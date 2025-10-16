خواتین کو جسم کے کن حصوں میں صابن لگانے سے گریز کرنا چاہیے؟ جان لیں، ورنہ ہوگا شدید نقصان
تقریباً ہر کوئی نہانے کے دوران صابن یا باڈی واش کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن خواتین کو خاص طور پر محتاط رہنا چاہئے۔ جانیں کیوں۔۔۔
Published : October 16, 2025 at 9:06 AM IST
ہندوستان میں بہت سے لوگ نہانے کے دوران صابن یا باڈی واش کا استعمال کرتے ہیں۔ بازار میں کئی قسم کے صابن اور باڈی واش دستیاب ہیں، جن میں مختلف قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ خواتین خاص طور پر باڈی واش کا استعمال کرتی ہیں۔ لوگ عام طور پر پورے جسم پر صابن یا باڈی واش لگاتے ہیں۔ تاہم خواتین کو جسم کے تمام حصوں پر صابن نہیں لگانا چاہیے۔ یہ خواتین کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے۔
خواتین کو جسم کے کن کن حصوں میں صابن کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے؟
NHS.UK کے مطابق ہمارے جسم کے بہت سے حساس حصے ہیں جن کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اگر ان پر توجہ نہ دی جائے تو وہ انفیکشن اور خطرے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ خواتین کے جنسی اعضاء ان کو صاف رکھنے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ کچھ خواتین نہاتے وقت اپنی شرمگاہ پر صابن یا باڈی واش بھی لگاتی ہیں۔ لیکن یہ سنگین نقصان کا سبب بن سکتا ہے. شرمگاہ پر صابن یا باڈی واش لگانے سے پی ایچ بیلنس میں خلل پڑتا ہے، جس سے انفیکشن، خارش، جلن اور خشکی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شرمگاہ خود کو صاف کرنے والا عضو ہے، اور اسے صرف پانی سے دھونا ہی کافی ہے۔
درحقیقت اگر کوئی عورت اپنے جنسی اعضاء پر صابن کا استعمال کرتی ہے تو وہاں موجود اچھے بیکٹیریا مر جاتے ہیں۔ یہ اچھے بیکٹیریا ہمیں انفیکشن سے بچاتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کو صابن سے دھونے سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ صابن میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو خواتین کے جنسی اعضاء میں جلن اور خارش کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس جگہ پر صابن کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
اس علاقے کو کیسے صاف کریں
جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، شرمگاہ خود کو صاف کرنے والا عضو ہے، اور اسے صرف پانی سے دھونا ہی کافی ہے۔ آپ جنسی اعضاء کو سادہ پانی سے بھی صاف کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، اس علاقے کی صفائی کے لیے مارکیٹ میں بہت سی مصنوعات دستیاب ہیں۔ آپ اندرونی حصے کو پانی سے بھی دھو سکتے ہیں۔ مزید برآں، کسی بھی دوسری مصنوعات کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ ماہر سے مشورہ کریں۔ اگر احتیاط نہ کی جائے تو مختلف انفیکشن، خارش اور دیگر پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
کثرت سے نہانے کے کیا نقصانات ہیں؟
جسم کو صحت مند اور تروتازہ رکھنے کے لیے غسل ضروری سمجھا جاتا ہے۔ نہانے سے نہ صرف دماغ پر سکون ہوتا ہے بلکہ تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ صبح نہاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ رات کو سونے سے پہلے نہانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اکثر لوگ دن میں ایک بار نہانے کو مناسب سمجھتے ہیں۔ تاہم، کچھ لوگ دن میں 2-3 بار نہاتے ہیں، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں۔ تاہم صحت مند رہنے کے لیے ایک بار سے زیادہ نہیں نہانا چاہیے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے جسم میں بعض قدرتی تیل موجود ہوتے ہیں جو جلد کو ہموار اور ملائم رکھتے ہیں۔ دن میں ایک سے زیادہ بار نہانے سے یہ قدرتی تیل جسم سے خارج ہو سکتے ہیں، جس سے جلد خشک ہو جاتی ہے۔
بار بار نہانے سے خارش اور خشکی ہو سکتی ہے، جس سے جلد پھٹ سکتی ہے۔ تاہم، گرمیوں میں، جب آپ کی جلد کو زیادہ پسینہ آتا ہے، تو آپ صابن کے بغیر دو بار نہا سکتے ہیں۔ سردیوں میں ہفتے میں پانچ بار نہانا اچھی صحت کے لیے کافی ہے۔
(ڈس کلیمر: یہ معلومات صرف عام پڑھنے کے مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت اس معلومات کا سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)
