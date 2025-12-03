اگر آپ روزانہ صبح نیم گرم پانی میں 1 چمچ گھی ملا کر پی لیں تو کیا ہوتا ہے؟ ماہرین سے جانیں
گرم پانی میں گھی ملا کر پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے،جسم کوڈیٹاکسفائی کرتا ہےاور جلد میں نکھارآتا ہے۔اس کے فوائد کےبارے میں مزید جانیے...
Published : December 3, 2025 at 5:00 PM IST
حیدرآباد: آیورویدک ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تاہم، بہت سے لوگ گھی کھانے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اس سے وزن بڑھ جائے گا۔ تاہم آیورویدک ماہرین کا کہنا ہے کہ اعتدال میں گھی کا استعمال صحت کے لیے بہت سے فوائد کا حامل ہے اور وزن بڑھنے سے روکتا ہے۔ آیورویدک ماہر ڈاکٹر گایتری دیوی کا کہنا ہے کہ گھی میں کئی دواؤں کی خصوصیات ہیں جو انسانی جسم کو بے شمار فوائد فراہم کرتی ہیں۔
آیورویدک ماہر ڈاکٹر گایتری دیوی نے وضاحت کی کہ گھی دماغ کو متحرک کرتا ہے اور آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ گھی نہ صرف کھانے کا ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ اس کے بہت سے صحت کے فوائد بھی ہیں۔ گھی میں وٹامن اے، ڈی، ای اور کے کے ساتھ ساتھ فاسفورس، میگنیشیم، کیلشیم اور آئرن جیسے غذائی اجزا بھی پائے جاتے ہیں جو جسم کے لیے فائدہ مند ہیں۔
اس کا باقاعدہ استعمال نظام ہاضمہ کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ گرم پانی میں گھی ملا کر پینے کے بھی حیرت انگیز فائدے ہوتے ہیں؟ اسے صحت اور تندرستی کے لیے ایک دوا سمجھا جاتا ہے۔ اس آرٹیکل میں صبح خالی پیٹ گرم پانی میں گھی ملا کر پینے کے فوائد کا جائزہ لیتے ہیں۔
گرم پانی میں گھی ملا کر پینے کے فائدے
نظام ہاضمہ کو مضبوط کرتا ہے۔
اگر آپ کو اکثر پیٹ کی پریشانی رہتی ہے تو روزانہ صبح ایک چمچ گھی نیم گرم پانی میں ملا کر پینے کی عادت بنالیں۔ یہ آنتوں کو صاف کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو مضبوط کرتا ہے، اور عمل انہضام کو آسان بناتا ہے۔
تیزابیت اور قبض سے نجات
اگر آپ تیزابیت کا شکار ہیں یا آپ کو پاخانے میں دشواری ہے تو آپ یہ علاج آزما سکتے ہیں۔ گرم پانی میں گھی ملا کر پینے سے تیزابیت اور قبض سے نجات ملتی ہے۔
جوڑوں کے درد سے نجات
آیورویدک ماہرین کا کہنا ہے کہ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد روزانہ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں گھی ملا کر پینے سے آرام مل سکتا ہے۔ اس سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ گھی اینٹی سوزش مرکبات جیسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور کنجوگیٹڈ لینولک ایسڈ (CLA) سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ مرکبات سوزش اور جوڑوں کے درد کو کم کرتے ہیں۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد گرم پانی میں گھی ملا کر پینے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔
چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔
روزانہ خالی پیٹ گھی کا پانی پینے سے جسم سے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ دھیرے دھیرے داغوں کو ہلکا کرتا ہے اور جلد کو نکھارتا ہے۔
وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
روزانہ صبح پانی میں گھی ملا کر پینا وزن کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ درحقیقت، یہ آپ کو زیادہ دیر تک بھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ آپ کو زیادہ کھانے سے بھی روکتا ہے۔ وزن کم کرنے کے اس سفر میں گھی کا پانی بہت فائدہ مند ہے۔