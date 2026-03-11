جب آپ روزانہ مچھلی کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ماہرین سے جانیں

جب آپ روزانہ مچھلی کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ماہرین سے جانیں
مچھلی جسم کے لیے اچھی ہے۔ یہ ایک کم کیلوریز پروٹین کا ذریعہ ہے جس میں بہت سے ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔
Published : March 11, 2026 at 12:02 PM IST
مچھلی عالمی سطح پر ایک اہم اور غذائیت سے بھرپور خوراک ہے، جسے 3.1 بلین سے زیادہ لوگ اپنے پروٹین کے بنیادی ذریعہ کے طور پر کھاتے ہیں۔ یہ ضروری غذائی اجزاء سے مالا مال ہے اور صحت کے بے شمار فوائد پیش کرتا ہے۔ اومیگا تھری فیٹی ایسڈز، وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور، یہ دل اور دماغ کی صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ چین اور ساحلی علاقوں میں اس کی کھپت خاص طور پر زیادہ ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر آپ مچھلی کو اپنی غذا کا ایک اہم حصہ بنا تے ہیں اور اسے ہر روز کھاتے ہیں۔ آئیے آپ کے جسم پر اس کے مثبت اور منفی اثرات کے بارے میں جانتے ہیں۔
جانئے اگر آپ روزانہ مچھلی کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
مچھلی دل کو مضبوط کرتی ہے خاص طور پر چربی والی مچھلی جیسے سالمن، ٹونا، اور میکریل، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، خاص طور پر EPAای پی اے اور DHA ڈی ایچ اے سے بھرپور ہوتی ہیں۔ طبی غذائیت کی ماہر ڈاکٹر رینوکا مِندے کے مطابق، یہ چربی سوزش کو کم کرنے، خراب کولیسٹرول (LDL) ایل ڈی ایل کو کم کرنے اور خون کی شریانوں کے کام کو بہتر بنا کر دل کی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ دل کی بیماری، فالج، اور arrhythmias کے خطرے کو کم کرتا ہے.
دماغی طاقت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے:
اومیگا 3s علمی افعال میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ میموری، سیکھنے اور توجہ کو بہتر بنانے میں مدد کرسکتے ہیں. مزید برآں، جیسا کہ ڈاکٹر رینوکا مائندے بتاتی ہیں، وہ عمر سے متعلق علمی زوال اور الزائمر جیسی نیوروڈیجنریٹیو بیماریوں کے خلاف کچھ تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔
ہڈیوں اور بینائی کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے:
مچھلی وٹامن ڈی کا قدرتی ذریعہ ہے، جو کیلشیم کے جذب اور ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس میں وٹامن اے بھی ہوتا ہے جو کہ اچھی بینائی یعنی آنکھ کی بیرونی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔
نشوونما اور قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے:
ڈاکٹر رینوکا مِندے بتاتی ہیں کہ مچھلی دبلی پتلی پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہے، جو ٹشو کی تشکیل اور مرمت کے لیے ضروری ہے۔ یہ ضروری وٹامن بی بھی فراہم کرتا ہے، جو توانائی کے تحول اور اعصابی نظام کے کام میں مدد کرتا ہے۔ مزید برآں، مچھلی کی کچھ اقسام سیلینیم سے بھرپور ہوتی ہیں، جو کہ مدافعتی کام کے لیے ضروری معدنیات ہیں۔
خیال رہے کہ زیادہ کھانا بھی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
ڈاکٹر رینوکا مائندے کے مطابق مچھلی کے فوائد ناقابل تردید ہیں، لیکن مچھلیوں کی کچھ اقسام، خاص طور پر بڑی شکاری مچھلی جیسے کنگ میکریل، سوورڈ فِش اور ٹائل فِش میں مرکری کی زیادہ مقدار ہو سکتی ہے۔ مرکری کی نمائش اعصابی نظام کے مسائل، بچوں میں نشوونما میں مشکلات اور سوچنے کی دشواریوں کا سبب بن سکتی ہے۔
توازن برقرار رکھنا ضروری ہے:
مچھلی میں عام طور پر کیلوریز اور چکنائی کم ہوتی ہے، لیکن مچھلی کی کچھ اقسام، جیسے سالمن، میں چربی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی کیلوری کی مقدار دیکھ رہے ہیں، تو حصے کے سائز کا خیال رکھیں اور کم چکنائی والی مچھلی کا انتخاب کریں۔
الرجک رد عمل:
مچھلی کی الرجی، اگرچہ شیلفش یا مونگ پھلی کی الرجی سے کم عام ہے، ہو سکتی ہے۔ علامات جلد کی ہلکی جلن سے لے کر جان لیوا انفیلیکسس تک ہوسکتی ہیں۔ اگر آپ کو مچھلی کی الرجی کا شبہ ہے تو، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کریں۔
تجویز کردہ سرونگ سائز کیا ہونا چاہیے؟
ڈاکٹر رینوکا مائندے کے مطابق، عام لوگوں کو ہفتے میں 8 سے 12 اونس (226.8 گرام سے 340.2 گرام) مچھلی کھانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ 1 اونس کا وزن تقریباً 28.35 گرام ہے۔ تاہم، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو مرکری کی وجہ سے مچھلی کھاتے وقت احتیاط برتنی چاہیے۔ ڈاکٹر رینوکا مِندے حاملہ خواتین کے لیے اوسطاً 4.2 اونس فی ہفتہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے 7 اونس فی ہفتہ تجویز کرتی ہیں، جو کہ عام طور پر تجویز کردہ مقدار سے کم ہے۔
ڈاکٹر رینوکا مِندے نے کہا کہ زیادہ تر صحت مند لوگوں کے لیے، ہفتے کے زیادہ تر دن اپنی خوراک میں مچھلی کو شامل کرنا بہت سے صحت کے فوائد حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، حالانکہ انھوں نے خبردار کیا کہ کمزور مدافعتی نظام والے افراد کو صحت کے منفی اثرات کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
آپ مرکری کی نمائش کے خطرے کو کم کرنے اور اپنے غذائی اجزاء کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے مختلف قسم کی مچھلیوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذمہ دارانہ طریقوں کو یقینی بنانے اور ماحولیاتی اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے ایسی مچھلیوں کی تلاش کریں جو پائیدار طریقے سے پکڑی گئی ہوں یا پالی گئی ہوں۔ اگر آپ کو مچھلی کھانے کے بعد کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)