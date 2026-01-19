جسم میں شوگر کی سطح بڑھنے سے کن اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے؟ ماہرین سے سیکھیں
بہت زیادہ چینی کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے موٹاپے، ذیابیطس اور صحت سے متعلق دیگر مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
Published : January 19, 2026 at 12:11 PM IST
میٹھی چیزیں بہت پرکشش ہوتی ہیں، اور ان کی خواہش ایک فطری جسمانی ردعمل ہے۔ چاکلیٹ، بسکٹ اور بیکری کی اشیاء اکثر ہمیں فوری طور پر ہڑپ کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ چینی کا استعمال ذیابیطس اور وزن میں اضافے جیسے مسائل کو جنم دیتا ہے اور جسم کے کئی اعضاء کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ آئیے اس بارے میں مزید جانیں...
جسم میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونے پر کون سے اعضاء متاثر ہوتے ہیں؟
منہ: جب آپ بہت زیادہ چینی کھاتے ہیں، تو آپ کے منہ میں موجود بیکٹیریا چینی کے مالیکیولز کو توڑ کر تیزاب بناتے ہیں۔ آپ کے منہ میں لعاب ان تیزابوں کو بے اثر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم، بہت زیادہ چینی کھانے سے اس عمل میں خلل پڑتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے انامیل (دانتوں کی بیرونی تہہ) کو نقصان پہنچتا ہے اور دانتوں کے سڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
آنتیں: جب آپ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، تو وہ چھوٹی آنت میں سادہ شکر (گلوکوز اور فرکٹوز) میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ جسم کو آسانی سے گلوکوز جذب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو فریکٹوز جذب کرنے میں دشواری ہوتی ہے، جو عام طور پر میٹھے مشروبات اور سوڈا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آنتوں میں فرکٹوز جمع ہو سکتا ہے، جس سے گیس، اپھارہ، اور چڑچڑاپن آنتوں کے سنڈروم جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
لبلبہ: جب آپ بہت زیادہ شوگر کھاتے ہیں تو آپ کے بلڈ شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ اس سطح کو برقرار رکھنے کے لیے لبلبہ انسولین جاری کرتا ہے۔ بہت زیادہ چینی کھانے سے لبلبہ پر دباؤ پڑتا ہے، جو انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر یہ حالت برقرار رہے تو یہ ٹائپ 2 ذیابیطس کا باعث بن سکتی ہے۔
دماغ: گلوکوز دماغ کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے۔ جب خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے تو انسولین کی سطح بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے خون میں گلوکوز کی سطح چند گھنٹوں کے بعد گر جاتی ہے، جس سے چڑچڑاپن، تھکاوٹ اور مٹھائیوں کی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔ دماغ ڈوپامائن نامی ہارمون بھی خارج کرتا ہے، جو مٹھائیوں کی خواہش کو مزید بڑھاتا ہے اور نشے کا باعث بن سکتا ہے۔
جگر: بہت زیادہ پروسس شدہ شوگر کھانے سے جگر فریکٹوز کو چربی میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ چربی جگر میں جمع ہو جاتی ہے جس سے غیر الکوحل فیٹی لیور کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ جگر کو نقصان پہنچاتا ہے اور سوزش کا سبب بنتا ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
دل: ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ چینی کا استعمال دل کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شوگر کا زیادہ استعمال دل کے امراض کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ شوگر نہ صرف انسولین کی سطح کو بڑھاتی ہے بلکہ بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو بھی بڑھاتی ہے۔ اس لیے ماہرین شوگر کو مکمل طور پر ختم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
جوڑوں کی سوزش: ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ چینی کھانے سے جوڑوں کی سوزش ہوتی ہے جس سے گٹھیا اور جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال ہڈیوں کی کثافت کو بھی متاثر کرتا ہے، جس سے ہڈیوں کی بیماری اور فریکچر کا خطرہ بتدریج بڑھ جاتا ہے۔
اہم نوٹ:
کبھی کبھار مٹھائیاں کھانے سے طویل مدتی صحت کے مسائل کا خطرہ نہیں بڑھتا۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ چینی کی مقدار روزانہ کیلوریز کے 10 فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ایک رپورٹ کے مطابق، اضافی چینی سے روزانہ کیلوریز کا 6 فیصد سے زیادہ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور شوگر کی مقدار اور ذیابیطس سے متعلق سفارشات صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان سفارشات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)