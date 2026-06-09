حاملہ ہونے کی صحیح عمر کیا ہے؟ خواتین کیلئے جاننا ضروری
خواتین اکثر اپنی تولیدی صلاحیت اور حمل پر بڑھتی عمر کے اثرات کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں۔
Published : June 9, 2026 at 5:08 PM IST
شادی کے بعد اکثر خواتین کو ماں بننے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم شادی کرنے اور بچے پیدا کرنے کے فیصلے انتہائی ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ انہیں بیرونی دباؤ کی بجائے احتیاط کے ساتھ پلان کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ تولیدی صلاحیت، جسمانی صحیت، ہارمونل اور طرز زندگی کے عوامل پر منحصر ہونا چاہیے۔ حاملہ ہونے اور صحت مند بچے کو جنم دینے میں عورت کی عمر بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میڈیکل سائنس کی بنیاد پر آئیے ہم خواتین کی ماں بننے کی مثالی عمر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سوربھی سمن کے مطابق حمل کے لیے مثالی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس دوران تولیدی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ خواتین کو انڈوں کی فراہمی محدود ہوتی ہے اور عمر کے ساتھ ان انڈوں کی مقدار اور معیار دونوں میں کمی آتی ہے۔ بیس کی دہائی کے اوائل میں زرخیزی عروج پر ہوتی ہے۔ جسم حاملہ ہونے اور کامیاب حمل کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور بیضہ باقاعدگی سے ہوتا ہے۔ مزید برآں، ترقی پذیر جنین میں جینیاتی نقائص (جیسے ڈاؤن سنڈروم) کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔
20 کی دہائی کے آخر سے 30 کی دہائی کے اوائل تک
20 کی دہائی کے آخر سے 30 کی دہائی کے اوائل تک کا دورانیہ حمل کے لیے بہترین وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس مرحلے کے دوران نہ صرف جسمانی صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں بلکہ بہت سی خواتین جذباتی، مالی اور سماجی طور پر بھی ماں بننے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔
35 سال کی عمر کے بعد چیلنجز اور خطرات
ڈاکٹر سوربھی سمن نوٹ کرتی ہیں کہ 30 سال کی عمر کے بعد تولیدی صلاحیت میں بتدریج کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کمی 35 سال کی عمر کے بعد تیز ہو جاتی ہے۔ انڈوں کی مقدار اور معیار دونوں میں کمی حمل کو مشکل بنا سکتی ہے، اور اسقاط حمل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ طبی اصطلاحات میں 35 سال کی عمر کے بعد حمل کو 'اعلی درجے کی زچگی کی عمر' کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ یہ حمل کے دوران صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے، جیسے ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، اور پری ایکلیمپسیا۔
طبی ٹیکنالوجی (IVF) کا اہم کردار
آج کل بہت سی خواتین 35 یا 40 سال کی عمر کے بعد بھی صحت مند بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ IVF جیسی معاون تولیدی تکنیکیں ان خواتین کے لیے بہت فائدہ مند ہیں جو بعد میں اپنے کیریئر میں بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ تاہم یہ طریقے عمر کے ساتھ انڈے کے معیار میں قدرتی کمی کی مکمل تلافی نہیں کر سکتے۔
مردوں کی عمر بھی اہمیت رکھتی ہے
ڈاکٹر سوربھی سمن بتاتی ہیں کہ اگرچہ مردوں کی تولیدی صلاحیت میں عمر کے ساتھ کمی آتی ہے، لیکن اس کمی کی شرح خواتین کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بوڑھے مردوں کو سپرم کے معیار میں کمی کے قدرے زیادہ خطرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے بچوں میں جینیاتی نقائص کا خطرہ قدرے بڑھ جاتا ہے۔
تولیدی صلاحیت کو متاثر کرنے والے دیگر عوامل
عمر کے ساتھ ساتھ طرز زندگی کی کچھ عادات بھی تولیدی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں
وزن کو کنٹرول میں رکھیں۔
غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیں۔
تمباکو نوشی اور شراب سے پرہیز کریں۔
ذہنی تناؤ کو کم کریں۔
ذیابیطس اور بلڈ پریشر جیسے مسائل کو کنٹرول کریں۔
مزید پڑھیں: سائنسدانوں نے ایک اہم پیش رفت کی: ایک سادہ ٹیسٹ پانچ سال پہلے پھیپھڑوں کے کینسر کا پتہ لگا سکتا ہے، لاکھوں جانوں کو بچا سکتا ہے
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے؟
اگرچہ بنے پیدا کرنے کے لیے صحیح عمر 20 سے 30 سال کے درمیان سمجھی جاتی ہے، لیکن ایسا کوئی اصول نہیں ہے جو ہر ایک پر لاگو ہو۔ بچے پیدا کرنے کا صحیح وقت آپ کی جسمانی صحت اور آپ کے ذاتی اور مالی حالات پر منحصر ہے۔ آج کل، جو لوگ شادی میں تاخیر کر رہے ہیں (خواہ کیریئر یا دیگر وجوہات کی وجہ سے) اور جو بچے پیدا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں انہیں پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اس میں حاملہ ہونے سے پہلے کی مشاورت یا انڈے کو منجمد کرنے جیسے اختیارات کے بارے میں سیکھنا شامل ہو سکتا ہے۔ عمر کے ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیوں کو پہلے سے سمجھنا اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کرنا ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔