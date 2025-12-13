کس خون کے گروپ والوں کو زیادہ جگر کی بیماری کا خطرہ ہے؟ تحقیق میں کیا انکشاف ہوا؟
ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مخصوص خون کی قسم کے لوگوں کو آٹومیمون جگر کی بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
Published : December 13, 2025 at 1:25 PM IST
حیدرآباد: آپ کے خون کی قسم آپ کی صحت کے بارے میں بہت ساری معلومات کو ظاہر کرتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے خون کی قسم کو صرف طبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ عام بات ہے کہ خون کی قسم کو ہنگامی صورت حال کی تشخیص سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، خون کی قسم بہت سی بیماریوں کے بارے میں معلومات بھی ظاہر کر سکتی ہے۔ فرنٹیئرز کی تازہ ترین تحقیق کے مطابق، آپ کے خون کی قسم آپ کے جگر کی بیماری کے خطرے کی نشاندہی بھی کر سکتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ کن خون کی اقسام میں جگر کی بیماری پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ آئیے ان خون کی اقسام کے بارے میں مزید جانتے ہیں اور جگر کی بیماری کیوں ہوتی ہے...
خون کی کون سی قسم زیادہ خطرہ رکھتی ہے؟
محققین نے پایا ہے کہ بلڈ گروپ A والے لوگوں میں آٹو امیون جگر کی بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، ایسی حالت جس میں جسم کا مدافعتی نظام جگر کو متاثر کرتا ہے۔ اس تحقیق سے کچھ حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں۔ تاہم یہ بھی پایا گیا ہے کہ خون کی قسم B والے لوگوں کو کم خطرہ ہوتا ہے۔ یہ تحقیق جرنل فرنٹیئرز میں شائع ہوئی۔
یہ تحقیق کیسے کی گئی؟
اس تحقیق میں 1200 سے زیادہ لوگوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔ ان میں سے 114 مریض آٹو امیون جگر کے مرض میں مبتلا تھے۔ خون کی قسم A کے بعد، خون کی قسم O، B، اور AB والے لوگ آگے آتے ہیں۔ محققین نے پایا ہے کہ خون کی قسم B والے لوگوں میں نہ صرف خود کار قوت مدافعت کی بیماریوں بلکہ پرائمری بلیری کولنگائٹس (PBC) کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔
آٹوامیون جگر کی بیماری کیا ہے؟
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ الکحل، وائرل انفیکشن یا طرز زندگی کی عادات کی وجہ سے جگر کی بیماریاں مختلف ہوتی ہیں۔ آٹو امیون جگر کی بیماری اس وقت ہوتی ہے جب جسم کا مدافعتی نظام غلطی سے جگر یا اس کے خلیوں پر حملہ کرتا ہے۔ آٹو امیون ہیپاٹائٹس میں، مدافعتی نظام براہ راست جگر کے خلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔
پرائمری بلیری کولنگائٹس میں، جسم کا مدافعتی نظام پت کی نالیوں کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے پت جگر میں جمع ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ سروسس اور جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بیماریاں آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور برسوں تک علامات کے بغیر بھی چل سکتی ہیں۔
خون کی قسم اور جگر کی بیماری کے درمیان کیا تعلق ہے؟
دراصل ہمارے خون کی قسم، A، B ، AB، یا O، ہمارے سرخ خون کے خلیات پر موجود اے، بی، یا ایچ نامی اینٹیجنز کی قسم پر منحصر ہے۔ سائنسدانوں نے پایا ہے کہ یہ اینٹی جینز نہ صرف خون کی قسم بلکہ جسم کے مدافعتی ردعمل کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ آٹو امیون جگر کی بیماری والے مریضوں میں اے اینٹیجن کی سطح زیادہ ہوتی ہے، یہ تجویز کرتا ہے کہ اس گروپ میں مدافعتی نظام کی خرابی زیادہ عام ہے۔
اگرچہ سائنسدان یہ نہیں کہتے ہیں کہ خون کی قسم A کا ہونا یقینی طور پر خود کار قوت جگر کی بیماری کا سبب بنتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے جگر کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ اگر آپ کا بلڈ گروپ اے ہے اور آپ کو ابتدائی علامات جیسے تھکاوٹ، جوڑوں کا درد، دائیں جانب صبح کا درد، جلد پر خارش، بھوک نہ لگنا یا یرقان جیسی علامات کا سامنا ہے تو انہیں نظر انداز نہ کریں۔ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ضروری طبی ٹیسٹ کروائیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف عام معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)