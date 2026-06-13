گردے کی نالیوں میں تیار ہونے والا کینسر رینل سیل کارسنوما نوجوانوں میں کیوں بڑھ رہا ہے
رینل سیل کینسر، کینسر کی ایک قسم ہے اس بیماری کا تعلق تمباکو نوشی اور بعض درد کش ادویات کے غلط استعمال سے ہے۔
Published : June 13, 2026 at 3:36 PM IST
حیدرآباد: دنیا بھر میں گردے کے کینسر کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق سالانہ 430,000 سے زیادہ نئے کیس رپورٹ ہوتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ رجحان جاری رہا تو 2050 تک کیسز کی تعداد دوگنی ہو سکتی ہے۔ رینل سیل کارسنوما (RCC) گردے کے کینسر کی ایک قسم ہے جو گردے کی چھوٹی نلکیوں سے شروع ہوتی ہے جسے ٹیوبلز کہتے ہیں۔ یہ نلیاں ضروری مادوں جیسے پانی اور غذائی اجزاء کو خون میں لے جاتی ہیں اور پیشاب کے ذریعے فضلہ کو فلٹر کرتی ہیں۔ گردے کے کینسر کے تمام کیسز میں سے تقریباً 85 فیصد RCC کا ہوتا ہے، جو اسے بالغوں میں بیماری کی سب سے عام شکل بناتا ہے۔ یہ اکثر 50 سے 70 سال کی عمر کے مردوں کو متاثر کرتا ہے۔
ہر سال نوجوانوں میں RCC تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق RCC عام طور پر ایک گردے کے اندر کینسر کے خلیات (جسے بڑے پیمانے پر یا ٹیومر کہا جاتا ہے) کے جھرمٹ کے طور پر شروع ہوتا ہے۔ تاہم، ایک یا دونوں گردوں میں متعدد ٹیومر تیار ہو سکتے ہیں۔ رینل سیل کارسنوما (RCC) عام طور پر بڑی عمر کے بالغوں (عمر 60-79) میں سب سے زیادہ عام ہے۔ اس کے باوجود، RCC کے واقعات - خاص طور پر سنگین کیسز - نوجوانوں میں سالانہ 3 فیصد سے 5 فیصد کی شرح سے بڑھ رہے ہیں۔ اس اضافے کے باوجود، یہ مجموعی طور پر نوجوانوں میں نسبتاً نایاب کینسر ہے۔
رینل سیل کارسنوما کے خطرے کے عوامل کیا ہیں؟
گردے کے کینسر کے خطرے کے عوامل میں سگریٹ نوشی، موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر، گردے کے کینسر کی خاندانی تاریخ، گردے کی شدید بیماری جس میں طویل مدتی ڈائیلاسز کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں درد کش ادویات کا طویل مدتی غلط استعمال شامل ہیں۔ سرخ گوشت یا دودھ کی مصنوعات میں زیادہ غذائیں بھی خطرے کے عوامل ہو سکتی ہیں، جیسا کہ بعض جینیاتی حالات جیسے وون ہپل-لنڈاؤ بیماری یا موروثی پیپلیری رینل سیل کارسنوما ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ عوامل RCC کی نشوونما کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ درست طریقہ کار جس کے ذریعے وہ کارسنجینک جین کی تبدیلیوں کو متحرک کرتے ہیں ابھی تک واضح نہیں ہے۔
رینل سیل کارسنوما کی علامات کیا ہیں؟
گردے کے کینسر کے ابتدائی مراحل میں، عام طور پر کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں۔ تاہم، جیسے جیسے ٹیومر بڑھتا ہے، سب سے عام علامات پیشاب میں خون اور پیٹ میں ایک گانٹھ ہیں۔ دیگر علامات میں پیٹ، کمر، یا پشتوں میں مسلسل درد شامل ہیں۔ بھوک میں کمی غیر واضح وزن میں کمی خون کی کمی (خون کے سرخ خلیات کی کمی) ٹخنوں اور ٹانگوں میں سوجن اور غیر واضح بخار یا تھکاوٹ۔
گردوں کے کینسر کے مراحل کیا ہیں؟
کینسر کا مرحلہ جسم میں بیماری کی حد کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی بنیاد ٹیومر کی جسامت اور یہ گردے سے نکل کر جسم کے دوسرے حصوں میں کتنی دور تک پھیلی ہے۔ یہ علاج کے منصوبے کی تشکیل میں سب سے اہم عنصر ہے۔
گردے کے کینسر کے مراحل I اور II میں ٹیومر گردے تک ہی محدود رہتا ہے، حالانکہ اس کا سائز مختلف ہوتا ہے۔ مرحلہ III میں، کینسر کے خلیات گردے کے ساتھ ساتھ قریبی لمف نوڈس، ایڈرینل غدود، ارد گرد کے ٹشوز، یا گردے کی بڑی خون کی نالیوں میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ آخر میں مرحلہ IV RCC اس وقت ہوتا ہے جب کینسر کے خلیات گردے کے ارد گرد کے ٹشوز سے ایک یا زیادہ لمف نوڈس یا دوسرے اعضاء میں پھیل جاتے ہیں۔
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رینل سیل کارسنوما کے علاج کے کیا اختیارات ہیں؟
تشخیص کے وقت مریض کی مجموعی صحت اور عمر کے علاوہ گردے کے کینسر کا علاج بڑی حد تک بیماری کے اسٹیج اور پھیلاؤ پر منحصر ہوتا ہے۔ چونکہ ایک شخص صرف ایک گردے سے کام کر سکتا ہے، اس لیے ابتدائی مرحلے میں RCC کا علاج اکثر سرجری کے ذریعے کیا جاتا ہے تاکہ متاثرہ گردے کے ایک حصے یا پورے گردے کو نکال دیا جائے۔ ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ بعض اوقات اسٹیج IV RCC کے لیے بھی سرجری کی جا سکتی ہے۔ اسٹیج IV بیماری کے مریضوں کے پاس کئی اختیارات ہوتے ہیں، جن میں اکثر ٹارگٹڈ تھراپی اور امیونو تھراپی کا امتزاج شامل ہوتا ہے۔ بیماری کے کسی بھی مرحلے پر تشخیصی جانچ اور ٹارگٹڈ امیونو تھراپی کی سفارش کی جا سکتی ہے۔