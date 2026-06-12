ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیل میں کیا فرق ہے؟ جانیں خواتین میں ہارٹ اٹیک کی علامات مردوں سے کس طرح مختلف ہوتی ہیں
دل کا دورہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی شخص کی شریانیں بند ہوجاتی ہیں۔
Published : June 12, 2026 at 2:16 PM IST
حیدرآباد: ان دنوں ہر عمر کے لوگوں میں دل کی بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 30 سے 45 سال کی عمر کے نوجوان بالغوں کے کیسز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جن میں خواتین کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ خواتین میں اس بڑھتے ہوئے خطرے کی وجہ جدید طرز زندگی، تناؤ اور دل کی صحت پر ہارمونل تبدیلیوں کے اثرات ہیں۔
مردوں کے برعکس خواتین میں دل کی بیماری کی علامات الگ ہو سکتی ہیں۔ اکثر خواتین اس حالت سے بے خبر رہتی ہیں، اکثر علامات کو محض تھکاوٹ کے طور پر مسترد کرتی ہیں۔ اس رپورٹ میں ہم ان علامات کا تفصیل سے جائزہ لیں گے جو خواتین میں ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیل ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں اور یہ دریافت کریں گے کہ یہ مردوں میں پائی جانے والی علامات سے کیسے مختلف ہیں۔
سب سے پہلے ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیل کے درمیان فرق کو سمجھیں
ویب ایم ڈی کے مطابق ہارٹ فیل اور ہارٹ اٹیک دونوں ہی دل کی بیماری کی شکلیں ہیں۔ وہ کچھ عام وجوہات کا اشتراک کرتے ہیں، پھر بھی وہ مخصوص طور پر الگ ہیں۔ زیادہ تر دل کے دورے اچانک اس وقت آتے ہیں جب دل کو سپلائی کرنے والی ایک شریان بلاک ہو جاتی ہے جس سے خون کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ آکسیجن سے محروم دل کے پٹھے مرنے لگتے ہیں۔
دوسری جانب ہارٹ فیل ہونے میں دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جس سے جسم کے خلیوں کی پرورش کے لیے خون پمپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دائمی حالت ہے جو آہستہ آہستہ بگڑتی جاتی ہے۔ تاہم ادویات آپ کو لمبی اور بہتر زندگی گزارنے میں مدد کر سکتی ہیں۔
دل کا دورہ دل کی پمپنگ کی صلاحیت کو خراب کرکے دل کی ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ کبھی کبھی دل کا دورہ پڑنے کے بعد اچانک دل کی ناکامی ہوتی ہے۔ علامات شروع ہونے پر عام طور پر شدید ہوتی ہیں۔ یہ شدید دل کی ناکامی کے طور پر جانا جاتا ہے. تاہم علاج اور ادویات سے آپ جلد صحت یاب ہو سکتے ہیں۔
خواتین میں دل کے دورے کی علامات کیا ہیں؟
دل کا دورہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی شخص کی شریانیں بند ہوجاتی ہیں۔ یہ رکاوٹ شریانوں کے اندر تختی کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس سے دل کو خون اور آکسیجن کی فراہمی منقطع ہو جاتی ہے۔ خون کے بہاؤ اور آکسیجن کی کمی دل کے بافتوں کو نقصان پہنچاتی ہے جس کے نتیجے میں دل کا دورہ پڑتا ہے۔ خواتین میں دل کے دورے کی علامات اکثر بہت ہلکی اور آسانی سے نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ مردوں کے برعکس خواتین میں ہارٹ اٹیک کی علامات درج ذیل ظاہر ہوتی ہیں۔
سینے کے بیچ میں غیر آرام دہ دباؤ، جکڑن، بھاری پن، یا درد محسوس کرنا۔ یہ احساس چند منٹوں سے زیادہ رہ سکتا ہے، یا یہ دور ہو سکتا ہے اور پھر واپس آ سکتا ہے۔
خواتین میں ان جگہوں میں درد یا تکلیف:
پیچھے
گردن
جبڑے
پیٹ
سانس کی قلت (سینے کی تکلیف کے ساتھ یا اس کے بغیر)۔
دیگر علامات، جیسے:
ٹھنڈے پسینے
متلی
چکر آنا۔
مردوں کی طرح خواتین میں دل کے دورے کی سب سے عام علامت سینے میں درد یا تکلیف ہے۔ تاہم مردوں کے برعکس، کچھ خواتین کو ہارٹ اٹیک کے دوران کمر کے اوپری حصے میں دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ انہیں مضبوطی سے نچوڑا جا رہا ہو یا ان کے گرد رسی بندھی ہو۔ خواتین کو بعض علامات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے جو عام طور پر ہارٹ اٹیک سے کم وابستہ ہوتے ہیں، جیسے...
گھبراہٹ یا بے چینی
سانس لینے میں دشواری
خراب پیٹ
کندھے، کمر یا بازو میں درد
غیر معمولی تھکاوٹ اور کمزوری
اس طرح اپنا خیال رکھنا
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق، دل کی زیادہ تر بیماریاں روکی جا سکتی ہیں۔ لہذا مندرجہ ذیل کام کرنے کا یقین رکھیں:
دل کی بیماری کا اندازہ لگانے کے لیے ٹیسٹ کروائیں۔
تمباکو نوشی چھوڑنے کے صرف ایک سال بعد کورونری دل کی بیماری کا خطرہ 50 فیصد تک کم ہو جاتا ہے۔
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کم از کم 150 منٹ کی اعتدال پسند ایروبک سرگرمی (جیسے تیز چلنا) یا 75 منٹ کی بھرپور سرگرمی (جیسے جاگنگ) ہفتے میں کم از کم دو بار اعتدال سے لے کر زیادہ شدت کی پٹھوں کو مضبوط کرنے والی سرگرمیاں، جیسے چلنا یا وزن اٹھانے کی مشق شامل ہیں
اپنی خوراک میں پھل، سبزیاں،کم پروٹین، ثابت اناج، کم چکنائی یا چکنائی سے پاک ڈیری، گری دار میوے اور بیج شامل کریں۔ پروسیسرڈ فوڈز، اضافی شکر، سوڈیم اور الکحل کو محدود کریں۔ ان صحت مند کھانا پکانے کی تجاویز کو اپنائیں