صحت کے ان 4 مسائل میں مبتلا افراد خشک ناریل نہ کھائیں، کیوں جانیں ماہرین سے؟
خشک ناریل غذائیت کا خزانہ ہے لیکن ماہرین کچھ لوگوں کو اسے کھانے کے خلاف مشورہ دیتے ہیں۔ وجہ جانیے اس آرٹیکل میں۔
Published : December 8, 2025 at 12:57 PM IST
حیدرآباد: ناریل کھانا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ناریل کھانا پکانے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف کھانے کا ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ اس کے بہت سے صحت کے فوائد بھی ہیں۔ ناریل میں بہت سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ تاہم، بہت سے ڈاکٹر اور ماہرین صحت تازہ ناریل کھانے اور اس کا پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تازہ ناریل اور اس کے پانی میں بہت سے وٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں۔ تاہم، خشک ناریل میں تازہ ناریل کے مقابلے میں بالکل مختلف غذائیت ہوتی ہے، اور اس کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کھانا پکانے میں کچے ناریل پر خشک ناریل کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ خشک ناریل کے بھی اپنے فوائد ہیں لیکن جن لوگوں کو صحت کے کچھ مسائل ہیں انہیں خشک ناریل کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں خشک ناریل کے فوائد اور اس سے کن لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے...
خشک ناریل کے صحت کے فوائد
تھکاوٹ اور کمزوری کے شکار افراد کے لیے خشک ناریل فائدہ مند ہے۔ خشک ناریل میں موجود کیلوریز اور صحت بخش چربی توانائی کا ایک اچھا ذریعہ ہیں۔ اسے کھانے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ خشک ناریل میں موجود غذائی اجزاء مدافعتی نظام کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ خشک ناریل کیلشیم اور میگنیشیم کا ایک اچھا ذریعہ ہے، جو ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ مزید برآں، خشک ناریل صحت کے بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے بھی اچھا ہے۔
ان لوگوں کو خشک ناریل نہیں کھانا چاہیے۔
ہضم کے مسائل
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، حساس نظام ہضم والے افراد کو خشک ناریل کھاتے وقت احتیاط برتنی چاہیے۔ آیوروید کے مطابق، بہت زیادہ خشک ناریل کھانے سے جسم میں پت بڑھ سکتا ہے۔ اس سے پیٹ میں درد، جلن، گیس اور تیزابیت ہو سکتی ہے۔ یہ قبض کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ لہذا، حساس نظام ہضم والے افراد اور چڑچڑاپن آنتوں کے سنڈروم (IBS) میں مبتلا افراد کو خشک ناریل کھاتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔
وہ لوگ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بہت سے لوگ ان دنوں بڑھتے وزن سے پریشان ہیں، اس لیے وہ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں خشک ناریل کھاتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ خشک ناریل میں کیلوریز اور چکنائی ہوتی ہے۔ اس لیے خشک ناریل کھانے سے وزن بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ خشک ناریل کھانے سے گریز کریں۔ اسے اعتدال میں کھائیں یا اس سے مکمل پرہیز کریں۔
دل کی بیماری میں مبتلا افراد
خشک ناریل میں صحت مند چکنائی ہوتی ہے۔ تاہم اس کا زیادہ استعمال دل کی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسے اعتدال میں استعمال کرنا چاہیے۔ دل کی بیماری میں مبتلا افراد کو خشک ناریل کھاتے وقت احتیاط کرنی چاہیے یا مناسب مشورہ کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
بلڈ شوگر لیول بڑھنے کا خطرہ
خشک ناریل میں قدرتی شکر موجود ہوتی ہے۔ اس لیے ذیابیطس کے شکار افراد کو خشک ناریل کا استعمال کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ اس کا بہت زیادہ کھانا خون میں شوگر کی سطح کو بڑھا سکتا ہے، جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ذیابیطس کے شکار افراد کو اعتدال میں خشک ناریل کا استعمال کرنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا زیادہ مقدار میں استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
مزید پڑھیں: کیا آپ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں؟ بغیر دوا کے اسے کنٹرول کرنے کے لیے اپنی خوراک میں یہ تبدیلیاں کریں!
یاد رکھنے کی چیزیں
کوئی بھی غذا اعتدال میں کھانی چاہیے۔ زیادہ کھانا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ اصول خشک ناریل پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ خشک ناریل کو بھی محدود مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔
چھوٹے بچوں کو خشک ناریل کھاتے وقت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ بڑے ٹکڑے ان کے گلے میں پھنس سکتے ہیں۔
آیورویدک ماہرین کا کہنا ہے کہ خشک ناریل کھانے سے کھانسی میں مبتلا افراد کو راحت مل سکتی ہے۔ اس لیے کھانسی میں مبتلا افراد کو زیادہ خشک ناریل کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)