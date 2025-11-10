پیٹ کے کینسر کے پہلے مرحلے میں جسم یہ سنگین علامات ظاہرکرتا ہے، جانئے آپ کو کب ہو جانا چاہئے الرٹ؟

پیٹ کے کینسر کے پہلے مرحلے میں جسم یہ سنگین علامات ظاہرکرتا ہے، جانئے آپ کو کب ہو جانا چاہئے الرٹ؟
بھارت میں پیٹ کا کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر جلد پتہ نہ چلایا گیا تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے...
Published : November 10, 2025 at 4:07 PM IST
حیدرآباد: کینسر ایک سنگین اور جان لیوا بیماری ہے۔ جو دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کو خوفزدہ کرتی ہے۔ کینسر کئی شکلوں میں ہوتا ہے، بشمول پیٹ کا کینسر، جسے گیسٹرک کینسر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کینسر ہندوستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق اس کی بنیادی وجوہات میں بدلتے ہوئے طرز زندگی، کھانے پینے کی عادات، ورزش کی کمی اور جنک فوڈ کا استعمال ہیں۔ حالیہ برسوں میں بہتر تشخیصی ٹیسٹ، جراحی کے طریقہ کار، اور کیموتھراپی کی خدمات دستیاب ہونے کے باوجود، ہر سال بہت سے لوگ اس بیماری سے مرتے رہتے ہیں۔ لہذا، ابتدائی پتہ لگانے اور علاج بہت اہم ہے لیکن اس کینسر کو کیسے پہچانا جائے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ابتدائی مراحل میں اس کی علامات دیگر عام مسائل سے ملتی جلتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو یہ علامات نظر آئیں تو یہ پیٹ کا کینسر ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس آرٹیکل میں...
پیٹ کا کینسر کیسے ہوتا ہے؟
امریکن کینسر سوسائٹی (اے سی ایس) کے مطابق، پیٹ کا کینسر اس وقت ہوتا ہے جب ہیلیکوبیکٹر پائلوری نامی ایک عام جراثیم معدے کے خلیوں کے ڈی این اے میں جینیاتی تغیرات کے ذریعے معدے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ جراثیم جسے ایچ پائیلوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، معدے کی سوزش، السر، گیسٹرو ایسوفیجل ریفلوکس بیماری (GERD)، گیسٹرائٹس، وائرس کے انفیکشن، اور ہائیپر ایسی ڈیٹی کا سبب بنتا ہے۔ یہ بیکٹیریہ پیٹ کے کینسر کی واحد وجہ نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ پراسیس فوڈز، سبزیاں اور فاسٹ فوڈ کھانے سے گیسٹرک کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ مزید برآں، نمک کا زیادہ استعمال، تمباکو نوشی، شراب نوشی، اور معدے کے کینسر کی خاندانی تاریخ بھی اس کینسر میں حصہ ڈال سکتی ہے۔
پیٹ کے کینسر کی ابتدائی علامات ہیں، جنہیں نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بہت سنگین ہو سکتا ہے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو یرقان، بھوک نہ لگنا، پری ذیابیطس اور سانس لینے میں دشواری جیسی علامات کا سامنا ہو تو یہ پیٹ کا کینسر ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر آپ ان علامات کا تجربہ کرتے ہیں تو ماہرین محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ٹیسٹ کروائیں۔
این ایچ ایس انفارم کے مطابق، پیٹ کے کینسر کی اکثر ابتدائی مراحل میں کوئی علامات نہیں ہوتیں۔ تاہم، جب علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو ان میں بدہضمی اور پیٹ کے اوپری حصے میں درد، اور ساتھ ہی...
کھانے کے بعد پیٹ کا پھولنا
تھوڑی مقدار میں کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرا محسوس ہونا
بھوک نہ لگنا
سینے اور معدے میں جلن کا احساس
بدہضمی
متلی
قے
اچانک وزن میں کمی
مسلسل بہت تھکاوٹ محسوس کرنا
سیاہ پاخانہ
مزید پڑھیں: بھنے ہوئے چنے سے ذیابیطس پر قابو پائیں، جانیں روزانہ کیسے اور کتنا استعمال کریں
اگر آپ ان علامات کا تجربہ کرتے ہیں، تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ پیٹ کے کینسر میں ٹیومر کو جراحی سے ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ضروری ہو تو کیموتھراپی اور ریڈیو تھراپی بھی ضروری ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس مرض کا جلد پتہ چل جائے اور اس کا فوری علاج کیا جائے تو جان کو کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ اس لیے اس کینسر سے بچنے کے لیے صحت بخش غذا کو اپنانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پھل کھانے چاہئیں۔ مزید برآں ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ ورزش کرنے سے اس بیماری کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)