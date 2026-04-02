کون سے بلڈ گروپس کو کورونا وائرس کے انفیکشن سے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہے؟ جانئے ماہرین کیا کہتے ہیں
ڈبلیو ایچ اونے BA.3.2 کو 'ویریئنٹ انڈر مانیٹرنگ'کے طور پر نامزد کیا ہے۔جانئے کون سے بلڈ گروپ اس وائرس کے اثرات کا زیادہ شکار ہیں
Published : April 2, 2026 at 3:09 PM IST
حیدرآباد: کووڈ۔19 کا ایک نیا ورژن BA.3.2 جسے 'Cicada' کا نام دیا گیا ہے 2024 کے آخر سے خاموشی سے گردش کرنے کے بعد اب پورے امریکہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ اومیکران کا ایک نیا اور خطرناک ذیلی قسم ہے جو خاموشی سے دنیا بھر میں قدم جما رہا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق اس میں اتنی زیادہ تعداد میں تغیرات موجود ہیں کہ یہ ہماری موجودہ قوت مدافعت اور ویکسین سے بچنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن (سی ڈی سی) کے مطابق، اس قسم کی پہلی بار جنوبی افریقہ میں نومبر 2024 میں پتہ چلا تھا اور اس کے بعد سے 23 ممالک میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔
کووڈ۔19 کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے دنیا بھر میں تحقیق ابھی بھی جاری ہے۔ جیسے جیسے یہ تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں مختلف بلڈ گروپس والے افراد پر کورونا وائرس کے اثرات کے حوالے سے ایک تحقیق کی گئی جس کے نتائج کافی چونکا دینے والے ثابت ہوئے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں شائع ہونے والی یہ تحقیق بتاتی ہے کہ کون سے بلڈ گروپ اس وائرس کے اثرات سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور کون سے اس سے کم متاثر ہوتے ہیں۔
سائنس ڈائریکٹ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خون کے گروپ اے بی یا بی والے افراد کو کووڈ۔19 انفیکشن کے زیادہ خطرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کا مدافعتی نظام دوسرے بلڈ گروپ والوں کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ بلڈ گروپ او والے لوگوں میں دوسرے بلڈ گروپ والوں کے مقابلے میں کووڈ۔19 میں مبتلا ہونے کا خطرہ قدرے کم ہوتا ہے۔ تاہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وائرس سے مکمل طور پر محفوظ ہیں یا انہیں ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کسی کی طرح، ان افراد کو بھی تمام حفاظتی پروٹوکولز کی پابندی کرنی چاہیے۔
جہاں تک اے بی اور بی بلڈ گروپس والے افراد کا تعلق ہے، انہیں انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جس طرح بزرگوں کو خاص طور پر محتاط رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، اسی طرح ان دو بلڈ گروپس سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی خاص طور پر چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کے مطابق ہم اپنی خوراک، یوگا اور ورزش کے ذریعے قوت مدافعت بڑھا سکتے ہیں۔ یہ اقدامات کووڈ۔19 سمیت مختلف بیماریوں سے ہماری حفاظت میں انتہائی موثر ثابت ہوں گے۔ نتیجتاً، اگرچہ ان دو بلڈ گروپس والے افراد کو یقینی طور پر زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔
Cicada COVID-19 کی مختلف علامات کیا ہیں؟
سیکاڈا کی مختلف علامات زیادہ تر پچھلے اومیکران تناؤ سے ملتی جلتی ہیں، بنیادی طور پر اوپری سانس کی نالی کو متاثر کرتی ہیں۔
عام علامات میں گلے میں خراش، بخار، سردی لگنا، کھانسی، تھکاوٹ، سر درد، اور ناک بند ہونا شامل ہیں۔
کم عام علامات میں متلی، الٹی، اسہال، اور ذائقہ یا بو کا کھو جانا شامل ہیں۔
یہ CoVID-19 کی دیگر اقسام سے کیسے مختلف ہے؟
محققین کا کہنا ہے کہ سیکاڈا ویریئنٹ کے اسپائک پروٹین میں 70 سے 75 نئے میوٹیشن ہوتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار 2023 میں ابھرنے والی زیادہ وسیع اقسام میں مشاہدہ کیے گئے تغیرات کی تعداد سے زیادہ ہے۔ تاہم، Omicron ایک نیا اور انتہائی تبدیل شدہ ذیلی قسم ہے جس کا تعلق اسی وائرل فیملی سے ہے جو پہلی بار 2021 میں سامنے آیا تھا (خاص طور پر جنوبی افریقہ میں)۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ جینیاتی مماثلتیں زیادہ حالیہ مختلف حالتوں کے ساتھ بانٹ سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں؛ تاہم، اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔)