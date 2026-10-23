اسقاطِ حمل کے بعد آپ کو دوبارہ حاملہ ہونے کی کوشش کب کرنی چاہیے؟ جانیے کہ ڈاکٹر اس بارے میں کیا کہتے ہیں
دوبارہ کوشش کرنے کا مناسب وقت اس بات پر منحصر ہے کہ اسقاطِ حمل کی وجہ کیا تھی۔
Published : October 23, 2026 at 12:20 PM IST
حمل کا ضائع ہونا کسی بھی جوڑے کے لیے انتہائی تکلیف دہ تجربہ ہوتا ہے، اور اس صدمے سے جذباتی اور جسمانی دونوں اعتبار سے ابھرنے میں وقت لگتا ہے۔ اسقاطِ حمل کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کرتے وقت جوڑے اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ دوبارہ حمل ٹھہرانے کی کوشش کرنے سے پہلے انہیں کتنا انتظار کرنا چاہیے۔ اس مضمون میں، ممبئی کے سیفی اسپتال کی کنسلٹنٹ ماہرِ امراضِ نسواں و زچگی، ڈاکٹر ندھی شرما چوہان سے جانتے ہیں۔
دوبارہ حمل ٹھہرانے کی کوشش کب کرنی چاہیے؟
ڈاکٹر ندھی شرما چوہان بتاتی ہیں کہ دوبارہ کوشش کرنے کا مناسب وقت اس بات پر منحصر ہے کہ اسقاطِ حمل کی وجہ کیا تھی۔ اگر کوئی اور بنیادی طبی مسئلہ موجود نہ ہو اور اسقاطِ حمل محض ایک بار ہوا ہو، جس کی کوئی واضح وجہ سامنے نہ آئی ہو اور کسی خاص طبی علاج کی ضرورت نہ پڑی ہوتو خون بہنا بند ہونے کے بعد اور جب خاتون خود کو جسمانی اور جذباتی طور پر تیار محسوس کرے، تو جوڑا دوبارہ حمل ٹھہرانے کی کوشش کر سکتا ہے۔
کن حالات میں دوبارہ حمل کی کوشش کرنے سے پہلے کچھ مہینے انتظار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے؟
بعض حالات میں ڈاکٹر دوبارہ حمل کی کوشش کرنے سے پہلے کچھ مہینے انتظار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر حمل ایکٹوپک تھا یعنی بچہ دانی (رحم) سے باہر ٹھہرا تھا اور اس کا علاج 'میتھوٹریکسیٹ کے انجیکشن سے کیا گیا تھا، تو کچھ عرصہ انتظار کرنا مناسب ہے۔ یہ دوا کچھ عرصے تک جسم میں رہ سکتی ہے اور ممکنہ طور پر نئے بننے والے حمل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔
ایسی صورتوں میں، ہارمون کی سطح کی نگرانی کی جانی چاہیے جب تک کہ وہ واپس معمول پر نہ آ جائیں۔ اسی طرح، اگر بچہ دانی کے اندر کوئی غیر معمولی بافت بن گئی ہو، تو خاتون کو کچھ عرصے تک مسلسل طبی نگرانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں دوبارہ حمل ٹھہرانے کی کوشش تب تک نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ ڈاکٹر یہ تصدیق نہ کر دے کہ ایسا کرنا محفوظ ہے۔
دوباره حمل ٹھہرانے کی کوشش کرنے سے پہلے کن باتوں پر غور کریں؟
بعض اوقات، اسقاطِ حمل کی وجہ کوئی بنیادی طبی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جسمانی وزن اور قد کے تناسب کا زیادہ ہونا خطرے کا باعث ہے۔ اگر کوئی اور وجہ سامنے نہ آئے، تو زیادہ (بی ایم آئی) والی خواتین کو مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ دوبارہ حمل کی کوشش کرنے سے پہلے اپنا وزن کم کریں اور اپنے( بی ایم آئی) کو صحت مند سطح پر لے آئیں۔
دیگر طبی مسائل، جیسے ذیابیطس، تھائیرائیڈ کے عوارض، اور بعض خود کار مدافعتی بیماریوں، کو اگلی بار حاملہ ہونے سے پہلے قابو میں لانا چاہیے۔ مزید برآں خون کی کمی ہیموگلوبن کی کم سطح، اور ضروری غذائی اجزاء جیسے وٹامن ڈی اور بی 12کی کمی کی جانچ کروانی چاہیے اور اگر ضرورت ہو تو ان کا علاج کروانا چاہیے۔ جب ان مسائل کو حل کر لیا جائے، تو جوڑے اسقاطِ حمل کے بعد ہونے والی خون بہنے کی کیفیت رک جانے کے کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ حمل کی کوشش شروع کر سکتے ہیں۔
عام طور پر اگر کوئی بنیادی طبی مسئلہ یا پیچیدگی موجود نہ ہو، تو جوڑوں کو اسقاطِ حمل کے بعد دوبارہ حمل کی کوشش کرنے کے لیے مہینوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم جذباتی طور پر تیار ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے لہٰذا جوڑوں کو اس نقصان سے سنبھلنے کے لیے کافی وقت اور مدد فراہم کی جانی چاہیے۔
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وہ نکات جنہیں ذہن میں رکھنا چاہیے
کچھ جوڑوں کے لیے جلد دوبارہ حاملہ ہونا امید اور تسلی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک نیا حمل ایک نئی شروعات کی امید فراہم کر سکتا ہے۔ ہر جوڑا حمل کے ضیاع کا سامنا اپنے انداز میں کرتا ہے، اور کوئی ایک ایسا مقررہ وقت یا دورانیہ نہیں ہے جو سب پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہو۔
آخرکار دوبارہ حمل ٹھہرانے کا فیصلہ کئی عوامل پر منحصر ہونا چاہیے، جیسے کہ پچھلی بار حمل ضائع ہونے کی وجہ، خاتون کی جسمانی بحالی کی حد دیگر طبی مسائل کی موجودگی، اور یہ کہ آیا جوڑا جذباتی طور پر تیار ہے یا نہیں۔ ماہرِ امراضِ نسواں (گائناکالوجسٹ) سے مشورہ کرنے سے جوڑوں کو یہ طے کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ دوبارہ حمل ٹھہرانا کب محفوظ اور مناسب ہوگا۔