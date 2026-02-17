حاملہ ہونے کی صحیح عمر کیا ہے؟ کس عمر کے بعد حاملہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے؟ ماہرین سے جانیں
آج کل اکثر نوجوان کریئر بنانے کے لیے 30 سال کےبعد شادی کرتے ہیں لیکن کیا آپ ماں بننے کی صحیح عمرجانتے ہیں؟ معلوم کریں
Published : February 17, 2026 at 5:38 PM IST
خواتین کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کی تولیدی صلاحیت میں بتدریج کمی آتی جاتی ہے، جس سے حاملہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑی عمر میں ماں بننا حمل سے متعلق خطرات اور پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک مشہور پوڈ کاسٹ کے ایک حالیہ ایپی سوڈ میں، ماہر امراض نسواں ڈاکٹر نندیتا پالشیتکر نے حمل اور اس سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ساتھ ماں بننے کے سماجی دباؤ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس مضمون میں انہوں نے حاملہ ہونے کی صحیح عمر کے بارے میں بھی بات کی...
گائناکالوجسٹ کے مطابق خواتین کے حاملہ ہونے کا بہترین وقت 28 سال کی عمر کے قریب ہوتا ہے لیکن آج کل 30 سے 35 سال کی عمر کو بھی عملی سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نندیتا کہتی ہیں کہ خواتین کے لیے عمر بہت اہم ہے۔ 28 سال کی عمر میں انڈوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ تاہم 35 سال کی عمر کے بعد بھی حاملہ ہونا ممکن ہے، حالانکہ یہ عمل زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔
حمل کی صحیح عمر کیا ہے؟
کئی سائنسی مطالعات سے ثابت ہوا ہے کہ عورت کے حاملہ ہونے کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ جسمانی، ذہنی اور مالی طور پر ماں بننے کے لیے تیار ہو۔ حاملہ ہونے کی بہترین عمر 25 سے 35 سال کے درمیان ہے۔ اس عمر میں خواتین کی تولیدی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ 35 سال کی عمر کے بعد حاملہ ہونا مشکل ہو سکتا ہے۔
تحقیق کیا کہتی ہے؟
2002 کی ایک تحقیق کے مطابق، پہلا بچہ پیدا کرنے کی مثالی عمر 30.5 سال تھی۔ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے امریکی مراکز کے مطابق، پہلا بچہ پیدا کرنے کی مثالی عمر تقریباً 27 سال ہے۔ 2016 کے ایک مطالعے سے پتا چلا ہے کہ 30 کی دہائی کی خواتین میں بہترین تولیدی صلاحیت ہوتی ہے۔
سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ آپ کی 20 کی دہائی کے آخر اور 30 کی دہائی کے اوائل میں حاملہ ہونا جسمانی طور پر زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ امریکن کالج آف اوبسٹیٹریشینز اینڈ گائناکالوجسٹ کی 2008 کی ایک تحقیق کے مطابق اس عمر میں حاملہ ہونے سے حمل کی پیچیدگیوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نندیتا پولشیٹکر کہتی ہیں کہ آج کل خواتین 30 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں کرتیں، اس لیے 30 سے 35 سال کی عمر کے درمیان آپ کا پہلا بچہ پیدا کرنا ایک اچھا اور عملی ٹائم فریم ہو سکتا ہے۔
40 سال یا اس سے زیادہ عمر میں بچے پیدا ہونے کے امکانات
کچھ مطالعات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حمل میں تاخیر بعض صورتوں میں فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ 2012 کے ایک مطالعے سے پتا چلا ہے کہ جن خواتین نے اپنے آخری بچے کو 40 سال یا اس سے زیادہ عمر میں جنم دیا ان میں سروائیکل کینسر ہونے کا خطرہ کم تھا۔ عمر کے علاوہ، ماں بننے کے لیے کئی دیگر عوامل بھی اہم ہیں، جیسے بچے کے لیے ذہنی اور مالی تیاری۔ یہ وقت ہر عورت کے لیے مختلف ہوتا ہے۔
تولیدی صلاحیت پر عمر کا اثر
ایک عورت اپنی زندگی میں تقریباً 20 لاکھ انڈے پیدا کرتی ہے اور عمر کے ساتھ انڈوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ 37 سال کی عمر تک، صرف00025 انڈے باقی رہ جاتے ہیں، اور 51 سال کی عمر تک، 1000 انڈے باقی رہ جاتے ہیں۔ ان انڈوں کی کوالٹی بھی وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی جاتی ہے۔
حمل کے دوران ضروری خوراک
کھجور، انجیر اور کشمش:
کھجور، انجیر اور کشمش آئرن، میگنیشیم، وٹامن اے اور سی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو توانائی اور آئرن کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے صبح کے وقت 2-3 بھگوئی ہوئی کھجور، 2 انجیر اور ایک کھانے کا چمچ کشمش کھانی چاہیے۔
آملہ، چقندر اور گاجر:
چقندر اور گاجر آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں، جب کہ آملہ وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ آملہ میں موجود وٹامن سی آئرن کی سطح کو دیگر دو سے زیادہ بڑھاتا ہے۔ لہذا، تینوں کو ایک ساتھ کھانے سے حاملہ خواتین میں آئرن کی سطح بڑھ سکتی ہے۔
ناریل:
ناریل آئرن سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس لیے کھجور کو لڈو کے طور پر کھانے، گڑ کے ساتھ ناریل، یا ناریل کا پانی پینے سے خون کی کمی سے لڑنے اور ہیموگلوبن کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ سینے کی جلن اور قبض کو بھی روک سکتا ہے۔
انار:
انار وٹامن کے، وٹامن سی، فائبر، پوٹاشیم اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگرچہ بہت سے پھل ایسے ہیں جن میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ماہرین خون کی کمی کے لیے انار کھانے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے۔
سبز مونگ پھلی:
مونگ کی پھلیوں میں فولیٹ ہوتا ہے۔ وہ آئرن، پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو حمل کے دوران خواتین کے لیے ضروری ہیں۔
بھنے ہوئے چنے:
چنوں میں 22 فیصد آئرن ہوتا ہے جو جسم میں خون کے سرخ خلیات کی تعداد بڑھاتا ہے۔ یہ حمل کے دوران تھکاوٹ اور متلی سے کچھ راحت فراہم کرتا ہے۔
چنے:
چنے میں آئرن، کیلشیم اور فولیٹ جیسے ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو بچے کی صحت مند نشوونما اور ماں کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔
بادام:
بادام میں موجود آئرن قوت مدافعت اور دل کی نشوونما میں مدد کرتا ہے۔ یہ ماں کے جسم سے بچے تک آکسیجن پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ حاملہ خواتین میں تھکاوٹ کو دور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)