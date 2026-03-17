بچوں اور بوڑھوں کے لیے انتہائی خطرناک بیماری، بروقت علاج نہ کیا جائے تو چوبیس گھنٹے کے اندر ہو سکتی ہے موت
اس بیماری کا تلفظ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ یہ سنگین ہے۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر موت کا سبب بن سکتی ہے...
Published : March 17, 2026 at 10:14 AM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: میننگوکوکل میننجائٹس، میننجز کی ایک سنگین اور جان لیوا سوزش ہے۔ میننجز دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کی حفاظتی پرت ہیں۔ یہ سوزش نائیسیسریا میننجائٹس (Neisseria meningitidis) نامی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ انفیکشن عام زکام اور کھانسی سے شروع ہو سکتا ہے اور تیزی سے سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے جس کے لیے فوری طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ علامات میں اچانک تیز بخار، شدید سر درد، گردن اکڑنا اور جامنی رنگ کے دھبے شامل ہیں۔
کیا ہیں اس کے اسباب؟
میننگوکوکل میننجائٹس ایک بہت ہی سنگین اور جان لیوا بیماری ہے جو بیکٹیریا نیسیریا میننجائٹائڈس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میننگوکوکس بچوں اور نوعمروں میں بیکٹیریل میننجائٹس کی سب سے عام وجہ ہے۔ یہ بوڑھوں میں بیکٹیریل میننجائٹس کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ یہ انفیکشن اکثر سردیوں یا بہار میں ہوتا ہے۔ یہ بیماری بیکٹیریا، وائرس اور فنگس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ نائیسیسریا میننجائٹس (Neisseria meningitidis) نامی بیکٹیریا کی وجہ سے میننگوکوکل میننجائٹس بڑی وبا کا سبب بن سکتی ہے۔
ہاتھ ملانے بوسہ کرنے یا چھینکنے سے پھیلتی
ڈاکٹرس کے مطابق یہ سانس کی بوندوں کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتی ہے۔ عام نزلہ زکام کی طرح، یہ متاثرہ شخص کے ساتھ براہ راست رابطے سے پھیلتی ہے، جیسے کھانسی، بوسہ، ہاتھ ملانا یا چھینکنے سے۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ بہت جلد جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے جس سے 24 گھنٹے کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے۔
کیا ہیں علامات؟
علامات عام طور پر جلدی آتی ہیں اور ان میں یہ شامل ہو سکتے ہیں...
- بخار اور سردی لگ رہی ہے۔
- ذہنی حالت میں تبدیلیاں
- متلی اور الٹی
- جامنی، چوٹ والے علاقے (جامنی)
- ددورا، سرخ دھبے (پیٹیکیا)
- روشنی کی حساسیت (فوٹو فوبیا)
- شدید سر درد
- گردن میں اکڑاؤ
دیگر علامات جو اس بیماری کے ساتھ ہو سکتی ہیں
- بے چینی
- بچوں میں fontanelles ابھارنا
- شعور کی کمی
- بچوں میں مہلک کمی یا چڑچڑاپن
- تیز سانس لینا
- غیر معمولی سر درد، جس میں سر اور گردن پیچھے کی طرف جھکی ہوئی ہے (opisthotonus)
طویل مدتی پیچیدگیوں میں یہ شامل ہوسکتے ہیں
- دماغی نقصان
- سماعت کا نقصان
- کھوپڑی کے اندر سیال کا جمع ہونا، جس سے دماغ میں سوجن ہوتی ہے (ہائیڈرو سیفالس)
- کھوپڑی اور دماغ کے درمیان سیال کا جمع ہونا (سبڈرل فیوژن)
- دل کے پٹھوں کی سوجن (مایوکارڈائٹس)
- دورے پڑنا
طبی پیشہ ور سے کب رابطہ کریں
اگر آپ کو چھوٹے بچے میں گردن توڑ بخار کا شبہ ہے اور اس میں یہ علامات ہیں...
- کھانا کھلانے میں دشواری
- اونچی آواز میں رونا
- چڑچڑاپن
- مسلسل، غیر واضح بخار
- فوراً ڈاکٹر سے ملیں۔ گردن توڑ بخار جلد ہی جان لیوا بیماری بن سکتا ہے۔
اگر آپ یا خاندان کے کسی فرد کو گردن توڑ بخار کی علامات کا سامنا ہو، جیسے کہ...
بخار
شدید سر درد جو دور نہیں ہوتا
الجھاؤ
قے
گردن میں اکڑاؤ
بیکٹیریل گردن توڑ بخار جلدی موت کا باعث
اگر آپ کو فوری طور پر اینٹی بائیوٹک علاج نہیں ملتا ہے تو بیکٹیریل گردن توڑ بخار چند دنوں میں موت کا باعث بن سکتا ہے۔ علاج میں تاخیر سے دماغی نقصان کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو گردن توڑ بخار میں مبتلا کسی شخص سے واسطہ پڑا ہے تو اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے بات کریں۔ یہ خاندان کا کوئی فرد یا کوئی فرد ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں۔ آپ کو انفیکشن سے بچنے کے لیے دوا لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
(اعلان دستبرداری: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)