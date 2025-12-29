سرخ گوشت، مٹن، یا چکن؟ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کس قسم کا گوشت بہتر ہے؟ ڈاکٹر سے جانیں
ذیابیطس کے مریضوں کے لیے اپنی خوراک پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ تو جانیے ذیابیطس کے مریضوں کو مٹن کھانا چاہیے یا چکن...
Published : December 29, 2025 at 11:02 AM IST
ذیابیطس ان دنوں تیزی سے عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کافی انسولین نہیں بنا پاتا۔ بھارت میں ذیابیطس کا خطرہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ ذیابیطس کا کوئی حتمی علاج نہیں ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلیوں اور غذائی کنٹرول کے ذریعے اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ سیدھے الفاظ میں ذیابیطس کے مریضوں کو صحت مند کھانے کی عادات کے ساتھ صحت مند طرز زندگی اپنانا چاہیے۔
آج کل بہت سے لوگ نان ویجیٹیرین کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہر اتوار کو چکن یا مٹن کھاتے ہیں۔ تاہم ذیابیطس کے مریضوں کو اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو کم کاربوہائیڈریٹ اور سیر شدہ چکنائی والی خوراک استعمال کرنی چاہیے۔ مزید برآں، بہت سے لوگوں کو اس بارے میں یقین نہیں ہے کہ ان کے لیے کون سا بہتر ہے، چکن یا مٹن۔ ڈاکٹر راجندر نے اپنے انسٹاگرام پر چکن اور مٹن کھانے کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کیں۔ آئیے پوری تفصیلات جانتے ہیں۔
سرخ گوشت:
عام طور پر سرخ گوشت میں سور کا گوشت، گائے کا گوشت، بکرا اور بھیڑ کا گوشت شامل ہوتا ہے۔ ہندوستان میں، مٹن سب سے زیادہ مقبول گوشت ہے۔ مٹن میں بھیڑ یا بکری دونوں ہے۔ مٹن میں آئرن، زنک، فاسفورس، رائبوفلاوین، تھامین اور وٹامن بی 12 جیسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ سرخ گوشت کھانے سے اس میں سیچوریٹڈ چکنائی کی وجہ سے ذیابیطس اور امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سرخ گوشت میں موجود سوڈیم اور نائٹریٹ انسولین کے خلاف مزاحمت اور ٹائپ ٹو ذیابیطس کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ سوزش کا سبب بھی بنتا ہے، جو بعض اوقات کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔تاہم مٹن میں یہ امکانات کم ہوتے ہیں
کیا شوگر کے مریض بھیڑ یا بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟
درحقیقت بھیڑ یا بکرے کا گوشت دیگر سرخ گوشت سے زیادہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس لیے بکرے کا گوشت دوسرے سرخ گوشت سے افضل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں سوڈیم سے زیادہ پوٹاشیم ہوتا ہے۔ لہذا، ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ لوگوں کے لئے یہ ایک اچھا انتخاب ہوسکتا ہے. تاہم، ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اگر آپ کو ذیابیطس ہے، تو آپ کو اعتدال میں بھیڑ یا سرخ گوشت کھانا چاہئے.
چکن:
چکن پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں فٹنس کے شوقین افراد چکن کھانا پسند کرتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ زراعت (USDA) کے مطابق، 100 گرام چکن میں 143 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اس 100 گرام چکن میں 24.11 گرام پروٹین، 2.68 گرام کاربوہائیڈریٹس اور 3.12 گرام چکنائی بھی ہوتی ہے۔ مزید برآں، چکن میں کیلشیم، آئرن، سوڈیم، وٹامن اے اور سی کی بھی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ چکن سرخ گوشت کا بہترین متبادل ہے۔
کیا ذیابیطس کے مریض چکن کھا سکتے ہیں؟
چکن میں پروٹین کی مقدار زیادہ اور چکنائی کم ہوتی ہے، یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چکن، جب صحت بخش طریقے سے پکایا جائے تو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا گلیسیمک انڈیکس بہت کم ہے۔ لہذا یہ خون میں شکر کی سطح کو کبھی نہیں بڑھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ذیابیطس کے مریض چکن کھا سکتے ہیں۔
ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کون سا بہتر ہے، مٹن یا چکن؟
بہت سے لوگ مٹن کو بہترین مانتے ہیں۔ تاہم، مٹن دراصل سرخ گوشت ہے اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے صحت مند نہیں ہے۔ تاہم، ذیابیطس کے مریض اب بھی اسے محدود مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ دوسری جانب چکن کے ساتھ اس طرح کے مسائل نہیں ہیں. اس لیے ذیابیطس کے مریض بغیر کسی پریشانی کے چکن کھا سکتے ہیں۔ مٹن کو صرف محدود مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ تاہم دونوں میں سے کسی ایک کو کھاتے وقت، یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ اسے اچھی طرح پکایا گیا ہو۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)