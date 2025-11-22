اگر آپ کو یہ علامات اپنے جسم میں نظرآنے لگیں تو آپ کو پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے
پھیپھڑوں میں انفیکشن مختلف وجوہات کی بناء پرہوسکتا ہے۔علامات بعض اوقات ہلکی ہوتی ہیں لیکن انہیں نظر انداز نہیں کلرنا چاہئے۔
حیدرآباد: وائرس یا فنگس کی وجہ سے پھیپھڑوں کا انفیکشن یا سوزش ہوتی ہے۔ یہ انفیکشن پھیپھڑوں کے کام کو متاثر کرتا ہے اور سانس لینے میں دشواری کا سبب بن سکتا ہے۔ کمزور مدافعتی نظام والے لوگ، جیسے بوڑھے، چھوٹے بچے، اور وہ لوگ جو ذیابیطس یا دائمی بیماریوں میں مبتلا ہیں، سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ پھیپھڑوں کے انفیکشن کو نمونیا بھی کہا جاتا ہے۔
جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں اور مسلسل آلودہ ہوا کے سامنے رہتے ہیں ان میں بھی انفیکشن کو زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ مزید برآں، کوئی بھی شخص جسے حال ہی میں زکام یا فلو ہوا ہے اسے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، پھیپھڑوں میں انفیکشن مختلف وجوہات کی بناء پر ہو سکتا ہے۔ سب سے عام وجہ بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن ہیں جو سردی، فلو، یا سانس کی دیگر بیماری کے دوران پھیپھڑوں تک پہنچتے ہیں۔ کمزور مدافعتی نظام، تمباکو نوشی، آلودہ ماحول میں رہنا، اور دائمی کھانسی یا گلے کا مسئلہ بھی انفیکشن کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں انفیکشن زیادہ شدید ہو سکتے ہیں جن میں دائمی بیماریاں ہیں، جیسے ذیابیطس، دل کی بیماری، یا دمہ۔ پھیپھڑوں کی ناقص صفائی اور ناقص خوراک بھی خطرے کو بڑھاتی ہے۔ لہذا، اگر علامات ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کا فوری علاج کرنا ضروری ہے۔
پھیپھڑوں کے انفیکشن کی علامات کیا ہیں؟
امریکی پھیپھڑوں کی ایسوسی ایشن کے مطابق، پھیپھڑوں کے انفیکشن کی علامات ہلکی یا شدید ہو سکتی ہیں۔ ابتدائی علامات میں اکثر مستقل کھانسی، بلغم، ہلکا بخار، تھکاوٹ اور سانس لینے میں دشواری شامل ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں، سینے میں درد، تیز بخار، ہڈی یا پٹھوں میں درد، چھینکیں، یا گلے میں خراش بھی ہو سکتی ہے۔
شدید انفیکشن میں سانس لینے میں دشواری، تیز سانس لینا، نیلا یا پیلا چہرہ، اور مسلسل تیز بخار شامل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ انفیکشن بگڑ سکتا ہے اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔
روک تھام کی تجاویز
ماسک پہنیں اور گندی یا بھیڑ والی جگہوں سے گریز کریں۔
کھانستے یا چھینکتے وقت اپنے ہاتھ دھوئیں اور ٹشو یا کہنی کا استعمال کریں۔
تمباکو نوشی اور سگریٹ سے دور رہیں۔
اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے متوازن اور غذائیت سے بھرپور غذا کھائیں۔
بروقت ویکسین لگائیں، جیسے فلو یا نیوموکوکل ویکسین۔
گھر کے اندر اور اردگرد کی ہوا کو صاف رکھیں اور مناسب وینٹیلیشن کو برقرار رکھیں۔
بھارت میں سانس کے مسائل ایک سنگین صحت کا مسئلہ بن چکا ہے، جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ لاکھوں افراد سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ دمہ ہندوستان میں تقریباً 35 ملین افراد کو متاثر کرتا ہے۔ سی او پی ڈی ہندوستان میں سانس کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے، جس سے 55.23 ملین لوگ متاثر ہیں۔ خراب ہوا کا معیار سانس کی بیماریوں جیسے دمہ، سی او پی ڈی اور انفیکشنز میں معاون ہے۔ گاڑیوں کی آلودگی، صنعتی اخراج، تعمیراتی کام سے ہوا متاثر ہوتی ہے۔ مزید برآں، اندرونی فضائی آلودگی بھی سانس کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ دیگر عوامل میں تمباکو نوشی، عمر، عام نزلہ، اور دائمی سائنوسائٹس شامل ہیں۔
اہم نوٹ:
آپ کے پھیپھڑے آپ کے جسم کے سب سے اہم اعضاء میں سے ایک ہیں۔ ہر سانس کے ساتھ، آپ نہ صرف ہوا بلکہ نقصان دہ مادے جیسے آلودگی، دھول، جلن اور دھواں بھی سانس لیتے ہیں۔ یہ عوامل پھیپھڑوں کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں، سانس لینے میں دشواری اور ممکنہ طور پر پھیپھڑوں کی سنگین بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اپنے پھیپھڑوں کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ضروری ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)