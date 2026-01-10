آنکھوں میں ہائی بلڈ شوگر کی علامات، بینائی کی کمی کا خطرہ
طویل مدتی ہائی بلڈ شوگر کی سطح آنکھوں میں خون کی شریانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے بینائی متاثر ہوتی ہے۔
Published : January 10, 2026 at 11:30 AM IST
آج کل بہت سے لوگ طرز زندگی میں تبدیلی، کھانے کی خراب عادات، جسمانی سرگرمی کی کمی اور جینیاتی عوامل کی وجہ سے ذیابیطس کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک بار ذیابیطس بڑھنے کے بعد اس کا واحد حل اسے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوگر کے مریض کچھ بھی کھانے سے پہلے دو بار سوچتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ذیابیطس کے مریضوں میں بلڈ شوگر کی سطح بہت سی صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے، جیسے بار بار پیشاب آنا اور ہاضمے کے مسائل۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان لوگوں میں بلڈ شوگر کی سطح بڑھ جائے تو اس کا پتہ ان کی آنکھوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جسم میں بلڈ شوگر کی سطح زیادہ ہونے پر کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟
خون کی شریانیں خراب ہو جاتی ہیں۔
جب خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے، تو ریٹینا میں خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھ سے سوجن اور رطوبت نکل سکتی ہے، جس سے بینائی دھندلی ہوتی ہے اور اشیاء کو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ علامات ایک یا دونوں آنکھوں میں ہوسکتی ہیں۔ اگر یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار رہے تو آنکھ میں خون کی چھوٹی نالیاں خراب ہو سکتی ہیں اور بینائی ختم ہو سکتی ہے۔ مزید برآں، ذیابیطس کے مریضوں کو موتیا بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ان میں گلوکوما ہونے کا بھی زیادہ امکان ہوتا ہے، جو آپٹک اعصاب کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے۔
تحقیق کیا کہتی ہے؟
JAMA جے اے ایم اے میں شائع ہونے والی 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق، محققین نے پایا کہ ذیابیطس کے مریض جن میں خون میں شوگر کی سطح زیادہ ہوتی ہے، ان میں سوجی ہوئی آنکھیں اور پانی بھرنے جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے کے لیے، ان اقدامات پر عمل کریں۔
ہائی بلڈ شوگر والے افراد کو زیادہ پتوں والی ہری سبزیاں کھانی چاہئیں، خاص طور پر پالک جو کہ میگنیشیم اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔
ذیابیطس کے مریضوں کو تلی ہوئی کھانے کی بجائے ابلا ہوا کھانا کھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوننے سے کھانے کی غذائیت کم ہوتی ہے اور کیلوریز بڑھ جاتی ہیں جس سے خون میں شوگر کی سطح بڑھ سکتی ہے۔
نارنگی، جامن اور سیب کھائیں، جو وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ آپ امرود بھی کھا سکتے ہیں۔
ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کم گلیسیمک انڈیکس (GI) والے اناج کھانا بہتر ہے۔ گلیسیمک انڈیکس اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ کھانا کتنی جلدی بلڈ شوگر کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ ذیابیطس کے شکار افراد اپنی خوراک میں براؤن رائس، جئی، کوئنو اور لال دال جیسی چیزیں شامل کریں۔
شراب نوشی اور سگریٹ نوشی جیسی عادات سے پرہیز کریں۔
ذیابیطس کے مریضوں کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟
ذیابیطس کے مریضوں کو نمک کا استعمال کم کرنا چاہیے۔
نان ویجیٹیرین کھانا، دودھ کی مصنوعات، آئس کریم، ناریل کا تیل اور چکن میں چربی زیادہ ہوتی ہے۔
اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو آپ کو فاسٹ فوڈ اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔
ذیابیطس کے مریضوں کو اپنی خوراک میں فائبر سے بھرپور پھل، سبزیاں اور اناج شامل کرنا چاہیے۔ اس لیے ناشتے میں اپما، بوندا، وڑا اور پوری سے پرہیز کریں۔
اس کے بجائے، آپ کو ناشتے میں جئی اور دال کھانا چاہیے۔ دوپہر کے کھانے میں موسمی پھل کھائیں۔ دوپہر میں چاول کم اور پتوں والی سبزیاں زیادہ کھائیں۔
چقندر کو بھی کبھی کبھار شامل کرنا چاہیے۔ دن میں کم از کم ایک بار دال کو خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)