مانسون میں صحت مند رہنے کا راز، کیا کھائیں اور کن غذاوں سے پرہیز کریں؟ جانیں اس موسم میں بیماریاں کیوں بڑھ جاتی ہیں
ماہرین کے مطابق پھلوں اور سبزیوں کو ہمیشہ صاف، بہتے پانی میں دھوئیں اور کھانے کی اشیاء کو ڈھانپ کر صحیح درجہ حرارت پر رکھیں۔
Published : July 27, 2026 at 10:37 AM IST
جہاں مون سون چلچلاتی گرمی سے راحت لاتا ہے وہیں موسم کی تبدیلی سے پانی اور خوراک سے ہونے والے انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ سبز پتوں والی سبزیاں اور پھل صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ مانسون کے موسم میں بیماریوں کا بنیادی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرطوب موسم ایسے حالات پیدا کرتا ہے جہاں پیتھوجینز جیسے بیکٹیریا اور وائرس تیزی سے پروان چڑھتے ہیں۔ اگر ہم جو سبزیاں یا کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ہیں انہیں غیر صحت بخش حالات میں ذخیرہ کیا جاتا ہے، مکھیوں کے سامنے رکھا جاتا ہے یا دھوئے بغیر کھایا جاتا ہے تو ان میں موجود نقصان دہ جرثومے (بیکٹیریا، وائرس اور فنگس) آسانی سے ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مانسون کے دوران کچی سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کرتے وقت کن احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔
مانسون میں بیماریاں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، مانسون کے دوران ہوا میں نمی کی زیادہ مقدار مائکروجنزموں اور بیکٹیریا کی تیزی سے نشوونما کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتی ہے۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے آلودہ پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے اور صاف پانی کے ذرائع میں گھل مل جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سبزیوں کو دھونے کے لیے اس آلودہ پانی کا استعمال خواہ کھیتوں میں ہو یا بازاروں میں، E .coli جیسے۔کولی اور سالمونیلا آسانی سے پیداوار کو آلودہ کرنے کے لیے خطرناک بیکٹیریا کی اجازت دیتا ہے۔ مزید برآں مانسون کے موسم میں بازاروں اور سڑکوں کے کنارے سٹالوں پر پایا جانے والا ٹہرا پانی، مکھیاں اور مچھر جراثیم کے تیزی سے پھیلنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ایسے ناپاک ماحول سے کچی سبزیوں یا پھلوں کو مناسب دھوئے یا پکائے بغیر کھانے سے یہ نقصان دہ جراثیم براہ راست ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس سے شدید اسہال، قے، پیٹ میں درد، گیسٹرو اور ٹائیفائیڈ جیسی سنگین بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔
کیا تمام پھل اور سبزیاں خطرناک ہیں؟
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مانسون کے دوران کچی سبزیاں یا پھل کھانے سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حفاظت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس قسم کا کھانا کھاتے ہیں...
موٹی کھال والے پھل:
کیلے، نارنگی، موسمبی اور انار جیسے پھلوں کی جلد قدرتی طور پر موٹی تہہ یا چھلکے سے محفوظ ہوتی ہے۔ اس سے بیرونی جراثیم کا پھل میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے وہ کھانے کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔
سبز پتوں والی سبزیاں اور سلاد والی سبزیاں:
عام طور پر کچی کھائی جانے والی سبزیاں (جیسے گوبھی، پالک، ککڑی اور ٹماٹر) اکثر ان کی سطحوں پر نمی ہوتی ہے، جس سے ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں جراثیم آسانی سے پنپ سکتے ہیں۔ سبز پتوں والی سبزیوں کی تہوں کے درمیان کیڑے اور بیکٹیریا آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کا استعمال کرتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ انفیکشن کو روکنے کے لیے کیا ،کیا جا سکتا ہے؟ ماہرین مانسون کے موسم میں خوراک سے ہونے والے انفیکشن سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
مانسون کے موسم میں انفیکشن سے بچنے کے لیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں:
اچھی طرح دھونا:
بازار سے لائے گئے پھل اور سبزیوں کو صاف پانی سے چار یا پانچ بار اچھی طرح دھونا چاہیے۔ اگر ضروری ہو تو، دھونے سے پہلے انہیں نمک یا لیموں کے رس میں ملا کر پانی میں تھوڑا سا بھگو دینا بہتر ہے۔
استعمال سے پہلے چھیلنا:
پھلوں اور سبزیوں جیسے سیب، کھیرے اور گاجر کو کچا کھاتے وقت انہیں مکمل طور پر چھیلنا زیادہ محفوظ ہے۔
پہلے سے کٹے ہوئے پھلوں سے پرہیز کریں:
سڑک کے کنارے لگے سٹال سے پہلے سے کٹے ہوئے پھل کبھی نہ خریدیں۔ ان پر بسنے والی دھول اور مکھیاں پھل کو آلودہ کر سکتی ہیں، جو ممکنہ طور پر انفیکشن کا باعث بنتی ہیں۔
کچے کھانے سے پرہیز کریں:
جب تک مانسون کا موسم ختم نہ ہو جائے، کسی کو پتوں والی سبزیاں یا سبزیاں کچی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے سلاد میں جراثیم کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے انہیں ابال کر یا اچھی طرح پکانے کے بعد ہی استعمال کرنا چاہیے۔
سٹوریج کے دوران احتیاط برتیں
کچے اور پکے ہوئے کھانے کو ایک ساتھ رکھنے کی بجائے الگ الگ ذخیرہ کرنا چاہیے۔ مزید برآں، کھانا پکانے یا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صابن سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔
کچھ گروہوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے وہ انفیکشن کا زیادہ خطرہ رکھتے ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، حاملہ خواتین اور بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کو اس دوران خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ بچوں کو گھر میں صرف اچھی طرح سے دھوئے اور چھلے ہوئے پھل دینے چاہئیں۔ بوڑھوں کو مانسون کے موسم میں کچی سبزیوں کا سلاد کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے، گرم، اچھی طرح پکا ہوا کھانا کھانا بہتر ہے۔
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اگر اسہال ہو جائے تو کیا کریں؟
اگر اسہال آلودہ کھانے یا پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ماہرین پانی کی کمی کو روکنے کے لیے کافی مقدار میں صاف پانی یا اورل ری ہائیڈریشن سلوشن (ORS) پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آسانی سے ہضم ہونے والی غذائیں جیسے دہی چاول اور چاول کا دلیہ (کانجی/پیج) کھانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ تاہم، اگر اسہال دو دن سے زیادہ جاری رہے، یا پاخانہ میں خون کے ساتھ، تیز بخار، یا الٹی ہو، تو آپ کو خود دوا لینے کے بجائے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)