انسان کے دماغ کی رگ کب پھٹتی ہے؟ ان 12 ابتدائی علامات کو نظر انداز نہ کریں
دماغ میں خون کی نالی میں ایک غبارے جیسے ابھار کو برین انیوریزم کہا جاتا ہے۔ اس حالت کا جلد پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔
دماغی انیوریزم ایک خاموش، جان لیوا حالت ہے جو بغیر کسی انتباہی علامات کے ہو سکتی ہے۔ یہ دماغ سے متعلق مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں دماغ میں خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ کی شریان میں ایک کمزور جگہ خون سے بھر جاتی ہے اور غبارے کی طرح پھول جاتی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف نیورولوجیکل ڈس آرڈرز اینڈ اسٹروک کے مطابق یہ بہت خطرناک حالت ہے کیونکہ اس کی علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب یہ پھٹ جاتی ہے جس سے دماغ میں خون بہنے لگتا ہے (ہیموریجک اسٹروک)۔ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ دماغی انیوریزم والے افراد کو اچانک، شدید سر درد، گردن میں درد، اکڑن اور بینائی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دماغی خون بہنے، دیگر اعصابی مسائل کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان بھی برین اینوریزم نامی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں۔ تاہم، ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ ابتدائی انتباہی علامات ہیں جنہیں آپ کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان علامات کو پہچاننا آپ کی زندگی یا کسی پیارے کی جان بچا سکتا ہے۔ یہاں 12 نشانیاں ہیں جو دماغی انیوریزم کی نشاندہی کر سکتی ہیں...
علامات اس طرح ظاہر ہوسکتی ہیں:
اچانک یا شدید سر درد - یہ پھٹ جانے والے دماغی انیوریزم کی سب سے عام علامات میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو انتباہ کے بغیر شدید سر درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں.
متلی اور الٹی - یہ علامات اکثر اچانک سر درد کے ساتھ ہوتی ہیں اور خون بہنے یا اینوریزم کی وجہ سے سوجن کی وجہ سے کھوپڑی میں بڑھتے ہوئے دباؤ کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔
دماغی انیوریزم آپٹک اعصاب پر دباؤ ڈالتا ہے، جو بینائی میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کی بینائی اچانک دھندلی ہوجاتی ہے یا آپ کو دوہری نظر آتی ہے تو چیک اپ کروائیں۔
برین اینوریزم کی علامات جنہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے
گردن میں سختی یا درد - خاص طور پر جب دیگر اعصابی علامات کے ساتھ ہو، جیسے دماغ میں خون بہنا یا گردن کی سوزش (دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو ڈھانپنے والی جھلی) - اس کی نشاندہی کر سکتی ہے۔
روشنی کی حساسیت - دماغی انیوریزم والے لوگ روشنی کے لیے انتہائی حساس ہوسکتے ہیں، جو اکثر دماغی سوزش کی ایک اور علامت ہوتی ہے۔
دورے – کسی ایسے شخص میں جس میں مرگی کی تاریخ نہ ہو، اچانک دورہ دماغ کے سنگین مسئلے کے لیے سرخ جھنڈا ہو سکتا ہے، جس میں پھٹا ہوا اینوریزم شامل ہے۔
پلکوں کا جھک جانا یا چہرے کی کمزوری - اگر آپ اپنی پلکوں میں سے ایک کو جھکتے ہوئے محسوس کرتے ہیں یا آپ کے چہرے کا کوئی حصہ بے حس یا مفلوج محسوس ہوتا ہے، تو دماغی انیوریزم دماغ کے اعصاب پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔
بے ہوش ہونا - بے ہوش ہو جانا یا اچانک ہوش کھو جانا ایک بہت ہی سنگین علامت ہے اور اس کا تعلق پھٹ جانے والے اینیوریزم سے ہو سکتا ہے، جو دماغ کو اہم نقصان پہنچا سکتا ہے۔
بولنے یا سمجھنے میں دشواریاں - دھندلی تقریر، الجھن، یا دوسروں کو سمجھنے میں دشواری کسی اعصابی واقعے کی علامت ہو سکتی ہے جیسے کہ فالج یا پھٹ جانے والی اینوریزم۔
چلنے میں دشواری یا چکر آنا - توازن، ہم آہنگی، یا چکر آنا کے ساتھ اچانک مسائل اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اینیوریزم دماغ کے ان حصوں کو متاثر کر رہا ہے جو حرکت کے لیے ذمہ دار ہیں۔
آنکھ کے پیچھے یا اس کے ارد گرد درد - ایک بے ساختہ اینوریزم، خاص طور پر آنکھ کے ساکٹ کے قریب، قریبی اعصاب پر دباؤ کی وجہ سے مقامی درد کا سبب بن سکتا ہے۔
شخصیت یا رویے میں تبدیلیاں - اگرچہ کم عام ہیں، کچھ لوگ جن کے مزاج میں تبدیلیاں، الجھنیں، یا رویے میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، خاص طور پر اگر انیوریزم بڑھ رہا ہو اور دماغی کام کو متاثر کر رہا ہو۔
جلد پتہ لگانا کیوں ضروری؟
دماغ کے بے ساختہ اینوریزم کا علاج اکثر سرجری یا محتاط نگرانی سے کیا جا سکتا ہے، جس سے سنگین پھٹنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ایک بار جب اینوریزم پھٹ جاتا ہے تو، موت یا مستقل اعصابی نقصان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا، جلد پتہ لگانے اور فوری طبی توجہ بہت اہم ہے.
اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا ان علامات میں سے کسی کا سامنا کر رہا ہے، خاص طور پر اچانک، شدید سر درد اور دیگر اعصابی علامات، تو انتظار نہ کریں۔ ایمرجنسی سروسز کو کال کریں یا قریبی ہسپتال جائیں۔ وقت اہم ہے۔ امیجنگ کی جدید تکنیکیں جیسے سی ٹی اسکین، ایم آر آئیز، اور انجیوگرامس دماغی اینوریزم کو پھٹنے سے پہلے ان کا پتہ لگانا ممکن بناتی ہیں۔ لیکن پہلا قدم علامات کو پہچاننا اور تیزی سے کارروائی کرنا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)