اگر بچوں کو گردے کی پتھری ہو تو درد کہاں ہو سکتا ہے؟ کسی بھی حالت میں ان علامات کو نظر انداز نہ کریں
بچوں کے گردے میں پتھری ہونے پر کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ جانئے اس رپورٹ میں ماہرین کیا احتیاطی تدابیراختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
Published : August 3, 2026 at 5:52 PM IST
حیدرآباد: آج کل بچے اور بالغ دونوں ہی گردے کی پتھری کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ پیدائشی نقائص، جینیاتی عوامل، بدلتے ہوئے طرز زندگی، غذائی عادات، وٹامن کی کمی اور حفظان صحت کی کمی اس مسئلے کو مزید بڑھا رہے ہیں۔
اگرچہ گردے کی پتھری بنیادی طور پر بچوں اور بڑوں میں ایک جیسی ہوتی ہے، ماہرین کا خیال ہے کہ بچوں میں اس حالت کی نشاندہی کرنا کچھ مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچے اکثر درد کی جگہ یا وجہ کو درست طریقے سے بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو بچوں میں گردے کی پتھری کی علامات کیا ہیں، اور کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ آئیے اس آرٹیکل میں...
بچوں میں گردے کی پتھری کی علامات
کمر، پہلو، پیٹ کے نچلے حصے میں یا کمر کے قریب شدید درد
پیشاب میں گلابی، سرخ یا بھورا خون (جسے ہیماتوریا بھی کہا جاتا ہے)
پیشاب کرنے کی مستقل خواہش
پیشاب کے دوران درد
پیشاب کرنے میں ناکامی یا پیشاب کا بہت کم مقدار میں آنا
ابر آلود یا بدبودار پیشاب
چڑچڑاپن، خاص طور پر چھوٹے بچوں میں
نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے مطابق اگر ان میں سے کوئی بھی علامات ظاہر ہوں تو بچے کو فوری طور پر ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس لے جانا چاہیے۔ یہ علامات گردے کی پتھری یا زیادہ سنگین حالت کی وجہ سے ہوسکتی ہیں۔ گردے کی پتھری کا درد مختصر یا طویل مدت تک جاری رہ سکتا ہے یا وقفے وقفے سے ہو سکتا ہے۔ درد کے ساتھ بچے کو درج ذیل مسائل کا بھی سامنا ہو سکتا ہے
متلی
قے
دیگر علامات میں شامل ہیں:
بخار
ٹھنڈا لگنا
پیچیدگیاں: ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے کی پتھری دیگر پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ میڈ لائن پلس کے مطابق، یہ پتھری پیشاب کی نالی میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے، جو ممکنہ طور پر پیشاب کے بیک فلو اور ہائیڈرونفروسس (گردے کی سوجن) کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ حالت بالآخر گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ اگر پیشاب طویل عرصے تک مثانے میں رہتا ہے تو یہ سیسٹائٹس (ایک دائمی انفیکشن) کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پیشاب کی نالی کے تنگ ہونے کے نتیجے میں دوسرے اعضاء سے جڑنے والے فسٹولاس کی تشکیل ہو سکتی ہے۔
گردے کی پتھری کی وجوہات
ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے میں پتھری مختلف عوامل کی وجہ سے بن سکتی ہے، جیسے کہ گردے کی پیدائشی خرابی، طرز زندگی میں تبدیلی، غذائی عادات اور وٹامن کی کمی۔ تفصیلات یہ ہیں:
پیشاب روکنا: ماہرین کا مشاہدہ ہے کہ کچھ لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے، موبائل فون استعمال کرتے ہوئے یا گیمز کھیلتے ہوئے اپنا پیشاب طویل عرصے تک روکے رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح پیشاب روکنا انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ یہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ یہ عادت جسم میں نمکیات جمع ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یہ دونوں عوامل گردے کی پتھری کی تشکیل میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔
جینیاتی: کچھ لوگوں کو خاندانی کڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے۔
پانی کی کمی: بچے اکثر اپنی سرگرمیوں میں اتنے مگن ہوجاتے ہیں کہ وہ پانی پینا بھول جاتے ہیں۔ یہ پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کا ارتکاز ہو جاتا ہے، جس سے گردے میں پتھری بننے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
یورک ایسڈ کی زیادہ سطح: ماہرین کا کہنا ہے کہ جانوروں کی پروٹینز خاص طور پر سرخ گوشت، آرگن میٹ اور سمندری غذا میں پیورینز سے بھرپور ہوتے ہیں، جو یورک ایسڈ کی سطح کو بڑھاتے ہیں اور پیشاب کو تیزابی بناتے ہیں۔ اس تیزابی ماحول میں، یورک ایسڈ تحلیل ہونے میں ناکام رہتا ہے۔ اس کے بجائے، یہ کرسٹلائز ہوتا ہے اور دردناک پتھر بنا سکتا ہے۔
نمک کا زیادہ استعمال:
جنک فوڈ کی کھپت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور کم آمدنی والے گھرانوں میں اچار کثرت سے کھائے جاتے ہیں۔ ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ ان کھانوں میں سوڈیم (نمک) کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سوڈیم پیشاب میں کیلشیم کی سطح کو بڑھاتا ہے، جو گردے میں پتھری بننے کا باعث بن سکتا ہے۔
پیشاب کی نالی کا تنگ ہونا:
ماہرین بتاتے ہیں کہ کچھ افراد کی پیدائش سے ہی قدرتی طور پر پیشاب کی نالی تنگ ہوتی ہے۔ دوسرے نوٹ کرتے ہیں کہ رکاوٹیں اس جنکشن پر ہوسکتی ہیں جہاں گردہ پیشاب کی نالی سے جڑتا ہے۔ یہ پیشاب کے بہاؤ کو روکتا ہے، جس سے پیشاب وقت کے ساتھ جمع ہوتا ہے اور انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، گردے کی پتھری بن سکتی ہے۔
موٹاپا:
ماہرین کا کہنا ہے کہ موٹاپا انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث بنتا ہے۔ مزید برآں، یہ پیشاب میں کیلشیم کی سطح کو بڑھاتا ہے، جس سے گردے کی پتھری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
دوائیں:
کچھ پچھلے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ گلوکوکورٹیکائڈز، اینٹاسڈز اور ایسیٹازولامائڈ جیسی دوائیں بھی گردے میں پتھری کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ مرگی میں مبتلا افراد زیادہ مقدار میں دوائیں لے سکتے ہیں۔
ریڑھ کی ہڈی سے متعلق مسائل:
ماہرین بتاتے ہیں کہ جب بچوں میں ریڑھ کی ہڈی کی پیدائشی خرابی ہوتی ہے (جیسے کہ اسپائنا بائفڈا یا ریڑھ کی ہڈی کی خرابی)، مثانے کو کنٹرول کرنے والے اعصاب ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ نتیجتاً، مثانہ مکمل طور پر خالی نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے پیشاب اندر جمع ہو جاتا ہے، جس سے پتھری بن سکتی ہے۔
رہائش کی جگہ:
ایسے علاقوں میں رہنے والے لوگ جہاں زیر زمین زیادہ نمکین پانی پایا جاتا ہے، انہیں گردے میں پتھری ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ حفظان صحت کی کمی اور ناکافی غذائیت بھی اس مسئلے میں حصہ ڈال سکتی ہے۔
وٹامن اے کی کمی:
وٹامن اے کی کمی کے نتیجے میں مثانے کی پتھری بننے کے عمل کو سائنسی طور پر 'urolithiasis' کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کیفیت کی وجہ سے مثانے کی اندرونی استر پتلی ہوجاتی ہے۔ اگر اس پرت کا کوئی ٹکڑا کہیں جمع ہو جائے تو اس کے ارد گرد فضلہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پتھر بن جاتا ہے۔
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غذائی تبدیلیاں:
ہارورڈ ہیلتھ جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں پانی اور سیالوں کی زیادہ مقدار کی سفارش کی گئی ہے۔ ماہرین نے کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ نمک اور چکنائی کی مقدار کو کم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور تجویز کرتے ہیں کہ پتھری ہونے کے زیادہ خطرے والے بچوں کو ، بند گوبھی اور ٹماٹر جیسی غذاؤں کا استعمال محدود کریں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)