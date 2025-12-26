ذیابیطس کے مریضوں میں گردے فیل ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات کیا ہیں؟ یہاں جانیں
ڈاکٹروں کےمطابق خون میں شوگرکا بے قابو ہونا گردوں کو بھی متاثر کرسکتا ہے۔ گردے ناکارہ ہونے سےپہلے ظاہر ہونے والی علامات کےبارے میں جانیں۔
Published : December 26, 2025 at 10:11 AM IST
آج کل بہت سے لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں۔ اسی لیے ذیابیطس کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے۔ اگر لمبے عرصے تک بے قابو رکھا جائے تو یہ آہستہ آہستہ اہم اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہائی بلڈ شوگر کی سطح وقت کے ساتھ ساتھ اعصاب اور خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ آنکھوں، دل، اعصاب اور خاص طور پر گردے کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ذیابیطس نیفروپیتھی، ذیابیطس کی وجہ سے گردے کی بیماری، ذیابیطس کے مریضوں میں سب سے عام اور سنگین پیچیدگیوں میں سے ایک ہے۔ اس حالت میں گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ تاہم، عام طور پر کوئی واضح، فوری علامات ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، ذیابیطس کے مریض اکثر ان علامات کو نظر انداز کرتے ہیں۔
جب تک علامات ظاہر ہوتے ہیں، گردے کا نقصان زیادہ ہوچکا ہوتا ہے۔ لہذا، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھیں، باقاعدگی سے چیک اپ کا شیڈول بنائیں، اور کچھ علامات پر توجہ دیں۔ اپولو میڈکس سپر اسپیشلٹی ہسپتالوں کے ڈاکٹر میانک سومانی ذیابیطس نیفروپیتھی کی علامات کی وضاحت کرتے ہیں۔ آئیے ان علامات کا جائزہ لیتے ہیں۔۔
ٹانگوں اور آنکھوں کے ارد گرد سوجن:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق جسم میں سیال کا برقرار رہنا ایک عام علامت ہے۔ جب گردے اضافی سیال کو نکالنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں تو یہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سیال ٹانگوں میں یا آنکھوں کے گرد جمع ہو سکتا ہے جس سے سوجن ہو سکتی ہے۔ یہ گردے کے مسائل کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔
جھاگ والا پیشاب:
اگر آپ کا پیشاب بہت زیادہ جھاگ دار ہے تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جھاگ یا بلبلا پیشاب پروٹین کے اخراج کی علامت ہے۔ ڈاکٹر رات کو بار بار پیشاب، سیاہ یا چائے کے رنگ کا پیشاب، اور پیشاب کی مقدار میں کمی جیسی علامات کو نظر انداز کرنے کے خلاف مشورہ دیتے ہیں۔
تھکاوٹ اور کمزوری:
ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ معمولی کاموں کے بعد بھی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتے ہیں تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ مسلسل تھکاوٹ، کمزوری، یا آپ کی کمر کے نچلے حصے میں بھاری پن کا احساس ذیابیطس کے گردے کی بیماری کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہے۔ یہ علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب گردوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ علامات روزانہ برقرار رہتی ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہوسکتی ہے کہ آپ کے گردے خطرے میں ہیں۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بلڈ پریشر میں معمولی اضافے کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ گردے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
جب گردے سیال کو صحیح طریقے سے فلٹر کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو وہ پھیپھڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں، جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔
خون میں نجاست کی بڑھتی ہوئی سطح جلد کی شدید اور مستقل خارش کا سبب بن سکتی ہے۔
گردے کی خرابی کی وجہ سے الیکٹرولائٹس میں عدم توازن پٹھوں کے درد کو بڑھا سکتا ہے۔
بھوک میں کمی ذیابیطس کے گردے کی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جسم میں زہریلے مواد کے جمع ہونے سے متلی اور بار بار الٹیاں آتی ہیں۔
ڈاکٹر کے مطابق صحت کا باقاعدہ چیک اپ ضروری ہے۔ پیشاب میں البومین سے کریٹینائن کا بلند تناسب گردے کے نقصان کی ابتدائی علامت ہو سکتا ہے۔ ای جی ایف آر بلڈ ٹیسٹ اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ گردے فضلہ کی مصنوعات کو کتنی اچھی طرح سے فلٹر کر رہے ہیں۔ ذیابیطس کے ہر مریض کو سال میں کم از کم ایک بار دونوں ٹیسٹ کروانے چاہئیں۔ ہائی بلڈ پریشر نہ صرف گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ جان لیوا حالات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ لہذا، باقاعدگی سے بلڈ پریشر کی نگرانی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ان علامات کو ہلکے سے لینے سے خبردار کرتے ہیں۔
یہ عوامل گردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں:
درد کش ادویات کا زیادہ استعمال
بہت زیادہ نمک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے جو کہ گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔
نمک کا زیادہ استعمال
پروسیسرڈ فوڈز کا باقاعدہ استعمال
باقاعدگی سے کافی پانی نہیں پینا
باقاعدگی سے کافی نیند نہ لینا
بہت زیادہ گوشت کھانا
بہت زیادہ چینی کھانا
تمباکو نوشی گردوں کے لیے نقصان دہ ہے۔
جسمانی سرگرمی کی کمی
اس بات کو ذہن میں رکھیں:
ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے گردے کا باقاعدہ چیک اپ نہ کروانا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ اپنے گردوں کو صحت مند کیسے رکھیں۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ گردوں کو نقصان پہنچانے والی کھانے پینے کی عادتوں سے بچنا اور دیگر عوامل پر غور کرنا ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ روزانہ وافر مقدار میں پانی پیئے۔ روزانہ کم از کم 10 سے 12 گلاس پانی پیئے۔ پانی کی کمی سے بچنے کے لیے گرمیوں کے مہینوں میں یہ خاص طور پر اہم ہے۔ گردے کی بیماری کی کسی بھی انتباہی علامات کو کبھی نظر انداز نہ کریں، اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی علامت محسوس ہوتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔