۔ اس کے علاوہ، ڈیجیٹل آلات سے وقفہ لیں۔ غیر صحت بخش عادات سے بچیں۔"
سینئر نیورولوجسٹ ڈاکٹر کیلاش مرچے۔
(ڈس کلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)