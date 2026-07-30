مانسون کے موسم میں کن کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جانئے ماہرین کیا کہتے ہیں
مانسون کے موسم میں یرقان اور انفیکشن سے بچنے کے لیے پہلا قدم آلودہ پانی اور غیر محفوظ اشیاء سے بچنا ہے۔
Published : July 30, 2026 at 12:31 PM IST
مانسون کے موسم میں بارش اور ٹھنڈی ہوا موسم کو خوش گوار بنا دیتی ہے اور ہر طرف ہریالی پھیل جاتی ہے۔ جب کہ کچھ لوگ اس دوران گرم پکوڑے اور بھجیوں کو ترستے ہیں، دوسرے لوگ ٹھنڈی آئس کریم یا ٹھنڈے جوس سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم ان لذیذ کھانوں کا ضرورت سے زیادہ استعمال خاص طور پر اسٹریٹ فوڈ بدہضمی اور اپھارہ جیسے ہاضمے کے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کا ہاضمہ عمل قدرتی طور پر ما نسون کے دوران قدرے سست ہوجاتا ہے۔ مزید یہ کہ غیر صحت بخش غذا کا استعمال ہمیں بیمار کر سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مانسون کے دوران کھانے پینے کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔
ما نسون کے دوران کھانے سے پرہیز کریں
ہری سبزیاں: بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ما نسون کے موسم میں ہری سبزیوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کھانے سے ہاضمے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ماہر غذائیت ڈاکٹر جانکی سری ناتھ بتاتی ہیں کہ دیگر سبزیوں کے مقابلے ہری سبزیاں زمین کے قریب اگتی ہیں۔ بارش کا موسم ایسے حالات پیدا کرتا ہے جہاں مائکروجنزم اور فنگس آسانی سے پنپتے ہیں۔ مزید برآں ان سبزیوں میں مٹی، کیڑے مکوڑے یا کیڑوں کے انڈے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے، لوگ اکثر یہ مانتے ہیں کہ سبز سبزیوں کا استعمال صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
پانی پوری ایک ایسا ناشتہ ہے جسے سردیوں کے موسم میں ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ تاہم اس دوران اسے تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والا پانی سڑکوں پر سیوریج جمع ہونے کی وجہ سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ مسلسل بارش اور زیادہ نمی کی وجہ سے کھلے میں رکھے گئے پانی میں نقصان دہ بیکٹیریا اور وائرس تیزی سے بڑھ جاتے ہیں۔ مزید برآں ماحول کی نمی پوریوں کو نرم بناتی ہے، جس سے جراثیم کی آلودگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس کا استعمال پیٹ میں درد، اسہال، ہیضہ اور ٹائیفائیڈ جیسے خطرناک انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے بارش کے موسم میں سڑک کے کنارے پانی پوری کھانے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر آپ واقعی اسے کھانا چاہتے ہیں، تو سب سے محفوظ آپشن یہ ہے کہ اسے حفظان صحت کے مطابق گھر پر تیار کریں۔
آئس کریم: مانسون کے دوران ٹھنڈے درجہ حرارت کے باوجود، بچے اور بڑوں دونوں طرح طرح کی قلفی اور آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو گلیوں میں فروخت ہوتے ہیں۔ تاہم اس موسم کے دوران بجلی کی بار بار بندش سے ذخیرہ کرنے کا مناسب درجہ حرارت برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مصنوعات پگھل جاتی ہیں اور بار بار جم جاتی ہیں۔ نتیجتاً، زیادہ نمی کی سطح نقصان دہ مائکروجنزموں جیسے بیکٹیریا اور مولڈ کی تیزی سے نشوونما کو فروغ دیتی ہے۔ مانسون کے دوران ان کا استعمال آسانی سے گلے میں انفیکشن، شدید اسہال اور ٹائیفائیڈ جیسی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر چونکہ جسم کی قوت مدافعت میں سمجھوتہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ مون سون کے موسم میں آئس کریم سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے۔ اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اچھی طرح سے پیک کی گئی آئس کریم کی تھوڑی مقدار کو معروف برانڈز سے منتخب کریں جو معیار کے معیارات پر عمل پیرا ہوں۔
پہلے سے کٹے ہوئے پھل: ما نسون کے موسم میں بیمار ہونے سے بچنے کے لیے، سڑک کے کنارے بیچنے والے پہلے سے کٹے ہوئے پھل نہ خریدیں۔ زیادہ نمی کی وجہ سے ایسے بغیر ڈھکے ، کٹے ہوئے پھلوں پر بیکٹیریا تیزی سے بڑھ جاتے ہیں۔ مکھیاں اور مچھر بھی ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ بارش کا پانی اور آلودہ پانی پھل کو جلد خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ایسے پھل کھانے سے ہیضہ، ٹائیفائیڈ، پیٹ میں شدید درد، قے اور اسہال جیسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔
سڑک کے کنارے جوس اور شیک: سرد یا بارش کے موسم میں، اگر آپ کو خشک یا گلے میں خراش محسوس ہوتی ہے، تو آپ کو گرم چائے یا کافی کے بجائے پھلوں کا رس پینے کا احساس ہوسکتا ہے۔ تاہم ان مشروبات میں استعمال ہونے والی برف آلودہ بارش کے پانی یا گندے پانی سے بن سکتے ہیں، اور مکھیاں اکثر جوسنگ مشینوں اور شیشوں پر اترتی ہیں۔ مزید برآں، ما نسون کے موسم کی نمی تیزی سے بیکٹیریا کی نشوونما کو فروغ دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان مشروبات کے استعمال سے ٹائیفائیڈ، ہیضہ، یرقان، گلے میں انفیکشن اور شدید اسہال جیسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ لہذا، برف کے بغیر تازہ جوس کا انتخاب کریں۔ مزید برآں، گھر میں لیمونیڈ، گرم سوپ اور جڑی بوٹیوں والی چائے تیار کرنا زیادہ محفوظ ہے جو ابال کر ٹھنڈا کیا گیا ہو۔
سمندری غذا: ماہرین ما نسون کے موسم میں سمندری غذا کے استعمال کے خلاف مشورہ دیتے ہیں۔ اس دوران سمندری غذا کے آلودہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے کھانے سے صحت کے مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
نمک سے پاک: ما نسون کے موسم میں نمکین کھانے سے پرہیز کریں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ نمکین غذاؤں کا استعمال جسم میں پانی کی کمی کو بڑھاتا ہے جس سے ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
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تلی ہوئی چیزیں: مانسون کے دوران تلی ہوئی اشیاء کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خاص طور پر فرائیڈ رائس اور نوڈلز کھانے سے ہاضمے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
مسالہ دار کھانا: ماہرین کا خیال ہے کہ بہت زیادہ مسالہ دار کھانا ہاضمے کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ مون سون کے موسم میں ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ اس دوران مسالہ دار کھانا کھانے سے بدہضمی اور قبض کی شکایت ہو سکتی ہے۔