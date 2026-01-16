دل کی بیماری اور جنسی صحت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ماہرین سے جانیں، اس کا جنسی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے
دل کی بیماری سے جنسی مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دل کی بیماری جسم میں خون کی گردش کو تبدیل کر سکتی ہے۔
Published : January 16, 2026 at 8:50 AM IST
طبی اصطلاح میں "دل کی بیماری" کو ""Cardiovascular Disease"کارڈیو ویسکولر کہا جاتا ہے۔ عام طور پر، دل کی بیماری سے مراد وہ حالات ہیں جن میں خون کی نالیاں تنگ یا بند ہو جاتی ہیں۔ دل کی بیماری ایک سنگین مسئلہ ہے جسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دل کی بیماری کا طرز زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے، جو آپ کی روزمرہ کی سرگرمیوں، جذباتی حالت اور سماجی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ آپ کو تھکاوٹ، سانس کی قلت اور جسمانی سرگرمی میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مزید برآں، تناؤ، اضطراب اور ڈپریشن بڑھ سکتا ہے، جس سے صحت مند اور فعال زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔
مزید برآں، دل کی بیماری جنسی فعل میں تبدیلیوں کا سبب بن سکتی ہے، جیسے جنسی صحت متاثر ہونا، اندام نہانی کی خشکی یا عضو تناسل کا خراب ہونا۔ اگرچہ دل کی بیماری میں مبتلا زیادہ تر لوگوں کے لیے جنسی سرگرمی محفوظ اور صحت مند ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کی بیماری جنسی فعل کو بدل سکتی ہے۔
دل کی بیماری جنسی صحت کو کیسے متاثر کرتی ہے؟
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق، دل کی بیماری خون کے بہاؤ میں کمی، تھکاوٹ، اضطراب اور دوائیوں کے ضمنی اثرات کے ذریعے جنسی صحت کو متاثر کرتی ہے، جو مردوں میں عضو تناسل کی کمزوری اور خواتین میں جوش و خروش میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ جنسی رغبت کو کم کر سکتا ہے اور قربت کو مشکل بنا سکتا ہے۔ 2024 کے جائزے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں دل کی بیماری میں مبتلا 62.6 فیصد لوگ جنسی کمزوری کا تجربہ کرتے ہیں۔
دل کے مریضوں میں جنسی مسائل میں کردار ادا کرنے والے عوامل
امریکن ہیلتھ ایسوسی ایشن کے مطابق دل کی بیماری سے جنسی مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دل کی بیماری اور اس کا علاج جسم میں دوران خون کو تبدیل کر سکتا ہے اور دل سے جسم کے باقی حصوں بشمول عضو تناسل میں پمپ کیے جانے والے خون کی مقدار کو کم کر سکتا ہے۔ خون کے بہاؤ میں کمی مردوں میں عضو تناسل کی خرابی اور خواتین میں جنسی جوش میں دشواری کا سبب بن سکتی ہے۔ دل کی بیماری کی علامات جیسے سینے میں درد، سانس کی قلت اور تھکاوٹ بھی جنسی کارکردگی اور لطف اندوزی کو متاثر کر سکتی ہے۔ مزید برآں، بہت سے دائمی صحت کے مسائل (جیسے ذیابیطس، COPD، سی او پی ڈی اور کینسر) اور بعض دواؤں کے مضر اثرات بھی جنسی سرگرمی میں مداخلت کر سکتے ہیں۔
دیگر عوامل جو جنسی صحت کو خراب کر سکتے ہیں...
جذباتی تناؤ
غیر محفوظ جنسی سرگرمی کا خوف
صحت کی عادات
رشتے کے مسائل
امریکن ہیلتھ ایسوسی ایشن کے مطابق دل کی بیماری کے مریضوں میں جذباتی تناؤ، ڈپریشن اور بے چینی عام ہے اور جنسی مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مزید برآں، دل کی بیماری کے بعد جنسی سرگرمیوں کی حفاظت کے بارے میں خدشات جسمانی پیار اور قربت سے بچنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تعلقات کے مسائل اور غیر صحت مند طرز زندگی کی عادات، جیسے تمباکو نوشی، کم نیند، شراب نوشی اور جسمانی سرگرمی کی کمی، بھی جنسی کارکردگی کو خراب کر سکتی ہے اور جنسی مسائل میں حصہ ڈال سکتی ہے۔
دل کی بیماری میں مبتلا لوگوں کے لیے جنسی صحت کی تجاویز
ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے بات کریں۔
اپنے ساتھی کے ساتھ جنسی خدشات پر بات کریں۔
صحت کا نظم کریں جو جنسی سرگرمیوں میں مداخلت کرتی ہیں۔
ایسی پوزیشنوں سے پرہیز کریں جو آپ کے سینے پر دباؤ ڈالیں۔
دیگر جنسی سرگرمیوں پر غور کریں۔
کسی معالج سے بات کریں۔
(ڈس کلیمر: شوگر کی مقدار اور ذیابیطس کے حوالے سے یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)