اگر آپ کے خون کی گردش ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تو یہ علامات نظر آتی ہیں

اگر آپ کے خون کی گردش ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تو یہ علامات نظر آتی ہیں
خون پورے جسم میں مسلسل گردش کرتا رہتا ہے۔ غذائی اجزا اور آکسیجن خون کی گردش کے ذریعے پورے جسم میں پہنچائی جاتی ہے۔
Published : February 11, 2026 at 11:32 AM IST
ہمارا جسم ایک مشین کی طرح ہے۔ ہر عضو ایک مخصوص کام کرتا ہے۔ ان اعضاء کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے خون کی اچھی گردش ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آکسیجن اور غذائی اجزاء خون کے ذریعے جسم کے اعضاء تک پہنچتے ہیں۔ خون کی گردش جسم کے کام کرنے کے لیے ایک اہم عمل ہے۔ اگر اس عمل میں کوئی خلل پڑتا ہے تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حالت سنگین صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔
جب ہمارے جسم میں دوران خون سست ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے تو جسم کے مختلف حصوں کو مناسب آکسیجن اور غذائی اجزاء نہیں مل پاتے۔ اس کی وجہ سے جسم خراب کام کرتا ہے۔ کلیولینڈ کلینک کے مطابق، جب خون کی گردش ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی ہے، تو کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ آئیے ماہرین سے خون کی خراب گردش کی وجوہات، علامات اور روک تھام کے طریقوں کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔
چہل قدمی کے دوران پٹھوں میں درد اور کمزوری:
برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق اگر آپ کو چہل قدمی، سیڑھیاں چڑھنے یا کوئی جسمانی سرگرمی کرتے ہوئے ٹانگوں میں درد محسوس ہوتا ہے تو محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ، اگر آپ اپنی ٹانگوں اور پنڈلیوں کے پچھلے حصے میں بے حسی، درد، یا بھاری پن کا تجربہ کرتے ہیں، تو یہ خون کی گردش کی خرابی کی علامت ہے۔ ٹانگوں کا درد عام طور پر آرام کے بعد کم ہوجاتا ہے۔ یہ ٹانگوں کے پٹھوں کو خون کی ناقص فراہمی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ علامات دوبارہ ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مناسب مشورہ لیں۔
جھنجھناہٹ: جسم کے کچھ حصوں میں بے حسی، خاص طور پر انگلیوں میں خون کی خرابی کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ پنوں اور سوئیوں کی طرح جھنجھوڑنا بھی خون کی خراب گردش کی علامت ہے۔
سرد ہاتھ اور پاؤں: خون کی خراب گردش کی وجہ سے سب سے عام مسئلہ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ گرمی ہو یا سردی، اگر آپ کے ہاتھ پاؤں ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہیں تو یہ دوران خون کی خرابی کی علامت ہوسکتی ہے۔
جسم کے بعض حصوں میں سوجن: خون کی خراب گردش جسم کے بعض حصوں میں سوجن کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ سوجن پاؤں، ٹخنوں یا ہاتھوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہو سکتی ہے۔
یہ علامات اس حالت میں بھی عام ہیں...
خراب خون کی گردش کی وجوہات
خون کی نالیوں میں رکاوٹ: خون کی نالیوں میں تختی یا خون کے جمنے، خون کے بہاؤ کو روکتے ہیں۔ یہ اکثر تمباکو نوشی، ہائی کولیسٹرول، ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے۔
دل کی بیماری: دل کی بیماری دل کی مؤثر طریقے سے خون پمپ کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے گردش خراب ہوتی ہے۔
موٹاپا: زیادہ وزن خون کی شریانوں پر دباؤ بڑھاتا ہے، جو خون کی گردش میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔
جسمانی سرگرمی کی کمی: باقاعدگی سے ورزش کی کمی خون کی گردش کو سست کر دیتی ہے۔
بڑھاپا: بعض اوقات، عمر کے ساتھ، خون کی شریانیں زیادہ لچکدار ہو جاتی ہیں۔ یہ خون کے بہاؤ کو کم کر سکتا ہے۔
کچھ دوائیں: پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں اور ہائی بلڈ پریشر کی دوائیں خون کے جمنے کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔
دیگر بیماریاں: بعض بیماریاں، جیسے لیوپس اور رمیٹی سندشوت، خون کی نالیوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، گردش کو خراب کر سکتی ہیں۔
خون کی گردش کو بہتر بنانے کے طریقے
باقاعدگی سے ورزش: روزانہ 30 منٹ کی اعتدال پسند ورزش، جیسے چلنا، دوڑنا، تیراکی اور سائیکل چلانا، خون کی گردش کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔
صحت مند غذا: پھل، سبزیاں، سارا اناج، مچھلی اور گری دار میوے سے بھرپور غذا کھائیں۔ یہ غذائیں صحت مند خون کی نالیوں کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔
تناؤ کو کم کریں: یوگا، مراقبہ اور گہری سانس لینے کی مشقیں تناؤ کو کم کرنے اور خون کی گردش کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہیں۔
پانی وافر مقدار میں پئیں: پانی کی کمی خون کو گاڑھا کر دیتی ہے جس سے خون کی گردش متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے دن بھر وافر مقدار میں پانی پیئے۔
تمباکو نوشی چھوڑ دیں: تمباکو نوشی خون کی شریانوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور خون کی گردش کو سست کر دیتی ہے۔
اعتدال میں الکحل پینا: شراب کا زیادہ استعمال دل کی بیماری کا خطرہ بڑھاتا ہے اور خون کی گردش کو متاثر کرتا ہے۔
مساج: باقاعدگی سے مساج خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے.
گرم غسل کریں: گرم نہانے سے خون کی شریانیں پھیلتی ہیں اور خون کا بہاؤ بڑھتا ہے۔