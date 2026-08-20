تھرومبوفیلیا کیا ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بدلتے طرز زندگی کی وجہ سے حاملہ خواتین کو خطرہ درپیش
بدلتے طرز زندگی اور دوران حمل جسمانی سرگرمی کی کمی کو اس کی وجوہات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
Published : August 20, 2026 at 10:30 AM IST
گورکھپور: بی آر ڈی میڈیکل کالج کے شعبہ امراض نسواں کے ذریعہ کئے گئے ایک مطالعہ اور تحقیقات کے بعد خواتین میں 'تھرومبوفیلیا' کی وجوہات اور حل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ حالت حاملہ خواتین کی شریانوں اور رگوں میں خون کے لوتھڑے بننے کا باعث بنتی ہے۔ غیر ارادی اسقاط حمل میں اضافے سے وابستہ، یہ حالت پلیٹ لیٹ کی تعداد میں کمی سے بھی منسلک ہے۔
بابا راگھو داس میڈیکل کالج (بی آر ڈی) کے شعبہ امراض نسواں کی سربراہ ڈاکٹر روما سرکار نے کہا کہ تھرومبو فیلیا کی تشخیص کرنے والی خواتین کو اپنا پورا حمل ایک ماہر کی نگرانی میں کرانا چاہیے۔ خون کو پتلا کرنے والی دوائیں اور دیگر علاج جب ضروری ہو کرائے جاتے ہیں۔ یہ جنین میں عام خون کے بہاؤ کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ اگرچہ ایک ہی اسقاط حمل مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوسکتا ہے، لیکن جن خواتین کو دو اسقاط حمل کا سامنا ہے انہیں چوکنا رہنا چاہئے اور فوری طور پر ماہر امراض نسواں سے رجوع کرنا چاہئے۔ بروقت طبی مشاورت درست تشخیص ،جلد علاج مرض کو قابو میں لانے میں مدد کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایمس اور بی آر ڈی میڈیکل کالج دونوں میں ایسے مریضوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلی اور حمل کے دوران جسمانی غیرفعالیت کو معاون عوامل کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے۔ ان دونوں بڑے صحت کی دیکھ بھال کے مراکز میں تھرومبوفیلیا کی تشخیص کرانے والی حاملہ خواتین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ مسئلہ ابھی تک بڑے پیمانے پر نہیں پھیلا ہے لیکن اس سے جڑے ہوئے اسقاط حمل تشویش کا باعث ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تھرومبوفیلیا کی صورت میں حاملہ خاتون کی شریانوں اور رگوں میں خون کے لوتھڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خون اور آکسیجن کی مناسب فراہمی کو نال کے ذریعے جنین تک پہنچنے سے روکتا ہے۔
یہ جنین کی نشوونما کو متاثر کرتا ہے اور بہت سے معاملات میں اسقاط حمل کا باعث بنتا ہے۔ اگر اس حالت کی بروقت تشخیص اور علاج نہ کیا جائے تو حمل سنگین پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس حالت کے ساتھ، خواتین میں تھرومبوسائٹوپینیا بھی دیکھا جا رہا ہے؛ یہ پلیٹلیٹ کی تعداد میں کمی کا سبب بنتا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ جینیاتی عوامل بھی تھرومبوفیلیا کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر خاندان کے کسی رکن میں خون جمنے کے مسائل کی تاریخ ہے، تو حاملہ عورت کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
تاہم، جینیاتی عوامل واحد وجہ نہیں ہیں۔ حمل کے دوران طویل عرصے تک غیرفعالیت، کافی جسمانی سرگرمی کی کمی اور باقاعدگی سے ورزش نہ کرنا بھی اس حالت کو بڑھا سکتا ہے۔
ڈاکٹر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حمل کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب تک کہ ڈاکٹر نے خاص طور پر بستر پر آرام کا مشورہ نہ دیا ہو، حاملہ عورت کو ہلکی جسمانی سرگرمیاں، یوگا اور ورزشیں جاری رکھنی چاہئیں جیسا کہ ان کے معالج کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ، متوازن خوراک، مناسب پانی کی مقدار، اور باقاعدگی سے صحت کی جانچ ضروری ہے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ حمل کوئی بیماری نہیں ہے
جب تک کہ کسی ڈاکٹر نے کسی خاص وجہ سے بستر پر آرام کا مشورہ نہ دیا ہو، حاملہ خواتین کو باقاعدہ، ہلکی جسمانی سرگرمیاں جاری رکھنی چاہئیں جیسے یوگا اور ان کے معالج کی تجویز کردہ ورزشیں۔ اس کے علاوہ متوازن خوراک، مناسب پانی کی مقدار، اور باقاعدگی سے صحت کی جانچ ضروری ہے.
ایمس گورکھپور کی ایڈیشنل پروفیسر ڈاکٹر آرادھنا سنگھ کا کہنا ہے کہ حمل کے دوران بروقت چیک اپ، مناسب علاج اور فعال طرز زندگی کے ذریعے تھروموبفیلیا سے منسلک پیچیدگیوں کے خطرے اور غیر ارادی اسقاط حمل کے امکانات کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔
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بار بار ہونے والے اسقاط حمل کو ایک عام واقعہ کے طور پر نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے اس کے بجائے صحیح حل تلاش کرنے کے لیے بنیادی وجوہات کی بروقت چھان بین کی جا سکتی ہے۔