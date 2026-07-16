لڑکیوں کے مقابلے لڑکوں میں آٹزم کا خطرہ زیادہ کیوں پایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر سے جانیں وجوہات
خواتین کا جسم آٹزم سے متعلق جینیاتی تبدیلیوں کے خلاف زیادہ تحفظ فراہم کر سکتا ہے، اسلیے یہ لڑکیوں میں نسبتاً کم پایا جاتا ہے۔
Published : July 16, 2026 at 11:45 AM IST
حیدرآباد: آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر (ASD) دماغی نشوونما سے متعلق ایک کیفیت ہے، جو اس بات کو متاثر کرتی ہے کہ کوئی شخص دوسروں کو کس طرح سمجھتا ہے، ان سے رابطہ قائم کرتا ہے اور سماجی تعلقات بناتا ہے۔ اس کے باعث گفتگو، میل جول اور سماجی روابط میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس عارضے میں محدود اور بار بار دہرائے جانے والے رویے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسے "اسپیکٹرم" اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی علامات اور شدت ہر فرد میں مختلف ہو سکتی ہے۔
ماہرین کے مطابق آٹزم کی علامات عموماً بچپن میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ کیفیت سماجی زندگی، تعلیم اور روزگار میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اکثر بچوں میں زندگی کے پہلے سال کے دوران ہی اس کی علامات نمایاں ہو جاتی ہیں، جبکہ بعض بچے ابتدا میں معمول کے مطابق نشوونما پاتے ہیں، لیکن 18 سے 24 ماہ کی عمر کے درمیان کچھ صلاحیتیں کھو دیتے ہیں اور ان میں آٹزم کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔
آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا فی الحال کوئی مکمل علاج موجود نہیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں تشخیص اور بروقت مداخلت، خصوصاً پری اسکول کے برسوں میں، بچوں کی زندگی میں نمایاں بہتری لا سکتی ہے۔
ماضی میں آٹزم، ایسپرجر سنڈروم، چائلڈ ہڈ ڈس انٹیگریٹیو ڈس آرڈر اور دیگر متعلقہ عوارض کو الگ الگ بیماریوں کے طور پر دیکھا جاتا تھا، تاہم طبی تحقیق میں پیش رفت کے بعد امریکن سائیکائٹرک ایسوسی ایشن (APA)اے پی اے نے اپنے DSM-5 رہنما اصولوں میں ان تمام کیفیات کو ایک ہی زمرے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر (ASD) میں شامل کر دیا ہے۔
سر ایچ این ریلائنس فاؤنڈیشن اسپتال کے شعبۂ نفسیات کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر آشوتوش شاہ کے مطابق آٹزم ایک جینیاتی (Genetic) عارضہ ہے۔ اگر والدین یا بہن بھائیوں میں کسی کو یہ مسئلہ ہو تو اس کے ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ مختلف مطالعات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں میں آٹزم کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔
یونیورسٹی آف مینیسوٹا (UMN)یو ایم این کی ایک رپورٹ کے مطابق لڑکوں میں آٹزم کی زیادہ شرح کی ایک اہم وجہ مخصوص جینیاتی عوامل ہیں، جو ان میں اس عارضے کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔
ڈاکٹر آشوتوش شاہ کے مطابق دنیا بھر میں آٹزم کی تشخیص میں مرد اور خواتین کا تناسب تقریباً 3:1 سے 4:1 ہے۔ یعنی ہر ایک آٹسٹک لڑکی یا خاتون کے مقابلے میں تقریباً تین سے چار لڑکوں یا مردوں میں آٹزم کی تشخیص ہوتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ لڑکوں میں آٹزم کا خطرہ لڑکیوں کے مقابلے میں تقریباً چار گنا زیادہ ہوتا ہے، جس کی بنیادی وجوہات جینیاتی فرق، خصوصاً ایکس کروموسوم، اور ہارمون ٹیسٹوسٹیرون ہیں، جو دماغی نشوونما پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکیوں میں آٹزم کی علامات اکثر واضح نہیں ہوتیں، جس کی وجہ سے ان کی تشخیص دیر سے ہوتی ہے یا بعض اوقات یہ عارضہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔
لڑکوں میں آٹزم کی زیادہ شرح کی اہم وجوہات
جینیاتی تحفظ (Female Protective Effect): لڑکیوں میں دو X کروموسوم (XX) ہوتے ہیں، جبکہ لڑکوں میں ایک X اور ایک Y کروموسوم (XY) ہوتا ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق لڑکیوں میں دوسرا X کروموسوم حفاظتی کردار ادا کرتا ہے، اس لیے ان میں آٹزم ظاہر ہونے کے لیے زیادہ شدید جینیاتی تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہارمونز کا اثر: ایکسٹریم میل برین تھیوری (Extreme Male Brain Theory) کے مطابق دورانِ حمل لڑکوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح قدرتی طور پر زیادہ ہوتی ہے، جو آٹزم سے متعلق بعض علامات، جیسے محدود دلچسپیاں اور بار بار دہرائے جانے والے رویے، سے تعلق رکھتی ہے۔
مزید پڑھیں: مانسون کے موسم میں کن لوگوں کو چکن یا مٹن کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے؟
علامات میں فرق: نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق لڑکیوں میں آٹزم کی علامات اکثر لڑکوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ لڑکوں میں زیادہ سرگرمی (Hyperactivity) اور جارحانہ رویہ نمایاں ہو سکتا ہے، جبکہ لڑکیاں نسبتاً پرسکون رہتی ہیں اور سماجی رویوں کی نقل (Social Mimicry) بہتر انداز میں کر لیتی ہیں، جس کے باعث ان میں آٹزم کی تشخیص اکثر تاخیر سے ہوتی ہے یا بعض اوقات بالکل نہیں ہو پاتی۔