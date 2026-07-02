دار چینی کا پانی لگاتار 30 دن پینے سے کیا ہوتا ہے؟ جانیں ماہرین کیا کہتے ہیں
دار چینی صحت کے مختلف مسائل کے لیے ایک معجزاتی علاج ہے، لیکن جانیے کہ اگر اسے روزانہ استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔
Published : July 2, 2026 at 2:07 PM IST
دار چینی کو شامل کرنے سے ٹماٹر چاول، پلاؤ، مسالہ دار سالن، اور نان ویجیٹیرین جیسے پکوانوں کے ذائقے اور خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، یہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فائبر، کیلشیم، پوٹاشیم اور کیروٹین کے ساتھ ساتھ وٹامن اے، بی، اور کے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ دار چینی اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات بھی رکھتی ہے۔ تو آئیے 30 دن تک روزانہ دارچینی کا پانی پینے کے فوائد کو جانیں۔
بلڈ شوگر کنٹرول:
ماہرین کا کہنا ہے کہ دار چینی بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ انسولین کے کام کو بہتر بنانے، ورزش کے دوران گلوکوز کی سطح کو کم کرنے اور کھانے کے بعد خون میں شوگر میں اچانک اضافے کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس والے افراد کے لیے فائدہ مند ہے۔ ریسرچ گیٹ کے مطابق، دار چینی کا استعمال انسولین کے اثرات کو بڑھانے یا سیلولر گلوکوز میٹابولزم کو بڑھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اسے ٹائپ 2 ذیابیطس کے علاج میں منسلک تھراپی کے طور پر بھی انتہائی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔
بہتر ہاضمہ:
دار چینی روایتی طور پر ہاضمے کے مسائل کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اپھارہ، بدہضمی اور تیزابیت جیسے مسائل سے نجات دلاتا ہے۔ نتیجتاً روزانہ دار چینی کا پانی پینے سے نظام ہاضمہ کو صحت مند رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ScienceDirect کے مطابق، دار چینی میٹابولک سنڈروم اور عمر سے متعلق دماغی امراض پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔
وزن پر قابو:
دار چینی کا پانی باقاعدگی سے پینا وزن میں فوری کمی کا باعث نہیں بنتا، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ توانائی کی سطح کو بڑھاتا ہے اور بھوک کو دبانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، متوازن غذا اور ورزش کے ساتھ دار چینی کا استعمال وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دار چینی کے سپلیمنٹس لینے سے BMI اور جسمانی وزن میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔
اینٹی آکسیڈینٹ اور اینٹی سوزش خصوصیات:
دار چینی میں پولیفینول شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جسم میں آکسیڈیٹیو تناؤ اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال دائمی بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے اور مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے۔
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کولیسٹرول کنٹرول:
ماہرین کا خیال ہے کہ دار چینی نہ صرف برے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتی ہے بلکہ اچھے کولیسٹرول کو بھی بڑھاتی ہے۔
بالآخر 30 دنوں تک دار چینی کا پانی پینے سے کچھ ہلکے فوائد مل سکتے ہیں، جیسے کہ خون میں شکر کی سطح کو مستحکم کرنا، ہاضمہ کو بہتر بنانا، اور میٹابولزم کو بڑھانا۔ تاہم، یہ راتوں رات وزن میں کمی یا آپ کی صحت میں زبردست تبدیلیوں کا باعث نہیں بنے گا۔ اسے ہمیشہ اعتدال میں کھائیں، اور اگر آپ کو اپنی صحت پر اس کے اثرات کے بارے میں کوئی تشویش ہے تو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے سے مشورہ کریں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)