معدے کے السر کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی علامات جانیں
ہماری مصروف زندگی اپنے ساتھ بہت سے جسمانی مسائل لے کرآتی ہے۔پیٹ کے السران میں سے ایک ہیں۔جانیے اس کی علامات اوروجوہات کے بارے میں۔
Published : October 24, 2025 at 10:35 AM IST
پیٹ کا السر، جسے پیپٹک السر بھی کہا جاتا ہے، ایک سنگین حالت ہے۔ آج کل بہت سے لوگ کھانے کی خراب عادات اور مصروف طرز زندگی کی وجہ سے اس کیفیت کا شکار ہیں۔ پیپٹک السر پیٹ اور چھوٹی آنت کی اندرونی حصے میں ایک کھلا زخم ہے، جو بنیادی طور پر ہیلیکوبیکٹر پائلوری بیکٹیریا یا درد سے نجات کی گولیوں جیسے نان سٹیرائیڈل اینٹی سوزش والی دوائیں (NSAIDs) کے طویل مدتی استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس مسئلے کی جلد نشاندہی نہ کی جائے تو یہ سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے۔ معروف ڈاکٹر سے جانتے ہیں معدے کے السر کی علامات، وجوہات اور اس سے بچاؤ کے بارے میں۔۔۔
پیٹ کا السر یا پیپٹک السر کیا ہے؟
ڈاکٹر اشوک راجگوپال بتاتے ہیں کہ پیٹ کے السر، جسے گیسٹرک السر بھی کہا جاتا ہے، پیٹ کے اندرونی حصے میں زخم ہوتا ہے۔ یہ زخم ایسڈز اور انزائمز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو کھانے کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ زخم جلن، درد اور ہاضمہ کے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ معدے کے السر اس وقت ہوتے ہیں جب معدے کا تیزاب معدے کی پرت کو ختم کر دیتا ہے۔
معدے کے السر کی اہم وجوہات
ڈاکٹر اشوک راجگوپال کے مطابق، پیپٹک السر بنیادی طور پر Helicobacter pylori بیکٹیریا یا نان سٹیرائیڈل اینٹی سوزش والی دوائیں (این ایس اے آےئ دی ایز ) جیسی درد کش ادویات کے طویل مدتی استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہائی لیکوبیٹر پائی لوری ایک بیکٹیریا ہے جو معدے کی چپچپا جھلی کو نقصان پہنچاتا ہے، جس سے تیزاب معدے کی دیوار میں داخل ہوتا ہے اور السر کا سبب بنتا ہے۔
معدے کے السر کی بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں...
درد سے نجات کی گولیوں کا زیادہ استعمال – اسپرین اور آئبوپروفین جیسی درد سے نجات کی دوائیوں کا طویل مدتی استعمال معدے کی حفاظتی جھلی کو کمزور کر دیتا ہے، جو السر کا باعث بن سکتا ہے۔
ضرورت سے زیادہ مسالہ دار غذائیں - مرچ، مصالحے اور جنک فوڈ معدے کی پرت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور السر کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔
تناؤ اور اضطراب -
دائمی تناؤ جسم میں تیزاب کی پیداوار کو بڑھاتا ہے جس سے السر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
الکحل اور تمباکو نوشی -
بہت زیادہ الکحل اور تمباکو نوشی پیٹ کی پرت کو نقصان پہنچاتی ہے، جو السر کا باعث بن سکتی ہے۔
پیٹ کے السر کی علامات
پیٹ میں جلن یا درد -
این ایچ ایس یو کے کی ویب سائٹ کے مطابق، پیٹ میں درد، عام طور پر کھانے کے بعد یا بھوک لگنے پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پیٹ میں درد اور جلن، معدے کے السر کی علامات ہیں۔
کھٹا معدہ اور تیزابیت –
معدے میں تیزابیت یا بار بار ڈکار آنا، اور گلے اور سینے میں جلن ہونا السر کی علامات ہو سکتی ہیں۔
الٹی آنا یا متلی محسوس کرنا -
بار بار الٹی آنا یا متلی محسوس کرنا السر کی علامت ہو سکتی ہے۔
بھوک اور وزن میں کمی -
بھوک میں کمی یا کھانے کا خوف اور تیزی سے وزن میں کمی السر کی علامات ہوسکتی ہیں۔
کالا پاخانہ یا خون -
اگر آپ کا پاخانہ سیاہ یا خونی ہے، تو یہ ایک خطرناک علامت ہے اور آپ کو فوری طبی امداد حاصل کرنی چاہیے۔
پیٹ کے السر کو کیسے روکا جائے۔
ڈاکٹر اشوک راجگوپال کا کہنا ہے کہ معدے کے السر کو بعض احتیاطی تدابیر اختیار کر کے روکا جا سکتا ہے۔ ہلکی، آسانی سے ہضم ہونے والی اور کم مسالہ دار غذائیں کھائیں۔ یوگا یا مراقبہ کی مشق کرکے تناؤ کو کم کرنا۔ تمباکو نوشی اور شراب سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر ادویات، خاص طور پر درد کش ادویات لینے سے گریز کریں۔
آپ کو ڈاکٹر سے کب رجوع ہونا چاہئے؟
اگر یہ علامات برقرار رہتی ہیں، یا آپ کو پیٹ میں شدید درد، خونی قے، یا آپ کے پاخانے میں خون بہہ رہا ہے، تو دیر نہ کریں۔ یہ ایک سنگین السر کی علامت ہو سکتی ہے اور اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)