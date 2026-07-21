پیاز کا رس بالوں پر کب کام نہیں کرتا؟ بہترین نتائج کے لیے اسے سر پر لگانے کا طریقہ جانیں
اس آرٹیکل میں تفصیل سے جانیں کہ پیاز کا رس بالوں کی صحت کیلئے کیسے فائدہ مند ہے اور لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔
Published : July 21, 2026 at 12:40 PM IST
آج کل مردوں اور عورتوں دونوں میں بالوں کے گرنے کا مسئلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بالوں کے گرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں ہارمونل عدم توازن، تناؤ، آلودگی، غیر صحت بخش خوراک اور کیمیکل سے بھری بالوں کی مصنوعات کا استعمال شامل ہیں۔ لوگ بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں کچھ پیاز کا رس بھی لگاتے لیکن اکثر، ان سے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ وجہ جانیے اس رپورٹ میں۔
اگر آپ پیاز کا رس استعمال کر رہے ہیں اور پھر بھی بالوں کے گرنے کا سامنا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بالوں کا گرنا مختلف عوامل سے پیدا ہو سکتا ہے جیسے کہ تناؤ، نیند کی کمی، آلودگی اور ہارمونل عدم توازن۔ اس لیے پیاز کا رس ان مسائل کا مستقل حل نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بالوں کی بیرونی تہہ کو بہتر بناتا ہے، لیکن یہ بنیادی اندرونی عدم توازن کو مکمل طور پر درست نہیں کرتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کھوپڑی کا کوئی بنیادی مسئلہ ہو تو اس طرح کے بیرونی علاج سے بہت کم فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے مسائل کی عدم موجودگی میں بھی پیاز کے رس کا غلط استعمال مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ پیاز کا گاڑھا پیسٹ براہ راست کھوپڑی پر لگاتے ہیں۔ یہ بالوں کے پٹکوں کو روک سکتا ہے، جس سے کھوپڑی میں جلن ہوتی ہے اور اسے دھونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں اگر پیاز کے رس کو ذخیرہ یا خمیر کیا جائے. اس لیے ماہرین بالوں پر پیاز کا تازہ رس استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
تازہ پیاز کا رس استعمال کرنے کے فوائد
تازہ پیاز کو اچھی طرح پیس لیں یا اسے ہموار پیسٹ میں بلینڈ کریں۔ پھر، مرکب کو احتیاط سے چھان لیں اور صرف نکالا ہوا رس اپنی کھوپڑی پر لگائیں۔ اگر بدبو بہت زیادہ محسوس ہو تو آپ ایلو ویرا، ناریل کے تیل یا بھرنگراج کے تیل میں ملا سکتے ہیں۔ آیورویدک ماہرین پیاز کے رس کے زیادہ یا کثرت سے استعمال کے خلاف مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کھوپڑی کی حفاظتی پرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ کی جلد حساس ہے یا خشکی جیسے مسائل ہیں، تو حالت مزید خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے شدید خارش، بالوں کا خشک ہونا اور بالوں کا گرنا بڑھنا جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا، اعتدال میں آیورویدک خوبصورتی کے علاج کا استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے. بالوں اور کھوپڑی کی زیادہ تر اقسام کے لیے، ہفتے میں ایک یا دو بار پیاز کا رس لگانا (تقریباً 15 سے 30 منٹ تک) کافی اور محفوظ سمجھا جاتا ہے۔
پیاز کے تیل کے استعمال کے فوائد
نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ (NIH) کی طرف سے شائع کردہ نتائج کے مطابق، *Allium cepa* جسے عام طور پر پیاز کہا جاتا ہے کا تعلق Liliaceae خاندان سے ہے۔ یہ طویل عرصے سے مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ پیاز کا عرق جگر ہیکسوکینیز، گلوکوز-6-فاسفیٹ، اور HMG-CoA ایچ ایم جی کو اے ریڈکٹیس کی سرگرمی کو معمول پر لا کر ہائپوگلیسیمک اور ہائپولیپیڈیمک اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پیاز کے عرق کا استعمال بلڈ شوگر کی سطح کو تیزی سے کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
پیاز سلفر کا بھرپور ذریعہ ہے۔ سلفر کیراٹین کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، جو بالوں کی نشوونما کے لیے ضروری پروٹین ہے۔
پیاز میں طاقتور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں، جو کھوپڑی کے مختلف قسم کے انفیکشن کو روکنے میں مدد کرتی ہیں۔
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پیاز خشکی کو روکنے اور خشکی سے متعلق مسائل سے نجات دلانے میں مدد کرتا ہے۔ پیاز خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اور بالوں کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔
پیاز کا باقاعدہ استعمال بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور بالوں کو گرنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے۔