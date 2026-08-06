حمل کے ابتدائی مراحل میں کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے؟ حاملہ خواتین کو مناسب آرام کی ضرورت کیوں؟
حمل کی ابتدائی علامات میں انتہائی تھکاوٹ، صبح کی کمزوری، اور باربار پیشاب آنا شامل ہیں، کیونکہ اس دوران ہارمون کی سطح بڑھ جاتی ہے۔
Published : August 6, 2026 at 11:59 AM IST
خواتین کو دوران حمل مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا، حاملہ ہونے کے بعد کافی آرام حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ماں کے جسم میں بڑھتے ہوئے بچے کی حفاظت اور مدد کے لیے متعدد تبدیلیاں آتی ہیں۔ حمل کے دوران نیند میں خلل عام ہے؛ بچے کی نشوونما کی وجہ سے پیٹ کا پھیلنا آرام سے سونا مشکل بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کمر میں درد، سوجن پاؤں، اور رات کو پیشاب کرنے کی بار بار خواہش بھی نیند کے مسائل میں خلل ڈال سکتی ہے۔
حاملہ خواتین کو مناسب آرام کی ضرورت کیوں ہے؟
ڈاکٹر فیروزہ پاریکھ ایک مشہور ماہر امراض نسواں، ماہر امراض چشم، اور سر ایچ این ریلائنس فاؤنڈیشن ہسپتال میں ویل وومن سینٹر کی ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دینے والی معروف آئی وی ایف ماہر بتاتی ہیں کہ حمل کے ابتدائی مراحل میں جسم نال بنانے کے لیے سخت محنت کرتا ہے، جو بڑھتے ہوئے بچے کو خون فراہم کرتا ہے۔ یہ عمل خون کے بہاؤ کو بڑھاتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ضروری غذائی اجزاء بچے تک پہنچیں۔ ان جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے، خواتین کو معمول سے زیادہ تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید برآں، حمل کے دوران ہارمون پروجیسٹرون کی سطح تیزی سے بڑھتی ہے، جو انتہائی تھکاوٹ، سستی اور غنودگی کا باعث بن سکتی ہے۔ کافی آرام کرنے سے جسم کو ان ہارمونل تبدیلیوں میں تیزی سے ایڈجسٹ ہونے میں مدد ملتی ہے اور ذہنی اور جسمانی تناؤ دونوں کو کم کرتا ہے۔
اس لیے حاملہ خواتین کو حمل کے دوران کافی آرام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ مناسب آرام جسم میں خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نشوونما پانے والے بچے کو وافر مقدار میں آکسیجن اور غذائی اجزاء حاصل ہوں۔ آرام کرنے سے جسم کو حمل کے دوران انفیکشن سے لڑنے کے لیے درکار توانائی بھی ملتی ہے۔ اچھی نیند دماغی افعال کو بڑھاتی ہے، موڈ (جیسے چڑچڑا پن اور غصہ) کو کم کرتی ہے، اور دماغ کو پرسکون رکھتی ہے۔ مناسب آرام کی کمی نہ صرف تھکاوٹ کو بڑھاتی ہے بلکہ توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، سر درد اور ذہنی تناؤ جیسے مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ جسمانی مشقت حمل سے متعلق علامات کو بڑھا سکتی ہے، جیسے متلی اور چکر آنا۔
ماہرین کا مشورہ ہے کہ رات کو مناسب نیند لینے کے علاوہ دن میں آرام کرنے کے لیے مختصر وقفے بھی لیں۔ مزید برآں، مختصر چہل قدمی اور آرام کرنے کی مشقیں نیند کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہیں۔
حمل کے ابتدائی مراحل میں ان باتوں کو ذہن میں رکھیں:
اپنے جسم کو سنیں: اگر آپ تھوڑا سا بھی تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسے فوراً روک دیں اور کچھ دیر بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں۔ تھکاوٹ پہلی علامت ہے کہ آپ کے جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔
اپنے بائیں طرف لیٹنا: اپنی بائیں طرف لیٹنا (خاص طور پر جب حمل بڑھتا ہے) بچہ دانی اور بچے میں خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔
ہائیڈریٹڈ رہیں: روزانہ کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پیئے۔ پانی کی کمی تھکاوٹ اور قبض جیسے مسائل کو بڑھا سکتی ہے۔
صحت مند غذا کو برقرار رکھیں: آرام کے ساتھ ساتھ آئرن، فولک ایسڈ اور پروٹین سے بھرپور متوازن غذا کا استعمال تھکاوٹ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
ڈیجیٹل ڈیٹوکس: سونے سے پہلے ایک گھنٹہ فون اور ٹیلی ویژن سے دور رہیں۔ اس سے آپ کو اچھی، پرسکون نیند لینے میں مدد ملے گی۔
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آپ کو کیا معلوم ہونا چاہئے؟
ہر عورت کا حمل کا تجربہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ خواتین کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آرام کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ لہذا، کام اور آرام کے درمیان صحیح توازن کو برقرار رکھنا ضروری ہے. خاندان کے افراد کو بھی روزمرہ کے گھریلو کاموں میں مدد کرنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ حاملہ خاتون کو کافی آرام ملے۔