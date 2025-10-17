دہی کھانے کا صحیح وقت کب ہے؟ دہی کب کھانا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس کے فائدے اور نقصانات جانیں
دہی دن کے وقت دوپہرکےکھانے کے بعد کھانا بہتر ہے،لیکن ایک وقت ایسا ہے جس میں دہی کا استعمال نہ کرنا ہی بہتر ہے۔
Published : October 17, 2025 at 11:03 AM IST
یہ تو سب جانتے ہیں کہ دہی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تاہم اس کے مکمل فائدے تب ہی حاصل ہوتے ہیں جب اسے صحیح وقت پر صحیح مقدار میں استعمال کیا جائے۔ آیوروید میں دہی کے استعمال کا وقت اور طریقہ سے متعلق کچھ اصول ہیں۔ آیوروید کے مطابق دہی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے اسے دوپہر میں کھانا بہتر ہے۔ یہ وقت ہاضمے کو آسان بناتا ہے اور جسم کو دہی میں موجود غذائی اجزاء کو آسانی سے جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔
روزانہ دہی کھانا فائدہ مند ہے
دہی پروبائیوٹکس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں موجود اچھے بیکٹیریا آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ بھنے ہوئے زیرے کے ساتھ دہی ملا کر کھانا نظام ہاضمہ کے لیے اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس سے پیٹ کے مسائل جیسے قبض یا بدہضمی سے نجات مل سکتی ہے۔ دہی غذائیت سے بھرپور ہے اور توانائی کی سطح کو بڑھاتی ہے۔ مزید برآں، اگر آپ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو دہی کو باقاعدگی سے کھانا فائدہ مند ہے۔
رات کو دہی نہ کھائیں
آیوروید کے مطابق دہی رات کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ رات کو دہی کھانے سے نزلہ، کھانسی، ہڈیوں کے مسائل اور بلغم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہی میں ٹھنڈی خصوصیات ہوتی ہیں۔ رات کے وقت جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے جس سے صحت پر منفی اثر پڑتے ہے۔ سردیوں میں خاص طور پر صبح یا رات کے وقت دہی کھانے سے پرہیز کریں۔ بھنے ہوئے زیرے کا پاؤڈر دہی میں شامل کرنا ہاضمے کے لیے فائدہ مند ہے۔ مزید یہ کہ دہی میں چینی یا نمک ملانے سے نہ صرف اس کا ذائقہ بڑھتا ہے بلکہ اس کے فوائد بھی دگنا ہو جاتے ہیں۔
کس کو دہی سے پرہیز کرنا چاہیے؟
اگرچہ دہی کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن بعض صحت کے مسائل میں مبتلا افراد کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رام ندر نے وضاحت کی کہ دل کی بیماری اور ہائی کولیسٹرول والے افراد کو دہی کا استعمال کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر، انہیں کم چکنائی والا دہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے پیکنگ پر دی گئی ہدایات کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہی پیک شدہ دہی خریدیں۔ اگر آپ گھر کا بنا ہوا دہی کھا رہے ہیں تو کم کیلوریز والے دودھ سے بنا دہی کا انتخاب کریں۔
کیا ہمیں میٹھے دہی سے پرہیز کرنا چاہیے؟
بہت سے لوگ میٹھے دہی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ کئی طریقوں سے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ رام ندر نے وضاحت کی کہ دہی میں چینی، براؤن شوگر یا گڑ شامل کرنے سے اس کی کیلوریز بڑھ جاتی ہیں۔ یہ زیادہ وزن یا ذیابیطس والے افراد کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ دہی میں کالا نمک ڈالنے سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تاہم ہائی بلڈ پریشر یا گردے کی بیماری میں مبتلا افراد کو دہی میں نمک ملانے سے گریز کرنا چاہیے۔ مزید برآں، وہ لوگ جو کسی مرج میں مبتلا نہیں ہے وہ چینی یا نمک کے ساتھ دہی کھا سکتے ہیں۔ دہی کی غذائیت کو بڑھانے کے لیے سبزیاں اور پھل شامل کرنا ایک بہترین نعم البدل ہے۔
دہی کھانے کے صحت کے فوائد
دہی کھانے سے ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔
یہ معدے کی صحت اور ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔
بالوں میں دہی لگانے سے خشکی ختم ہوتی ہے۔
دہی کو جلد پر لگانے سے یہ صحت مند رہتی ہے۔
یہ ٹیننگ کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔
دہی وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہے۔
یہ بھی پڑھیں: