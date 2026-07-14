مانسون کے موسم میں کن لوگوں کو چکن یا مٹن کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے؟
لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کیا مانسون کے موسم میں چکن اور مٹن کھانا محفوظ ہے۔
Published : July 14, 2026 at 5:33 PM IST
حیدرآباد: دنیا بھر میں نان ویجیٹیرین افراد میں چکن اور مٹن سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے کھانوں میں شامل ہیں۔ لوگ نہ صرف انہیں کھانا پسند کرتے ہیں بلکہ مختلف طریقوں سے پکانا بھی پسند کرتے ہیں۔ پکانے کے متعدد طریقوں کی وجہ سے ان کی خاص اہمیت ہے۔ چکن اور مٹن کو اکثر صحت بخش غذا سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ذائقے دار ہونے کے ساتھ غذائی اجزا سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں روزانہ کھاتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مانسون کے موسم میں کن لوگوں کو چکن یا مٹن کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے؟ کلینیکل نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر رینوکا مائنڈے سے جانتے ہیں۔
مانسون کے موسم میں کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ چکن اور مٹن دونوں غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن انہیں ہضم ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، اس لیے بعض صحت کے مسائل میں مبتلا افراد کو ان سے پرہیز کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مانسون کے دوران ہمیشہ تازہ گوشت کھانا چاہیے۔ آپ کسی بھی قسم کا گوشت کھائیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اچھی طرح پکا ہوا ہو۔ ادھ پکا یا زیادہ دیر تک باہر رکھا ہوا گوشت کھانے سے انفیکشن کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
مانسون میں کن لوگوں کو چکن یا مٹن سے پرہیز کرنا چاہیے؟
پروٹین سے بھرپور ہونے کی وجہ سے چکن نسبتاً آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ تاہم زیادہ پروٹین کے باعث ہاضمے کے دوران تھرموجینیسیس یعنی جسم میں حرارت پیدا ہونے کا عمل ہوتا ہے، جس سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو جسم میں زیادہ گرمی یا پِتّ سے متعلق مسائل ہوں، انہیں اس کا استعمال کم کرنا چاہیے۔
چکن کی جلد میں بنیادی طور پر غیر سیر شدہ چکنائی ہوتی ہے، جو محدود مقدار میں دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوسکتی ہے۔ پروٹین کا بہترین ذریعہ ہونے کے باعث چکن پٹھوں کی نشوونما اور مضبوطی میں مددگار ہے۔ ریڈ میٹ یعنی مٹن کے مقابلے میں چکن کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں چکنائی نسبتاً کم ہوتی ہے اور یہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ تاہم جن لوگوں کو کولیسٹرول یا چکنائی کے استعمال سے متعلق خدشات ہیں، انہیں جلد سمیت چکن کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔
مٹن میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں آئرن، زنک اور وٹامن B12 پایا جاتا ہے اور یہ قوت مدافعت کو بھی بہتر بنانے میں مددگار ہوسکتا ہے۔ تاہم چکن کے مقابلے میں اس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں۔ ماہرینِ غذائیت دل کے امراض میں مبتلا افراد کو مٹن محدود مقدار میں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
مٹن میں سیر شدہ چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو جسم میں ایل ڈی ایل (خراب کولیسٹرول) بڑھا سکتی ہے، شریانوں میں رکاوٹ پیدا کرسکتی ہے اور دل کے دورے کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔
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کون سا بہتر ہے؟
چکن اور مٹن دونوں جسم کو توانائی اور ضروری غذائی اجزا فراہم کرتے ہیں۔ جو لوگ انہیں نہیں کھا سکتے، انہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، جبکہ گوشت کھانے والے افراد کو ان سے ضروری پروٹین حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی غذا میں پروٹین کی مقدار بڑھانا چاہتے ہیں تو چکن ایک اچھا انتخاب ہوسکتا ہے۔ جن افراد میں آئرن کی کمی ہو، وہ مٹن محدود مقدار میں کھا سکتے ہیں۔