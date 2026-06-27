ایتھلیٹک ہارٹ سنڈروم کیا ہے؟ یہ انتہائی متحرک افراد میں کیوں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سے اسباب جانیں
'ایتھلیٹ ہارٹ' ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں دل باقاعدہ، سخت ورزش یا طویل کھیلوں کی تربیت کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔
Published : June 27, 2026 at 2:35 PM IST
ایتھلیٹک ہارٹ سنڈروم باقاعدہ اور شدید جسمانی تربیت سے متعلق ایک قدرتی قلبی ردعمل ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ دل کے سائز اور افعال میں مثبت تبدیلیوں کا ایک مجموعہ ہے جس کے نتیجے میں شدید برداشت یا طاقت کی تربیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر روچت شاہ، سیفی ہسپتال، ممبئی کے ایک انٹروینشنل کارڈیالوجسٹ، بتاتے ہیں کہ ایتھلیٹ دل ایک ایسی حالت ہے جو تقریباً 1-2 فیصد مسابقتی کھلاڑیوں میں دیکھی جاتی ہے اور یہ طویل، بھاری جسمانی تربیت کا نتیجہ ہے۔
جس طرح تربیت اور ورزش کے ذریعے کنکال کے پٹھے بڑے اور موٹے ہوتے ہیں، اسی طرح دل کے پٹھے بھی بڑے اور موٹے ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص سخت ورزش میں مشغول ہوتا ہے، تو جسم کی آکسیجن کی طلب اور اسے پہنچانے کے لیے درکار خون کی مقدار نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے۔ یہ اکثر مسابقتی کھلاڑیوں کی سخت تربیت کے دوران دیکھا جاتا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی طلب کے جواب میں دل کے پٹھے 'کنڈیشنڈ' ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ گاڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس حالت کو 'کھلاڑی کا دل' یا جسمانی کارڈیک ہائپر ٹرافی کہا جاتا ہے۔
ڈاکٹر روچیت شاہ کے مطابق جس حالت میں دل کے پٹھے گاڑھے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بائیں ویٹرکل میں اسے Left Ventricular Hypertrophy (LVH) کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دل (خاص طور پر بائیں ویٹرکل) کو پورے جسم میں آکسیجن والے خون کو پمپ کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے جیسے دیواریں موٹی ہوتی جاتی ہیں، وینٹریکل کی اندرونی گہا کا سائز کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ بائیں ویٹرکل کی خون بھرنے کی صلاحیت کو قدرے کم کر سکتا ہے۔ تاہم کھلاڑی کا دل' عام طور پر ایتھلیٹ ہارٹ منفی حالت نہیں ہے؛ صحت مند افراد میں یہ حالت یا سنگین صحت کے مسائل کا باعث نہیں بنتا۔
ایک مشروط دل کی شرح ایک "کھلاڑی کے دل" کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ یہ مسلسل تربیت کے نتیجے میں نشوونما پاتا ہے، دل کو زیادہ موثر طریقے سے کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ایتھلیٹ ہارٹ متاثر والے افراد عام طور پر علامات یا سنگین انتباہی علامات کی نمائش نہیں کرتے ہیں اور انہیں اس حالت کے لیے کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
ایتھلیٹ ہارٹ اور HOCM (ہائپر ٹرافک کارڈیو مایوپیتھی) کے درمیان فرق
ڈاکٹر روچیت شاہ کا کہنا ہے کہ 'کھلاڑیوں کا دل' اور ایچ او سی ایم (ہائپر ٹرافک کارڈیو مایوپیتھی) دونوں میں دل کے پٹھے گاڑھے ہو جاتے ہیں۔ تاہم کھلاڑی کا دل ایک صحت مند قدرتی موافقت ہے، جبکہ HOCM ایک جینیاتی حالت ہے جو اچانک موت کا باعث بن سکتی ہے۔ HOCM ایک سنگین عارضہ ہے جس میں دل کے پٹھے گاڑھے ہو جاتے ہیں اور بائیں ویںٹرکولر گہا تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ضرورت سے زیادہ گاڑھا ہونا بائیں ویںٹرکولر اخراج کی نالی کو بھی روک سکتا ہے۔ HOCM والے ایتھلیٹس کو اچانک دل کا دورہ پڑنے اور موت کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ ایتھلیٹ ہارٹ والے کھلاڑی اس خطرے کا سامنا نہیں کرتے۔
ڈاکٹر روچیت شاہ کا کہنا ہے کہ "کھلاڑیوں کے دل" اور کارڈیو مایوپیتھی میں فرق جاننا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں کیفیات دل کے پٹھوں کا سخت ہونا جیسی علامات کے ساتھ موجود ہیں۔ تاہم کارڈیو مایوپیتھی ایک جینیاتی یا پیتھولوجیکل حالت ہے، مندرجہ ذیل کے طور پر دو شرائط میں فرق کیا جا سکتا ہے:
ایک کھلاڑی کے دل میں، بائیں ویںٹرکل کی گہا اکثر بڑھ جاتی ہے تاکہ دل زیادہ خون پمپ کر سکے۔ اس کے برعکس، ہائپرٹروفک کارڈیو مایوپیتھی (HCM) میں، گہا کا سائز معمول سے نمایاں طور پر چھوٹا ہو جاتا ہے۔
ایتھلیٹ کے دل والے افراد میں دل کا ڈائیسٹولک فعل معمول پر رہتا ہے۔ دوسری طرف، کارڈیو مایوپیتھی، اکثر diastolic dysfunction کی علامات کے ساتھ پیش کرتا ہے (دل کے پٹھوں کا سخت ہونا اور مناسب طریقے سے آرام کرنے میں ناکامی)۔
ایک کھلاڑی کے دل میں ورزش کے دوران دل کی پمپنگ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس، یہ صلاحیت عام طور پر خستہ حال کارڈیو مایوپیتھی کے معاملات میں ورزش کے دوران نہیں بڑھتی ہے۔
اگر ایکو کارڈیوگرافی صورتحال کو واضح نہیں کرتی ہے تو کارڈیک میگنیٹک ریزوننس (سی ایم آر) امیجنگ کو 'گولڈ اسٹینڈرڈ' کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ درست طریقے سے اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ دل کا بڑھنا ایتھلیٹک تربیت کا نتیجہ ہے یا کسی بنیادی بیماری کا۔
اگر کوئی ایتھلیٹ چند ہفتوں یا مہینوں کے لیے ورزش کرنا چھوڑ دیتا ہے (ڈی کنڈیشننگ)، 'کھلاڑی کے دل' کی وجہ سے بڑھے ہوئے دل کے پٹھے اپنے معمول کے سائز میں واپس آ سکتے ہیں۔ کارڈیو مایوپیتھی کے معاملات میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔
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اہم نوٹ
ڈاکٹر روچت شاہ کے مطابق زیادہ تر معاملات میں 'کھلاڑیوں کا دل' کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک نارمل اور صحت مند جسمانی موافقت ہے۔ عام طور پر وہ افراد جو بصورت دیگر صحت مند ہیں اس سے وابستہ علامات یا صحت کے مسائل کی نمائش نہیں کرتے ہیں۔ تاہم، ڈاکٹر 'ایتھیلیٹ ہارٹ' اور دل کی بعض سنگین حالتوں کے درمیان فرق کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، کیونکہ ان کی علامات اوورلیپ ہو سکتی ہیں۔ دل کی بعض بیماریاں دل کے پٹھوں کو گاڑھا یا بڑا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، ممکنہ طور پر پیچیدگیوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لہذا، اگر کوئی شخص انتباہی علامات ظاہر کرتا ہے، تو طبی معائنہ اور ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔