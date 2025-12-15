کس کو کھیرے سے پرہیز کرنا چاہیے؟ صحت کے نقطہ نظر سے صحیح معلومات حاصل کریں
کھیرے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے بہترین ہیں۔ تاہم، بعض صحت کی حالتوں میں مبتلا افراد کو انہیں کھانے سے گریز کرنا چاہیے...
Published : December 15, 2025 at 4:00 PM IST
کھیرے صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ ان کے بہت سے صحت کے فوائد ہیں۔ کھیرے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وزن کم کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے کھیرا ایک اچھا آپشن ہیں۔ زیادہ تر لوگ کھیرے کو سلاد، رائتہ، جوس اور اسموتھیز میں کھاتے ہیں جو کہ ان کا استعمال صحت بخش طریقہ ہے۔ کھیرے میں 95 فیصد سے زیادہ پانی ہوتا ہے اور یہ وٹامن کے، وٹامن سی، پوٹاشیم، میگنیشیم اور فائبر جیسے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں۔ کھیرے پانی کی کمی کو روکنے، صحت مند ہڈیوں کو برقرار رکھنے اور ہاضمے میں مدد دینے میں فائدہ مند ہیں۔ کھیرے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ کھیرے کا استعمال بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کھیرے کو جلد کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ جہاں کھیرے کھانے کے بہت سے فائدے ہیں وہیں ماہر غذائیت شویتا شاہ کے مطابق کچھ لوگوں کو انہیں کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کس کو کھیرے سے پرہیز کرنا چاہیے...
بلغم:
غذائیت کی ماہر شویتا شاہ کے مطابق، آیوروید میں کہا گیا ہے کہ کھیرے کا جسم پر ٹھنڈک کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسم پر ٹھنڈک کا اثر پڑتا ہے۔ یہ جسم میں بلغم دوش کو بڑھا سکتا ہے۔ جو لوگ اکثر نزلہ، کھانسی، بلغم، ہڈیوں، دمہ یا سانس کے دیگر مسائل کا شکار رہتے ہیں انہیں کھیرے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھیرے کھانے سے ناک بند ہو سکتی ہے یا کھانسی ہو سکتی ہے جس سے ان کی حالت خراب ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں مبتلا افراد کو کھیرے سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پر سردیوں کے مہینوں میں۔ یہ سائنوس، دمہ، برونکائٹس، یا دائمی نزلہ زکام والے لوگوں کے لیے بھی موزوں نہیں ہے۔
کمزور ہاضمہ:
کھیرے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ نظام انہضام کے لیے بہت اچھا ہے۔ تاہم، وہ حساس نظام ہاضمہ والے لوگوں کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ کھیرے میں cucurbitacin نامی قدرتی مرکب ہوتا ہے جو کڑواہٹ کا باعث بنتا ہے۔ یہ چڑچڑاپن آنتوں کے سنڈروم (IBS) اور پیٹ کے دیگر مسائل میں مبتلا لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کھیرے کھانے سے گیس، اپھارہ یا بدہضمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ کھیرے کھانے سے گریز کریں یا انہیں بہت کم مقدار میں کھائیں۔
جوڑوں کا درد:
ان دنوں بہت سے لوگ جوڑوں کے درد کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ سردیوں کے مہینوں میں بڑھ جاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی سردی جوڑوں کے درد کو ناقابل برداشت بنا سکتی ہے۔ اس لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کو کھیرا کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ آیوروید کے مطابق، ککڑی کی سرد فطرت بلغم کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ کچھ حساس افراد میں جوڑوں میں درد یا سوجن کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی حالت خراب ہو سکتی ہے جو پہلے ہی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں۔
پیشاب کی نالی کے مسائل:
اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے کھیرے میں قدرتی پانی آور خصوصیات ہوتی ہیں۔ تاہم، پیشاب کی نالی کے مسائل میں مبتلا افراد کو کھیرے کھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی حالت کو خراب کر سکتے ہیں۔ پیشاب کی نالی کے مسائل میں مبتلا افراد کو یا تو کھیرے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے یا انہیں بہت کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔
ذیابیطس:
کھیرے میں عام طور پر کیلوریز اور کاربوہائیڈریٹ کم ہوتے ہیں۔ انہیں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، کھیرے کے بیج انسولین یا گلوکوز کم کرنے والی دوائیں لینے والے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ککڑی کے بہت زیادہ بیج کھانے سے خون میں شوگر کی سطح کم ہو سکتی ہے، جس سے لرزنا، چکر آنا، تھکاوٹ اور کمزوری جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ذیابیطس ہے اور آپ باقاعدگی سے کھیرے کھاتے ہیں، خاص طور پر بیج والے، آپ کو اچانک ہائپوگلیسیمیا (خون میں شوگر کم) کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ماہرین اس حالت میں لوگوں کو احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں۔
رات کو کھیرے کھانے سے گریز کریں:
ماہرین اکثر کھانے کے بعد کھیرے کھانے کے خلاف مشورہ دیتے ہیں۔ کھیرے کو ہضم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ ان میں پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے، وہ رات کو بار بار باتھ روم جانے کا سبب بن سکتے ہیں، جس سے آپ کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ مزید برآں، کھیرے جسم پر ٹھنڈک کا اثر رکھتے ہیں، اس لیے ماہر غذائیت شویتا شاہ انہیں رات کے وقت کھانے کے خلاف مشورہ دیتی ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، براہ کرام اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)