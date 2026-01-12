اگر آپ کو اپنے جسم میں یہ 5 عام علامات نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ جگر میں چربی جمع ہو گئی ہے، نظر انداز کرنا خطرناک
Published : January 12, 2026 at 6:45 PM IST
حیدرآباد: پیٹ کا خراب ہونا ایک عام مسئلہ ہے۔ اپھارہ، ہلکا درد، یا کھانے کے بعد متلی اکثر کھانے، تناؤ یا تیزابیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے ہاضمے کے ان ہلکے مسائل کا تعلق معدے سے نہیں بلکہ جگر سے ہوتا ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری، خاص طور پر ابتدائی مراحل میں، شاذ و نادر ہی شدید درد یا سنگین علامات کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بجائے، یہ ہلکے علامات کے ساتھ پیش کرتا ہے جو نظر انداز کرنا آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ فیٹی جگر کی بیماری کے ساتھ برسوں تک زندہ رہتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ان کا معدہ صرف ایک حساس ہے۔ یہاں، معروف ڈاکٹر سوربھ سیٹھی نے فیٹی لیور کی پانچ علامات بتائی ہیں جنہیں اکثر پیٹ کے عام مسائل سمجھ لیا جاتا ہے۔
تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد بھی پھولا ہوا اور بھرا ہوا محسوس کرنا
تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد بھی پیٹ بھرا محسوس ہونا اکثر سست ہاضمہ یا گیس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری میں، یہ چربی جمع ہونے کی وجہ سے جگر کے بڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جگر پیٹ کے اوپری دائیں جانب واقع ہے۔ جب یہ تھوڑا سا پھول جاتا ہے، تو یہ ارد گرد کے اعضاء پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ دباؤ پیٹ میں بھاری پن یا جکڑن کا احساس پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر کھانے کے بعد یہ تکلیف عام طور پر سنگین یا تشویشناک نہیں ہوتی، اس لیے بہت سے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ زیادہ کھانے یا کھانے کی ناقص عادات کا نتیجہ ہے۔ یہ عام بدہضمی سے مختلف ہے کیونکہ یہ اکثر ہلکے کھانے کے بعد بھی ہوتا ہے۔
اوپری دائیں پیٹ میں درد، نہ صرف تکلیف۔
پیٹ میں درد کی عام علامات عام طور پر وقفے وقفے سے یا پیٹ کے وسط میں مقامی ہوتی ہیں۔ فیٹی جگر کی بیماری مختلف طریقے سے برتاؤ کرتی ہے۔ یہ اکثر پسلیوں کے بالکل نیچے، اوپری دائیں کواڈرینٹ میں ہلکے درد یا تکلیف کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ احساس پھنسے ہوئے گیس یا پٹھوں میں تناؤ کی طرح محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ چکنائی والی غذا کھانے یا لمبے عرصے تک بیٹھنے کے بعد خراب ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ ہلکا اور مستقل ہے، تیز نہیں، لوگ شاذ و نادر ہی ڈاکٹر سے جانچ کرواتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ مسلسل تکلیف "معمول" بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے تشخیص اور علاج میں تاخیر ہوتی ہے۔
کم کھانے کے بعد بھی مسلسل اپھارہ
کم کھانے کے بعد بھی مسلسل اپھارہ سب سے زیادہ تکلیف دہ علامات میں سے ایک ہے۔ فیٹی جگر کی بیماری میں، اپھارہ تب بھی ہوسکتا ہے جب کھانا سادہ اور چھوٹا ہو۔ شام تک، آپ پیٹ میں تنگ یا بھاری محسوس کر سکتے ہیں، لیکن گیس یا ڈکار کے بغیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگر میں سوزش جسم کی چربی اور شکر کو ہضم کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ عمل انہضام کو بھی سست کر سکتا ہے، جس سے پیٹ بھرے رہنے کا احساس ہوتا ہے جو دیگر معدے کے مسائل کی نقل کرتا ہے۔ جب اپھارہ کبھی کبھار کی بجائے باقاعدہ ہو جاتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اینٹاسڈز کے علاوہ دیگر علاج پر غور کریں۔
الٹی یا فوڈ پوائزننگ کے بغیر متلی
ہلکی متلی، خاص طور پر صبح کے وقت یا بھاری کھانے کے بعد، اکثر تیزابیت یا نیند کی کمی سے منسلک ہوتی ہے۔ فیٹی جگر کی بیماری میں، متلی عام طور پر ہلکی اور مستقل ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر قے کا باعث نہیں بنتا، جس سے اسے نظر انداز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جگر زہریلے مادوں کو فلٹر کرنے اور غذائی اجزاء کی پروسیسنگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب چربی اس کام میں مداخلت کرتی ہے، تو جسم ہلکی متلی کے ساتھ رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ علامت اکثر آتی اور جاتی ہے، جس سے الجھن پیدا ہوتی ہے اور علاج میں تاخیر ہوتی ہے۔
ہاضمے کے مسائل اور انتہائی تھکاوٹ
بس پیٹ کا خراب ہونا ایک عام سی بات ہے۔ لیکن پیٹ کی خرابی کے ساتھ مل کر مستقل تھکاوٹ غیر معمولی ہے۔ فیٹی لیور اکثر بغیر کسی ظاہری وجہ کے تھکاوٹ اور ہاضمے کے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ جسم جگر پر دباؤ سے نمٹنے کے لیے زیادہ توانائی خرچ کرتا ہے، جس سے روزمرہ کی سرگرمیوں کے لیے کم توانائی رہ جاتی ہے۔ یہ تھکاوٹ شدید ہوسکتی ہے اور آرام سے دور نہیں ہوتی۔ جب مسلسل تھکاوٹ کے ساتھ اپھارہ، پیٹ بھرنے کا احساس، یا متلی جیسی علامات ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ پیٹ کے مسائل کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔
ان علامات کو اتنی آسانی سے کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟
فیٹی جگر کی بیماری کی علامات اکثر ناقابل شناخت ہوتی ہیں۔ ابتدائی مراحل میں، کوئی شدید درد نہیں ہے. اس کی علامات عام ہاضمہ کے مسائل سے ملتی جلتی ہیں جن کا زیادہ تر بالغ افراد تجربہ کرتے ہیں۔ مصروف طرز زندگی، خود ادویات اور باقاعدگی سے صحت کے چیک اپ کی کمی اس مسئلے کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک سادہ خون کا ٹیسٹ یا الٹراساؤنڈ سے اکثر ان بنیادی مسائل کا پتہ لگا سکتا ہے جن کا اینٹاسڈز علاج نہیں کر سکتے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)