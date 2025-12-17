کس وٹامن کی کمی سے سردیوں میں زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے؟ جانئے ماہرین کیا کہتے ہیں
جسم کا درجہ حرارت خون کی گردش اور توانائی کی پیداوار کو متاثر کرتا ہے۔ نتیجتاً ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔
Published : December 17, 2025 at 6:55 PM IST
حیدرآباد: سردیوں میں سردی ہم سب کو محسوس ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ اسے زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں اور وٹامن کی کمی ان میں سے ایک ہوسکتی ہے۔ اگر آپ میں وٹامن بی 12 کی کمی ہے تو یہ آپ کے جسم کے درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ آپ کی مجموعی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ این سی بی آئی کی تحقیقی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک مضمون کے عنوان سے "انسانی جسم میں سیال توازن پر سردی کے دباؤ کا اثر" کے مطابق، وٹامن بی 12 جسم میں خون کے سرخ خلیات کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خون کے یہ خلیے جسم کے ہر حصے میں آکسیجن پہنچاتے ہیں۔ جب وٹامن بی 12 کی کمی ہوتی ہے، تو جسم خون کے سرخ خلیات نہیں بنا سکتا، جس سے خون کی کمی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم کے خلیوں کو مطلوبہ مقدار میں آکسیجن اور حرارت نہیں ملتی۔ اس کے نتیجے میں جسم ٹھنڈا محسوس کرتا ہے۔
وٹامن کی کمی زکام اور کھانسی کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟
وٹامنز کی کمی، جیسے وٹامن بی 12 یا وٹامن سی، آپ کے سانس کی بیماریوں کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے، بشمول نزلہ زکام۔ خون کے سفید خلیات کی پیداوار اور کام کرنے کے لیے مناسب وٹامن سی ضروری ہے، اور اس کے بغیر، کھانسی جیسی سردی کی علامات ہو سکتی ہیں اور صحت یابی میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی غذا سے یہ ضروری وٹامن وافر مقدار میں نہیں مل رہی ہے، تو آپ وٹامن سی سپلیمنٹ لینے پر غور کر سکتے ہیں۔ تناؤ کم کرنا، بھر پور نیند لینا، اور ایک فعال اور صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنا بھی صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اس سے آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی، آپ کا موڈ بہتر ہو گا، اور آپ کے جسم کی بیماری سے لڑنے کی صلاحیت کو تقویت ملے گی۔
اس موسم سرما میں صحت مند رہیں
ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے اور نزلہ یا کھانسی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے آپ کو متوازن غذا کے ساتھ صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ایک متوازن غذا جس میں کافی مقدار میں پھل، سبزیاں، پروٹین، اناج، اور صحت مند چکنائی شامل ہو، آپ کی خوراک میں وٹامنز اور معدنیات شامل ہوں، آپ کے مدافعتی نظام سمیت مجموعی صحت کو فروغ دینے کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے۔ کچھ مخصوص وٹامنز جو آپ کے جسم کو صحت مند رہنے اور نزلہ و زکام سے لڑنے میں مدد کر سکتے ہیں ان میں شامل ہیں...
وٹامن بی 12
ویب ایم ڈی کے مطابق، وٹامن بی، اپنی مختلف شکلوں میں، وائرل انفیکشن سے بہتر طریقے سے لڑنے کے لیے مدافعتی ردعمل کو متوازن کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
وٹامن سی
یہ وٹامن مدافعتی نظام کو بڑھانے والی خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ سفید خون کے خلیوں کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، جو انفیکشن سے لڑنے کے لیے ضروری ہیں۔
وٹامن ڈی
نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ (این آئی ایچ ) کے مطابق، وٹامن ڈی کی مناسب سطح جسم کو صحت مند مدافعتی نظام کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ وٹامن ڈی قوت مدافعت کو بڑھانے اور جسم کے اندرونی درجہ حرارت کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی والے افراد کو موسمی بیماریوں جیسے نزلہ زکام اور فلو کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، وٹامن ڈی تھائیرائیڈ گلینڈ کے کام کو بھی متاثر کرتا ہے، جو جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر تھائیرائیڈ گلینڈ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے تو جسم کم گرمی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے سردی کی حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ سورج کی روشنی اور کچھ کھانے سے وٹامن ڈی حاصل کر سکتے ہیں۔
وٹامن ای
وٹامن ای ایک اینٹی آکسیڈینٹ ہے جو خلیوں کو نقصان سے بچانے میں مدد کرتا ہے، لیکن یہ مدافعتی خلیوں کی سرگرمی کو بڑھا کر مدافعتی فنکشن کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔
وٹامن اے
یہ وٹامن مدافعتی نظام کے مناسب کام کے لیے ضروری ہے اور بلغم کی جھلیوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، جو پیتھوجینز کے حملے کو روکنے کے لیے خلیات کے درمیان رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔
زنک
این سی بی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق، زنک ایک معدنیات ہے جو مدافعتی افعال اور زخموں کو بھرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مختلف مدافعتی عمل میں شامل انزائمز کو ایکٹیو کرنے میں مدد کرتا ہے۔
آپ کو کس قسم کا کھانا کھانا چاہیے؟
عام طور پر سردیوں میں اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے آئرن اور وٹامن بی 12 سے بھرپور غذائیں کھائیں، جیسے پالک، چقندر، انڈے، مچھلی، چکن، دودھ اور دہی۔ ادرک اور لہسن کو سوپ یا چائے میں شامل کرنے سے بھی میٹابولزم بڑھتا ہے جس سے جسم گرم رہتا ہے۔ بادام، اخروٹ اور کھجور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ زیرہ، ہلدی اور کالی مرچ جیسے مصالحے بھی جسم کو اندر سے گرم رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔