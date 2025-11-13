ذیابیطس کے مریض کی خوراک کیسی ہونی چاہیے؟ جانیں کہ کیا کھانا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے
ذیابیطس کےمریضوں کے لیےاپنی خوراک کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ذیابیطس کےمریض کو کس قسم کی خوراک کھانی چاہیے جاننے کے لیے یہ آرٹیکل پڑھیں۔
Published : November 13, 2025 at 3:44 PM IST
تاہم بہت سے لوگ اس الجھن میں رہتے ہیں کہ اس بیماری کے لیے کونسی خوراک مناسب ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو کس قسم کی خوراک کی پیروی کرنی چاہئے؟ انہیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ آئیے معلوم کرتے ہیں...
ذیابیطس کی علامات کیا ہیں؟
بہت سے لوگ بچپن سے ہی ذیابیطس کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر اس کا بروقت علاج اور کنٹرول نہ کیا جائے تو دوسری بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ناقص خوراک اور تناؤ ذیابیطس کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس بیماری کی علامات میں بار بار پیشاب آنا، پیاس لگنا، بھوک لگنا اور پاؤں میں سوجن شامل ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر تین ماہ میں ایک بار HPA1c ٹیسٹ کروائیں۔ اگر رپورٹ 3 سے 5.4 کے درمیان ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اگر سطح 5.6 ہے، تو آپ پری ذیابیطس کے زمرے میں ہیں۔ اگر رپورٹ میں لیول 7 سے زیادہ ہے تو آپ کو ذیابیطس میں متاثر ہے۔
ان کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔
اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو آپ کو اپنی خوراک پر توجہ دینی چاہیے۔ متوازن غذا ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھیں۔ آپ کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فائبر شامل ہونا چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں خون میں شکر کی سطح کو پروٹین سے بھرپور غذاؤں سے زیادہ بڑھاتی ہیں۔
ذیابیطس کے مریضوں کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے
ذیابیطس کے مریضوں کو نمک کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ نان ویجیٹیرین کھانا، دودھ کی مصنوعات، آئس کریم، ناریل کا تیل اور چکن میں چربی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو آپ کو فاسٹ فوڈ اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو اپنی خوراک میں فائبر سے بھرپور پھل، سبزیاں اور اناج شامل کرنا چاہیے۔ اس لیے ناشتے میں اپما، بونڈا، وڑا اور پوری سے پرہیز کریں۔ اس کے بجائے جئی اور دال پر مبنی کھانا کھائیں۔ دوپہر کے کھانے میں موسمی پھل کھائیں۔ دوپہر میں چاول کم اور پتوں والی سبزیاں زیادہ کھائیں۔ کبھی کبھار چقندر کو بھی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ دن میں کم از کم ایک بار دال کو خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔
ذیابیطس کے مریض کو رات کا کھانا کب کھانا چاہیے؟
ذیابیطس کے مریضوں کو چائے اور کافی کا استعمال محدود کرنا چاہیے۔ رات کا کھانا 8 سے 8:30 بجے کے درمیان کھائیں۔ اس سے شوگر کی مقدار محدود ہو جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ رات کے کھانے کے بعد 20 منٹ کی واک کریں۔ دن میں سات سے آٹھ بار تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں۔ ناشتہ مت چھوڑیں۔ آپ اپنے ناشتے میں انڈے، سیریل، بروکولی اور سلاد شامل کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، ذیابیطس کے مریضوں کو باقاعدگی سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہئے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقے کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)