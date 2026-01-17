کیا آپ بھی گیس، قبض، یا بھاری پیٹ کا شکار ہیں؟ ان جادوئی پھلوں کا ضرور کریں استعمال
قبض، پیٹ میں گیس اور بدہضمی ان دنوں عام ہے۔ بہت سے لوگ ان مسائل کو دور کرنے کے لیے دوائیں لیتے ہیں، لیکن...
Published : January 17, 2026 at 10:14 AM IST
حیدرآباد: بزرگ کہتے ہیں کہ صحت ایک قیمتی تحفہ ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے صحیح غذا کھانا ضروری ہے۔ ماہرین اس کے لیے متوازن غذا کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ اپنی غذا میں تازہ سبزیوں اور پھلوں کو بھی شامل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ پھل کھانا ایک صحت بخش آپشن ہے۔ پھل نہ صرف جسم کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں بلکہ ان میں کیلوریز کم ہونے کی وجہ سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔
پھل صحت کے بہت سے مسائل کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ قبض کو دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے پھل کھانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ پھل کھانا نہ صرف قبض بلکہ دیگر صحت کے مسائل کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ معروف نیوٹریشنسٹ خوشی چھابڑا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے کہ صحت کے مسائل کے لیے کون سا پھل کھانا چاہیے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کون سا پھل صحت کے مسائل کے لیے بہترین ہے...
پیٹ کے مسائل کے لیے سپوٹا
بہت سے لوگ سپوٹے کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سپوٹا بہت میٹھا ہوتا ہے۔ یہ وٹامن اے، سی، ای اور کے، کے ساتھ ساتھ کیلشیم، فاسفورس، آئرن، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہے۔ یہ ٹینن سے بھی بھرپور ہوتا ہے، جو کہ ایک قدرتی سوزش کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ ماہر غذائیت خوشی چھابڑا کے مطابق سپوٹا یا سپوتا گیس، تیزابیت اور اپھارہ جیسے مسائل سے دوچار افراد کے لیے ایک اچھا پھل ہے۔
قوت مدافعت بڑھانے کے لیے سنگترے
سنترے ذائقے میں میٹھے اور کھٹے ہوتے ہیں۔ وہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہترین انتخاب ہیں۔ یہ جسم کی موسمی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وٹامن سی کولیجن کی پیداوار کو فروغ دیتا ہے اور خون کے سفید خلیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ان میں کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے بھی اچھے ہیں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔
قبض کے لیے آملہ
آملہ جسے انڈین گوزبیری بھی کہا جاتا ہے، گوزبیری کے خاندان کا ایک پھل ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ قبض کے شکار افراد کے لیے آملہ ایک بہترین آپشن ہے۔ آملہ میں حل پذیر فائبر ہوتا ہے، جسے پیکٹین بھی کہا جاتا ہے، جو قبض کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آملہ آنتوں میں پاخانہ کو بھی نرم کرتا ہے۔ آملہ قدرتی جلاب کے طور پر کام کرتا ہے۔
گٹ کی صحت کے لیے سیتاپھل
آنتوں کی اچھی صحت کو برقرار رکھنا ان دنوں بہت ضروری ہے۔ ایک صحت مند آنت صحت کے بہت سے مسائل کو روکے گی۔ ماہرین غذائیت کے مطابق آنتوں کی اچھی صحت کے لیے کسٹرڈ ایپل کو اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ پھل میگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو آنتوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ کسٹرڈ ایپل میں موجود فائبر ہاضمے کو آسان بنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسٹرڈ ایپل دل کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تاہم ذیابیطس کے مریض ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کسٹرڈ سیب کا استعمال کریں۔
بالوں اور جلد کے لیے آملہ
قوت مدافعت بڑھانے کے لیے آملہ ایک اچھا آپشن ہے۔ یہ وٹامن سی سے بھرپور ہے جو کہ بالوں اور جلد کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ آملہ کا باقاعدہ استعمال خون کو صاف کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ جگر کے کام کو بہتر بناتا ہے۔ آملہ آکسیڈیٹیو تناؤ کو کم کرنے میں بھی فائدہ مند ہے۔ لہٰذا، اگر آپ اپنی مجموعی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ماہرین غذائیت روزانہ ایک آملہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
توانائی بڑھانے کے لیے کیلے
کیلے ان لوگوں کے لیے بہترین آپشن ہیں جو اپھارہ یا کم توانائی کا شکار ہیں۔ کیلے پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں، جو جسم سے اضافی سوڈیم کو نکالنے میں مدد کرتا ہے، کیلا کھانا پانی کی کمی اور اپھارہ کو کم کرتا ہے۔ وہ جم جانے والوں کے لیے بھی بہترین انتخاب ہیں کیونکہ وہ فوری توانائی فراہم کرتے ہیں۔
(اعلان دستبرداری: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ETV Bharat اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)