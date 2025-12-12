اگر آپ کے پیر کی انگلیوں کے بال گر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے صحت پر کیا اثرات مرتب ہیں؟
انگلیوں پر بالوں کی نشوونما کو عام طور پر ایک معمولی مسئلہ سمجھا جاتا ہے،لیکن یہ صحت کے کئی مسائل کی علامت ہو سکتی ہے۔
Published : December 12, 2025 at 11:35 AM IST
ہم سب کے جسم کے بال ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے سر کے بالوں پر خاص توجہ دیتے ہیں، لیکن وہ باقی جسم کے بالوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ انگلیوں پر بالوں کی نشوونما کو ایک معمولی مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ انگلیوں پر بالوں کا بڑھنا ہماری صحت کے بارے میں بہت کچھ ظاہر کر سکتا ہے۔ ایک معروف ڈاکٹر شردھے کٹیار نے اپنے ٹوئٹر ہینڈل (X) پر اس بارے میں ٹویٹ کیا۔ انہوں نے پیر کے بالوں کی نشوونما اور جسم میں اس کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بات کی۔
پیر کے بال ہماری خون کی شریانوں اور میٹابولزم کی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ خون کے بہاؤ کی صلاحیت اور انسولین کے خلاف مزاحمت کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر شردھے کٹیار (ایم بی بی ایس، ایم ڈی) بتاتے ہیں کہ پیر کے بالوں جیسی چھوٹی چیز بھی بتا سکتی ہے کہ ہمارے جسم میں خون کتنی اچھی طرح سے گردش کر رہا ہے۔ آئیے اس موضوع کو تفصیل سے جانتے ہیں...
انگلیوں پر بال اگنا کیوں ضروری ہے؟
Hair on the toes actually tells you something useful about circulation and metabolism.— Dr SHRADDHEY KATIYAR (@Wegiveyouhealt1) December 3, 2025
Here’s the connection in simple terms:
1. Good hair growth on the toes usually means good blood flow.
Hair follicles need steady circulation to stay alive. When blood flow is strong, hair… pic.twitter.com/3pJnEwWQpp
جسم کے دیگر حصوں کی طرح انگلیوں پر بالوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انگلیوں پر بالوں کا ہونا خون کی گردش کو اچھا بتاتا ہے۔ آپ کی انگلیوں میں بالوں کے پٹکوں کو صحت مند رہنے کے لیے خون کی مسلسل فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے۔
خون کی اچھی گردش بالوں کو آکسیجن اور غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کے ناخنوں کے بال پتلے ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں یا گر رہے ہیں، تو یہ خون کے خراب بہاؤ کی علامت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ خون کی شریانوں کو پہنچنے والے نقصان کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔
اگر آپ کے پیر کی انگلیوں کے بال گر جائیں تو کیا ہوگا؟
آپ کے ناخنوں پر صحت مند بال اچھے خون کی گردش کی علامت ہیں۔ تاہم ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس حصے میں بالوں کا گرنا خون کی شریانوں کے مسائل کی ابتدائی علامت ہو سکتا ہے۔ یہ انسولین مزاحمت اور خون کی شریانوں کی صحت کے درمیان تعلق کی وجہ سے ہے۔ ایک عام حالت جو خون کی خراب گردش میں حصہ ڈالتی ہے وہ ہے دائمی انسولین مزاحمت۔
انسولین اور خون کی گردش کے درمیان تعلق
انسولین عام طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس میں دیکھی جاتی ہے۔ ہائی بلڈ شوگر لیول انسولین کے خلاف مزید بڑھا دیتا ہے۔ اس سے سوزش، شریانوں کا سخت ہونا، اور خون کی نالیوں کی دیواروں کو نقصان پہنچنے جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
یہ عمل شریانوں کو تنگ کرنے کا سبب بنتا ہے جس سے انگلیوں سمیت جسم کے باقی حصوں میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ یہ کم گردش بالوں کے پٹکوں کو آکسیجن اور دیگر غذائی اجزاء حاصل کرنے سے روکتا ہے جس کی انہیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ نتیجتاً انگلیوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
دیگر علامات کیا ہیں؟
انگلیوں کے بالوں کا گرنا بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے۔ تاہم، یہ آپ کے خون کی نالیوں کی صحت کا واضح اشارہ ہے۔ ماہرین احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں اور اگر آپ کو درج ذیل علامات میں سے کوئی بھی نظر آئے تو ماہر سے رجوع کریں:
پیروں میں بے حسی اور سوجن
پاؤں میں جلن
پیروں پر زخموں کا آہستہ سے بھرنا
چلتے وقت پاؤں میں بے حسی یا درد
پیروں اور تلووں پر زرد جلد
احتیاطی تدابیر
طرز زندگی میں تبدیلی خون کی گردش اور خون کی شریانوں کے کام کو بہتر بنا سکتی ہے۔
ہر ایک کو متوازن غذا کھانی چاہیے۔ یقینی بنائیں کہ آپ کی خوراک میں تازہ پھل، سبزیاں، گری دار میوے، بیج اور سارا اناج شامل ہے۔
باقاعدگی سے ورزش خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے۔ ماہرین روزانہ کم از کم اعتدال پسند ورزش کا مشورہ دیتے ہیں۔
ماہرین تمباکو نوشی ترک کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ اس سے شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔
اپنے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول میں رکھیں۔
اگر آپ کو اپنی انگلیوں پر بالوں کا گرنا، دیگر علامات کے ساتھ ہے، فوری طور پر ہوشیار رہیں۔ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور مناسب کارروائی کریں۔
(ڈسکلیمر: ذیابیطس سے متعلق تمام صحت کی معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)