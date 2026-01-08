دل کا دورہ پڑنے سے ایک ماہ قبل جسم میں یہ پانچ علامات ظاہر ہوتی ہیں، ہرگز نظرانداز نہ کریں
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر احتیاط کی جائے اور علامتوں پر نظر رکھا جائے تو بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔
Published : January 8, 2026 at 2:34 PM IST
حالیہ دنوں میں ہارٹ اٹیک کے کیسز میں تیزی سے اضافہ تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ کبھی بزرگوں میں دل کا دورہ پڑنا عام تھا لیکن آج نوجوان اور بچے بھی ہارٹ اٹیک سے جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ 2019 میں 17.9 ملین افراد دل کی بیماری سے ہلاک ہوئے اور ان میں سے 85 فیصد اموات ہارٹ اٹیک اور فالج کی وجہ سے ہوئیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دل کا دورہ اچانک آتا ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دل کا دورہ پڑنے سے کئی دن یا مہینوں پہلے علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان ممکنہ علامات کو پہچاننا زندگیوں کو بچا سکتا ہے۔ اس خبر میں دل کے دورے کی پانچ انتباہی علامات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جو ایک ماہ پہلے تک ظاہر ہو سکتے ہیں…
یہ علامات دل کے دورے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔
سینے میں تکلیف اور بھاری پن
سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن (CDC) کے مطابق سینے میں درد دل کے دورے کی ایک بڑی علامت ہے۔ لوگ اکثر دل کا دورہ پڑنے سے چند دن یا ہفتوں پہلے سینے میں ہلکے درد یا دباؤ کا تجربہ کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ سینے میں کچھ دباؤ، یا بھاری پن ہے جو وقفے وقفے سے ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ شدید نہیں ہوتا، لیکن اسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ کچھ لوگ اسے سینے پر بیٹھی ہوئی چیز کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ درد بازوؤں، جبڑے، گردن یا کمر تک پھیل سکتا ہے۔
مسلسل اور غیر واضح تھکاوٹ
NHS.UK این ایچ ایس .یو کے ویب سائٹ کے مطابق لوگ اکثر عجیب تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہیں۔ مسلسل اور غیر واضح تھکاوٹ محسوس کرنا دل کے دورے کی ایک عام ابتدائی علامت ہے، خاص طور پر خواتین میں۔ اگر آپ کافی آرام کے بعد بھی غیر معمولی طور پر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، تو یہ ایک انتباہی علامت ہے۔ یہ تھکاوٹ دل میں خون کے بہاؤ میں کمی کی وجہ سے ہوسکتی ہے، جو اسے زیادہ محنت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر آپ روزمرہ کے کام جیسے سیڑھیاں چڑھنے یا گروسری لے جانے کے دوران بھی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔
سانس میں کمی
سانس کی غیر وضاحتی قلت، یہاں تک کہ ہلکی سرگرمی یا آرام کے ساتھ، دل کے دورے کی ابتدائی علامت ہوسکتی ہے۔ لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ دل کی خون پمپ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ پھیپھڑوں میں سیال جمع ہونے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ علامت دل کا دورہ پڑنے سے ہفتوں پہلے ظاہر ہو سکتی ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، خاص طور پر اگر یہ نئی ہو یا بگڑ رہی ہو۔
تیز دل کی دھڑکن
دل کی تیز دھڑکن ایک ایسا احساس ہے کہ آپ کا دل بہت تیز یا بے قاعدگی سے دھڑک رہا ہے۔ آپ اپنے سینے، گلے یا گردن میں یہ دھڑکن محسوس کر سکتے ہیں۔ دھڑکن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ آرام کر رہے ہوں یا معمول کی سرگرمیاں کر رہے ہوں۔ یہ تب ہوتے ہیں جب دل خون کے بہاؤ یا آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ چکر آنا، بے ہوشی، سانس لینے میں دشواری، یا سینے میں درد ہو تو یہ دل کے دورے کی علامت ہو سکتی ہے اور اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔
نیند میں خلل
ایک اور اہم علامت جسے لوگ اکثر نظر انداز کرتے ہیں وہ ہے نیند میں خلل۔ چاہے نیند آنے میں دشواری ہو، سوتے رہنا، یا جاگنے میں بے چینی ہو، ان نیند میں خلل کو ایک انتباہی علامت سمجھا جانا چاہیے۔ سانس کی قلت، رات کو پسینہ آنا، یا مسلسل نیند نہ آنا، دیگر علامات جیسے تھکاوٹ یا بے چینی بھی انتباہی علامات ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)