فضائی آلودگی سے کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ ان کو روکنے کا طریقہ جانیں
فضائی آلودگی ایک مقامی،علاقائی اور عالمی مسئلہ ہےجو آلودگیوں جیسے گیسوں، کیمیکلز اور چھوٹے ذرات کےاخراج سے پیدا ہوتا ہے۔اس سے بچاؤ کا طریقہ جانیں
Published : November 21, 2025 at 5:48 PM IST
فضائی آلودگی کیا ہے اور یہ ہمارے جسم میں بیماریاں کیسے پیدا کرتی ہے
ڈبلیو ایچ او کی ویب سائٹ کے مطابق، فضائی آلودگی ایک مقامی، علاقائی اور عالمی مسئلہ ہے جو آلودگیوں جیسے گیسوں، کیمیکلز اور چھوٹے ذرات کے اخراج سے پیدا ہوتا ہے۔ فضائی آلودگی سے مراد ہوا میں ایک یا زیادہ آلودگیوں کی موجودگی ہے، جیسے کہ دھول، دھواں، گیسیں، کہرا، بدبو، دھواں، یا بخارات، ایسی زیادہ مقدار میں کہ طویل عرصے سامان کرنے سے کسی شخص کی صحت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ فضائی آلودگی کی نمائش کا سب سے بڑا راستہ ونڈ پائپ کے ذریعے ہے۔ ان آلودگیوں کو سانس لینے سے پورے جسم میں خلیوں میں سوزش، آکسیڈیٹیو تناؤ، مدافعتی دباؤ اور تغیر پذیری پیدا ہوتی ہے، جس سے پھیپھڑوں، دل، دماغ اور دیگر اعضاء متاثر ہوتے ہیں، جو بالآخر سنگین بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔
فضائی آلودگی سے کون سے اعضاء متاثر ہوتے ہیں؟
فضائی آلودگی سے جسم کا تقریباً ہر عضو متاثر ہو سکتا ہے۔ ان کے چھوٹے سائز کی وجہ سے، کچھ فضائی آلودگی پھیپھڑوں کے ذریعے خون میں داخل ہوتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، جس سے نظامی سوزش اور کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
فضائی آلودگی کی وجہ سے کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟
ڈبلیو ایچ او کی ویب سائٹ کے مطابق فضائی آلودگی سے فالج، اسکیمک دل کی بیماری، دائمی رکاوٹ پلمونری بیماری، پھیپھڑوں کا کینسر، نمونیا اور موتیا بند سمیت کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ فضائی آلودگی کے سامنے آنے سے سانس کی بیماریوں جیسے دمہ اور COPD، دل کی بیماری، پھیپھڑوں کا کینسر، اور الزائمر اور پارکنسنز جیسی اعصابی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ حمل اور پیدائشی نقائص کے دوران پیچیدگیاں بھی پیدا کر سکتا ہے، جلد کے مسائل جیسے ایکزیما، اور دیگر مسائل جیسے ذیابیطس اور گردے کی بیماری۔
بچوں، بوڑھوں اور حاملہ خواتین کو فضائی آلودگی سے متعلق بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جینیات، کموربیڈیٹیز، غذائیت، اور سماجی آبادیاتی عوامل بھی فضائی آلودگی کے لیے انسان کی حساسیت کو متاثر کرتے ہیں۔ حمل کے دوران فضائی آلودگی سے جنین کی صحت متاثر ہوتی ہے۔
سب سے خطرناک فضائی آلودگی کون سے ہیں جو بیماری کا سبب بنتے ہیں؟
اگرچہ بہت سے زہریلے مادے ہیں جن کے مضر صحت اثرات ہوتے ہیں، جن آلودگیوں کا سب سے زیادہ امکان صحت عامہ کے لیے تشویش کا باعث ہوتا ہے ان میں ذرات (PM)، کاربن مونو آکسائیڈ (CO)، اوزون (O3)، نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ (NO2)، اور سلفر ڈائی آکسائیڈ (SO2) شامل ہیں۔ باریک ذرات صحت کے خطرے کا ایک خاص ذریعہ ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹے ذرات پھیپھڑوں میں گہرائی میں داخل ہو سکتے ہیں، خون میں داخل ہو سکتے ہیں اور اعضاء تک سفر کر سکتے ہیں، جس سے بافتوں اور خلیوں کو نظامی نقصان پہنچ سکتا ہے۔
روزانہ ہوا کے معیار کو ٹریک کریں۔
گھر کے اندر اعلیٰ معیار کا ایئر پیوریفائر استعمال کریں۔
ماسک پہنیں
اپنی جگہ کو سبز بنائیں
بیرونی نمائش کو کم کریں۔
وینٹیلیٹ کریں۔
مزید پڑھیں:روزانہ ایک کپ کافی پینے سے فیٹی لیور کا خطرہ کم ہوسکتا ہے، ڈاکٹر سے جانیں کیسے؟
پبلک ٹرانسپورٹ یا کارپولنگ کا انتخاب کریں۔
اپنی خوراک کو بہتر بنائیں
فضائی آلودگی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن ہر قدم، ماسک پہننے سے لے کر درخت لگانے تک، صاف ہوا اور صحت مند زندگی میں حصہ ڈالتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)