چکن یا مٹن: دل کی صحت کے لیے کون سا گوشت بہتر ہے؟ جانیں کہ دل کے مریض کون سا گوشت کھا سکتے ہیں

چکن بمقابلہ مٹن: کیا آپ جانتے ہیں کہ دل کی صحت کے لیے کون سا بہتر ہے؟ جانیے ڈاکٹر سے...
Published : January 23, 2026 at 3:09 PM IST
حیدرآباد: ان دنوں دل کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نوجوان اور بوڑھے دونوں ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحت مند طرز زندگی اور کھانے کی عادات کو اپنانا دل کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ چکن اور مٹن دونوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تاہم، بہت سے لوگ اس بارے میں الجھن میں ہیں کہ ان کی صحت کے لیے کون سا بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چکن بہترین ہے، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ مٹن صحت بخش ہے۔ تاہم ڈاکٹروں نے اس بارے میں معلومات فراہم کر دی ہیں کہ کون سا دل کے لیے بہتر ہے۔
دنیا میں سبزی خوروں کی کمی نہیں ہے۔ نان ویجیٹیرین چکن، مٹن، مچھلی، جھینگا اور کیکڑے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ چکن یا مٹن کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دونوں کے امتزاج سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جس طرح سبزی خور اور نان ویجیٹیرین کھانے کے بارے میں مختلف آراء ہیں، اسی طرح چکن اور مٹن کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔
کچھ لوگ چکن کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ مٹن کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم، بہت سے لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کی صحت کے لیے کون سا بہتر ہے۔ دونوں میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، لیکن صحت کے لیے کون سا بہتر ہے؟ خاص طور پر دل کے لیے کون سا بہتر ہے؟ ڈاکٹر راجندر نے اس معاملے میں جانکاری فراہم کی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کیا۔
چکن میں کیا ہے؟
چکن بریسٹ میں چربی کم اور پروٹین زیادہ ہوتی ہے۔ 100 گرام چکن بریسٹ کھانے سے آپ کو تقریباً 32 گرام پروٹین ملے گا۔ دوسری طرف، چکن کی ٹانگوں کے ٹکڑوں میں چربی زیادہ اور پروٹین کم ہوتی ہے، جس میں تقریباً 24-26 گرام ہوتے ہیں۔ جو لوگ چکن کھاتے ہیں وہ عام طور پر پروٹین کی کمی کا شکار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جم جانے والے اکثر چکن کا انتخاب کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جسم کی پروٹین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہترین آپشنز میں سے ایک ہے۔
مٹن میں کیا ہے؟
مٹن میں چکن سے زیادہ پروٹین اور منرلز ہوتے ہیں۔ تاہم اس میں چربی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مٹن کا پچھلا حصہ جسم کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ 100 گرام مٹن میں تقریباً 25-27 گرام پروٹین اور 12-14 گرام چربی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مٹن ٹانگ پیس میں 26 گرام پروٹین ہوتا ہے۔ جو لوگ جم جاتے ہیں وہ اکثر مٹن ٹانگ کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس میں چکنائی کم ہوتی ہے۔ پروٹین کے علاوہ، مٹن میں آئرن، زنک اور وٹامن بی 12 بھی ہوتا ہے۔
چکن کھانے کے فائدے اور نقصانات
چکن کھانے سے وزن کو کنٹرول کرنے اور دماغی صحت کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ پروٹین سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرا محسوس ہوتا ہے۔ اس میں موجود ٹرپٹوفن سیروٹونن کی پیداوار میں مدد کرتا ہے۔ مزید برآں، بی وٹامنز دماغی کام میں مدد کرتے ہیں۔ یہ دل کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ تاہم، پراسیس شدہ چکن کی مصنوعات غیر صحت بخش چکنائی اور سوڈیم سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ کھانا آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
مٹن کھانے کے فائدے اور نقصانات
مٹن میں آئرن، زنک اور وٹامن بی 12 جیسے غذائی اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ یہ دماغ کے کام کو بہتر بناتا ہے۔ اس میں موجود فاسفورس ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زنک اور سیلینیم قوت مدافعت بڑھاتے ہیں۔ تاہم مٹن جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتا ہے، جس سے کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ عام طور پر مٹن کھانا صحت کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے، تاہم ماہرین غذائیت اسے اعتدال میں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
دل کی صحت کے لیے کیا اچھا ہے؟
ڈاکٹر راجندر کے مطابق چکن دل کی صحت اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے اچھا ہے۔ چکن میں چکنائی کم ہوتی ہے،جس کی وجہ سے یہ دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسری طرف، مٹن میں سیر شدہ چکنائی اور کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر راجندر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مٹن کھانے سے دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا، اسے محدود مقدار میں کھانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی مشورہ ہے کہ ذیابیطس کے شکار افراد کو چکن کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹروں کے مطابق مچھلی دل کی صحت کے لیے بھی اچھی ہے.