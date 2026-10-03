بچے کی پیدائش کے بعد اداسی اور بے بسی کو نظرانداز نہ کریں، ماہرین نے پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے خبردار کیا
گائناکولوجسٹ ڈاکٹر ندھی شرما چوہان کے مطابق بچے کی پیدائش کے بعد ماؤں میں بیبی بلوز کا سامنا کرنا عام بات ہے
Published : October 3, 2026 at 2:09 PM IST
ممبئی: ماں بننا ہر خاتون کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، تاہم بعض خواتین کو بچے کی پیدائش کے بعد شدید اداسی، بے بسی اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ہونے والی اس کیفیت کو بیبی بلوز یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اگرچہ دونوں ہی زچگی کے بعد پیدا ہونے والی ذہنی صحت سے متعلق کیفیات ہیں، تاہم ان کی شدت اور دورانیے میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔
ممبئی کے سیفی اسپتال کی کنسلٹنٹ گائناکولوجسٹ ڈاکٹر ندھی شرما چوہان کے مطابق بچے کی پیدائش کے بعد ماؤں میں بیبی بلوز کا سامنا کرنا عام بات ہے۔ اس کیفیت میں خواتین اداس یا بے بس محسوس کرسکتی ہیں، بار بار رونے لگتی ہیں اور انہیں معمولی گھبراہٹ بھی ہوسکتی ہے۔ جسم میں ہونے والی ہارمونل تبدیلیاں، تھکن اور نومولود کی دیکھ بھال کی مشکلات اس کی وجوہات میں شامل ہوسکتی ہیں۔ زیادہ تر معاملات میں یہ کیفیات سنگین نہیں ہوتیں اور کچھ عرصے بعد خود ہی ختم ہوجاتی ہیں۔
دوسری جانب پوسٹ پارٹم ڈپریشن اس وقت ہوتا ہے جب یہ جذبات زیادہ شدید ہوجائیں یا طویل عرصے تک برقرار رہیں۔ اس کی وجہ سے ماں کے لیے سونا، کھانا، خود اپنی دیکھ بھال کرنا یا بچے کی نگہداشت کرنا بھی مشکل ہوسکتا ہے۔ اگر کسی خاتون میں یہ علامات دو ہفتے سے زیادہ عرصے تک برقرار رہیں تو اسے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر اسے خود کو یا اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کا خیال آئے تو فوری طور پر طبی مدد حاصل کرنا ضروری ہے۔
ڈاکٹر ندھی شرما چوہان کا کہنا ہے کہ معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ماں بننا صرف خوشی اور سکون کا تجربہ ہے۔ ایسے میں جب کوئی نئی ماں اداس یا کمزور محسوس کرتی ہے تو وہ اکثر معاشرتی اور خاندانی توقعات کے باعث خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کسی خاتون کی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ ایک طبی اور ہارمونل کیفیت ہے، جس کے لیے بروقت ڈاکٹر یا کونسلر سے مدد لینا ضروری ہے۔
بچے کی پیدائش کے بعد اکثر پورے خاندان اور معاشرے کی توجہ نومولود پر مرکوز ہوجاتی ہے۔ ایسے میں ماں میں پیدا ہونے والی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی علامات نظر انداز ہوسکتی ہیں۔ خاندان کے افراد بچے کی آمد کی خوشی میں اس قدر مصروف ہوجاتے ہیں کہ وہ ماں کا حال پوچھنا یا یہ جاننا بھول جاتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر کیسا محسوس کررہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں کے شریک حیات اور اہل خانہ بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں معلومات رکھیں اور جانیں کہ ایسی صورت حال میں خاتون کی کس طرح مدد کی جاسکتی ہے۔
ڈاکٹر ندھی شرما چوہان کے مطابق اچھی بات یہ ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا علاج ممکن ہے۔ خاتون کسی تھیراپسٹ سے بات کرسکتی ہے اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر کے مشورے سے دوا بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ماں کی غلطی نہیں ہے اور اسے اس کیفیت پر شرمندہ یا قصوروار محسوس نہیں کرایا جانا چاہیے۔
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ماہر کے مطابق خواتین بچے کی پیدائش سے پہلے ہی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کرسکتی ہیں۔ حمل کے دوران اپنے شریک حیات سے اس موضوع پر بات کرنے سے دونوں کو اس کی علامات کا علم ہوگا اور ضرورت پڑنے پر نئی ماں کو بروقت مدد فراہم کی جاسکے گی۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک سنجیدہ طبی مسئلہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ نئی ماؤں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ انہیں بروقت اور مناسب مدد مل سکے۔