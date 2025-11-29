ہارٹ فیل ہونے سے پہلے جسم میں یہ سنگین علامات ظاہر ہوتی ہیں، ماہر امراض قلب سے جانیں احتیاطی تدابیر
آئیے جانتے ہیں کہ ہارٹ فیلیئر کیا ہے اور اس کی علامات کا بروقت پتہ کیسے چل سکتا ہے۔
Published : November 29, 2025 at 12:44 PM IST
دل جسم کے اہم ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ یہ پورے جسم میں خون پمپ کرتا ہے، آکسیجن اور غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسے فضلہ کی مصنوعات کو ہٹاتا ہے۔ اس لیے دل کی صحت کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور موٹاپا سب دل کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دل کی خرابی کبھی بوڑھوں میں ایک عام مسئلہ تھا لیکن اب یہ نوجوانوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس آرٹیکل میں، آئیے دل کی ناکامی کی وجوہات، ابتدائی علامات اور احتیاطی تدابیر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ہارٹ فیل کیوں ہوتا ہے؟
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دل کی خرابی دو عوامل کی وجہ سے ہوسکتی ہے: پہلا، دل کے پٹھوں کو نقصان پہنچنا (جیسے دل کا دورہ یا کورونری شریان کی بیماری) اور دوسرا، دل پر بہت زیادہ دباؤ (جیسے ہائی بلڈ پریشر یا ذیابیطس)۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دل کے گرد موجود خون کی نالیوں میں رکاوٹ ہارٹ فیل ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ ایسے معاملات میں، رکاوٹ کا پتہ لگانے اور علاج کرنے کے لیے طبی ٹیسٹ کرائے جائیں۔ معروف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر سرتھ ریڈی بتاتے ہیں کہ ہارٹ فیلیئر انفیکشن اور سیسٹیمیٹک کنیکٹیو ٹشو کی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سرتھ ریڈی کا کہنا ہے کہ دل کی خرابی اچانک نہیں ہوتی بلکہ مختلف عوامل کی وجہ سے ہوسکتی ہے جن میں بیماری، لاپرواہی، مناسب جسمانی سرگرمی کی کمی، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی شامل ہیں۔
ہارٹ فیل کی علامات کیا ہیں؟
ہارٹ فیلئیر کے خطرے میں لوگ درج ذیل ابتدائی علامات میں سے کچھ کا تجربہ کر سکتے ہیں:
ورزش کرتے وقت یا لیٹتے وقت سانس لینے میں دشواری
تھکاوٹ اور کمزوری۔
پاؤں، ٹخنوں اور انگلیوں میں سوجن
تیز یا بے ترتیب دل کی دھڑکن
ورزش کرنے میں ناکامی۔
گھرگھراہٹ
کھانسی جو برقرار رہتی ہے یا خون کے دھبوں کے ساتھ سفید یا گلابی بلغم پیدا کرتی ہے۔
پیٹ کے علاقے میں سوجن
سیال برقرار رکھنے کی وجہ سے وزن میں تیزی سے اضافہ
متلی اور بھوک میں کمی
توجہ مرکوز کرنے میں دشواری یا چوکسی کی کمی
ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے۔
سینے کا درد
ہارٹ فلیئیر علامات والے لوگوں کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟
ہارٹ فلیئیر کی علامات والے افراد کو طرز زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے۔ انہیں اپنی خوراک پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ انہیں زیادہ نمک والی کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے، وہ اپنی خوراک میں نمک کم کریں. انہیں فیزی ڈرنکس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ شراب یا تمباکو نوشی کرتے ہیں، تو آپ کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو چلنے یا ورزش کرتے وقت تیز دھڑکن، یا تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو آپ کو فوری طور پر رک جانا چاہیے۔
ہارٹ فلیئیر کی علامات والے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟
دل کی ناکامی کی علامات والے افراد کو متوازن غذا کھائیں، پھل، سبزیاں، چکن اور مچھلی کھائیں، اور دودھ اور دودھ کی مصنوعات کا استعمال محدود کریں۔ ہارٹ فلیئیر کی علامات والے افراد کو باقاعدگی سے چہل قدمی یا جاگنگ کرنی چاہیے۔ مزید برآں، انہیں اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ورزش کرنی چاہیے۔ انہیں انفیکشن سے پہلے ویکسین لگوانی چاہیے اور اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں باقاعدگی سے لینا چاہیے۔
مزید برآں، ڈاکٹر سرتھ ریڈی کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری، نیند میں تبدیلی، یا پریشانی کا سامنا ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہاں تک کہ اگر علامات ٹھیک ہو جائیں، باقاعدگی سے چیک اپ جاری رکھیں تاکہ آپ کا ڈاکٹر پیچیدگیوں کی جانچ کر سکے اور آپ کی حالت کی نگرانی کر سکے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ یا طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ کو تفصیلات پڑھیں اور اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)