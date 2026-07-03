اگر آپ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید گرمی میں باہر جاتے ہیں تو آپ کے جسم کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کن انتباہی علامات کا خیال رکھنا چاہئے؟
اگر آپ کو 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں بالکل باہر نکلنا ہے تو،آپ کی اولین ترجیح خود کو گرمی تھکن سے بچانا ہوگا
Published : July 3, 2026 at 5:09 PM IST
حیدرآباد: ملک اور دنیا بھر میں شدید گرمی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کئی علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس کی روشنی میں، ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ شدید گرمی میں طویل عرصے تک رہنے سے دماغ، دل اور گردے جیسے اہم اعضاء کے کام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ عام درجہ حرارت میں، جسم پسینہ بہا کر اور جلد کی سطح پر خون کے بہاؤ کو بڑھا کر خود کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ تاہم جب درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے بڑھ جاتا ہے، تو جسم کا اندرونی کولنگ سسٹم مؤثر طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مسلسل پسینہ آنے سے جسم سے پانی اور نمک کی تیزی سے کمی ہوتی ہے جس سے پانی کی کمی ہوتی ہے۔ یہ خون کے بہاؤ کو متاثر کرتا ہے اور دل کو معمول سے کئی گنا زیادہ محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ مزید برآں، پانی کی کمی یہاں تک کہ سورج کے سامنے آنے پر بھی پسینہ نہیں آتا جسے 'anhidrosis' یا 'hypohidrosis' کہا جاتا ہے۔
اگر آپ طویل عرصے سے اس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں تو اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں...
ذہنی الجھن
چکر آنا اور قے آنا۔
سینے میں تکلیف
سانس لینے میں دشواری
پیشاب کی پیداوار میں کمی
یہ علامات ہیں کہ گرمی کے اثرات سے جسم کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔
دیگر عام علامات میں ضرورت سے زیادہ پیاس لگنا، سر درد، چکر آنا، پٹھوں میں درد، جسمانی کمزوری، متلی، دل کی تیز دھڑکن، بے خوابی اور تھکاوٹ شامل ہیں۔
اندرونی اعضاء کو نقصان
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ گرمی دماغ، گردوں، پھیپھڑوں اور قلبی نظام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ گرمی سے متعلق شدید بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سنگین علامات جیسے سستی، جلد کا پیلا پن، اور ہوش میں کمی ہو سکتی ہے۔
نئی دہلی میں 'وژن آئی سنٹر' کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر تشار گروور گرمیوں کے موسم میں ہائیڈریشن کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ اس وقت خشک آنکھیں ایک عام مسئلہ ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور تیز ہواؤں کا امتزاج شدید خشکی اور جلن کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا، مناسب مقدار میں سیال کا استعمال ضروری ہے، کیونکہ یہ جسم کو آنکھوں کی حفاظت کے لیے ضروری آنسو پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ چونکہ الکحل اور کیفین کے جسم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ان کا تھوڑا سا استعمال کریں۔
کون زیادہ خطرے میں ہے؟
بچے، بوڑھے، حاملہ خواتین، باہر کام کرنے والے، اور دل، گردے یا سانس کے امراض میں مبتلا افراد کو ہیٹ اسٹروک کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ نمی، بھاری ٹریفک، کنکریٹ کے ڈھانچے، اور خراب وینٹیلیشن کی خصوصیت کے ساتھ اضافی احتیاط کرنی چاہیے۔
آپ اپنے آپ کو سورج سے کیسے بچا سکتے ہیں؟
سادہ احتیاطی تدابیر جیسے کہ وافر پانی پینا، دوپہر کی براہ راست دھوپ سے بچنا، سانس لینے کے قابل لباس پہننا، اور ٹھنڈے علاقوں میں رہنا- گرمی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ جیسے جیسے گرمی کی لہریں تیز ہوتی جاتی ہیں، جسم کے انتباہی علامات پر توجہ دینا اور پانی کی کمی کو روکنا بہت ضروری ہے۔
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سورج سے بچاؤ کے طریقہ اپنانا ضروری ہے:
سایہ میں رہیں، یو پی ایف کپڑے پہنیں، ہر دو گھنٹے بعد براڈ اسپیکٹرم SPF 30+ سن اسکرین لگائیں، اور UV بلاک کرنے والے دھوپ کے چشموں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔
ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت کی معلومات اور تجاویز صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہے۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔